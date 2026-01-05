萬千星輝2025｜羅家英變臉怒斥周嘉洛險翻檯 當眾封「契弟」背後真相曝光

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚在澳門上葡京綜合度假村舉行，本應是慶祝演藝成就的溫馨時刻，卻因為羅家英在頒獎台上的一番話而變得火藥味十足。當負責頒發「最佳男配角」的羅家英與周嘉洛同台時，這位資深演員竟然當眾「公審」後輩，更直接封對方為「契弟」，整個過程充滿醋意和暗諷，令現場觀眾既震驚又爆笑。

大螢幕播親密片段 羅家英當場變臉斥責

當大螢幕播放周嘉洛與汪明荃在《帶阿姐看世界》的互動片段時，羅家英的表情瞬間由笑容轉為嚴肅，更語帶雙關地質問周嘉洛：「節目效果就好好！但係我個心好唔安樂呀！你睇吓我對眼！」這番話明顯是在不滿周嘉洛與愛妻汪明荃在旅遊節目中過從甚密。羅家英的「死亡凝視」嚇得周嘉洛連忙解釋畫面全是假的，但家英哥步步進逼，反駁道：「假戲係真做！假戲係情真！」令周嘉洛只能連番道歉認錯。

周嘉洛自爆被稱「周家英」 再次誤踩地雷

為了緩和緊張氣氛，周嘉洛自爆節目組私下稱他為「周家英」，原意是想表達對前輩的敬意，豈料這番話再次觸怒羅家英。家英哥聞言即扮作大怒：「你連我個名都想攞埋？」這個反應令現場氣氛更加尴尬，周嘉洛顯然沒想到自己的好意會被如此解讀。不過羅家英隨後話鋒一轉，表示既然大家有緣，不如「上契」拉近關係，這個突然的轉折令人摸不著頭腦。

當眾收做「契弟」 羅家英狠狠幽默一默

羅家英隨即引導周嘉洛叫他一聲「契哥」，正當嘉洛以為化解了尷尬之際，家英哥順勢回敬一句：「咁我叫你做『契弟』！」這個稱呼在粵語中帶有貶義，明顯是在狠狠「幽」了後輩一默。不過周嘉洛展現極高EQ，笑著「硬食」這個稱號，並恭維對方是1995年金像獎最佳男配角，能夠成為其「契弟」深感榮幸，這個機智回應總算為這場「公審」畫下句號。

網民熱議羅家英護妻心切 讚周嘉洛EQ高

這段頒獎台上的爆笑互動迅速在網上瘋傳，網民紛紛留言討論。有網民表示：「家英哥護妻心切，睇到老婆同後生仔咁親密梗係唔開心啦！」亦有人讚賞周嘉洛的應對：「嘉洛真係EQ好高，換咗係我早就走咗！」更有網民笑言：「呢個『契弟』稱號可能會跟周嘉洛一世！」整個事件雖然充滿火藥味，但最終以幽默收場，成為今屆頒獎禮最具話題性的片段之一。

羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
羅家英 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

