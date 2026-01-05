萬千星輝2025｜羅家英變臉怒斥周嘉洛險翻檯 當眾封「契弟」背後真相曝光
TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚在澳門上葡京綜合度假村舉行，本應是慶祝演藝成就的溫馨時刻，卻因為羅家英在頒獎台上的一番話而變得火藥味十足。當負責頒發「最佳男配角」的羅家英與周嘉洛同台時，這位資深演員竟然當眾「公審」後輩，更直接封對方為「契弟」，整個過程充滿醋意和暗諷，令現場觀眾既震驚又爆笑。
大螢幕播親密片段 羅家英當場變臉斥責
當大螢幕播放周嘉洛與汪明荃在《帶阿姐看世界》的互動片段時，羅家英的表情瞬間由笑容轉為嚴肅，更語帶雙關地質問周嘉洛：「節目效果就好好！但係我個心好唔安樂呀！你睇吓我對眼！」這番話明顯是在不滿周嘉洛與愛妻汪明荃在旅遊節目中過從甚密。羅家英的「死亡凝視」嚇得周嘉洛連忙解釋畫面全是假的，但家英哥步步進逼，反駁道：「假戲係真做！假戲係情真！」令周嘉洛只能連番道歉認錯。
周嘉洛自爆被稱「周家英」 再次誤踩地雷
為了緩和緊張氣氛，周嘉洛自爆節目組私下稱他為「周家英」，原意是想表達對前輩的敬意，豈料這番話再次觸怒羅家英。家英哥聞言即扮作大怒：「你連我個名都想攞埋？」這個反應令現場氣氛更加尴尬，周嘉洛顯然沒想到自己的好意會被如此解讀。不過羅家英隨後話鋒一轉，表示既然大家有緣，不如「上契」拉近關係，這個突然的轉折令人摸不著頭腦。
當眾收做「契弟」 羅家英狠狠幽默一默
羅家英隨即引導周嘉洛叫他一聲「契哥」，正當嘉洛以為化解了尷尬之際，家英哥順勢回敬一句：「咁我叫你做『契弟』！」這個稱呼在粵語中帶有貶義，明顯是在狠狠「幽」了後輩一默。不過周嘉洛展現極高EQ，笑著「硬食」這個稱號，並恭維對方是1995年金像獎最佳男配角，能夠成為其「契弟」深感榮幸，這個機智回應總算為這場「公審」畫下句號。
網民熱議羅家英護妻心切 讚周嘉洛EQ高
這段頒獎台上的爆笑互動迅速在網上瘋傳，網民紛紛留言討論。有網民表示：「家英哥護妻心切，睇到老婆同後生仔咁親密梗係唔開心啦！」亦有人讚賞周嘉洛的應對：「嘉洛真係EQ好高，換咗係我早就走咗！」更有網民笑言：「呢個『契弟』稱號可能會跟周嘉洛一世！」整個事件雖然充滿火藥味，但最終以幽默收場，成為今屆頒獎禮最具話題性的片段之一。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期