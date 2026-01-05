萬千星輝2025｜羅家英變臉怒斥周嘉洛險翻檯 當眾封「契弟」背後真相曝光

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚在澳門上葡京綜合度假村舉行，本應是慶祝演藝成就的溫馨時刻，卻因為羅家英在頒獎台上的一番話而變得火藥味十足。當負責頒發「最佳男配角」的羅家英與周嘉洛同台時，這位資深演員竟然當眾「公審」後輩，更直接封對方為「契弟」，整個過程充滿醋意和暗諷，令現場觀眾既震驚又爆笑。