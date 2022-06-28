校花校草｜75歲羅家英伙拍李麗珍激罕亮相宣傳 網民激讚：笑到我咳唔停
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當年由《Yes！》主辦的「校花校草選舉」已經停辦多年，近日終於捲土重來，更搵嚟網上平台「試當真」聯同叱咤903商業二台、JFFT合作舉辦《校花校草2022：從現在 發掘未來》。而昨晚「試當真」更播出由75歲的羅家英以及56歲的李麗珍「出山」合作拍攝的宣傳片，爆笑程度令網民驚呼：「笑到我咳唔停。」
羅家英夥拍李麗珍重出江湖
現時75歲的羅家英積極為粵劇界貢獻，但今次拋低大老倌形像，為活動一人分飾四角拍攝宣傳短片，令一眾網民非常驚喜！除了與李麗珍一同穿起校服化身校花校草重拾青春之外，更一人分飾四角：持槍擊退壞人的英雄；光頭惡相的大壞蛋；還有炙手可熱的歌手。而一代女神李麗珍即使已年過半百，穿起校服亦不失嬌滴，不少網民亦大讚她依然省鏡！
宣傳短片反影現時香港娛樂圈生態？
其實除了羅家英和李麗珍之外，宣傳片段的故事其實是講述Locker林家熙以及阿慈倪安慈打開電視，發現每個電視台都見到羅家英以不同身份現身，每次轉台都有個疑問「點解又係佢」，不少網民都很有同感，覺得似是影射現時電視圈「來來去去幾個人」的情況，留言表示：「完完全全咁道出我被迫睇屋企人部電視時候嘅心聲！」而另一方面，李麗珍一句對白「你都可以係校草，點解我唔可以係校花」又被解讀為現時香港的藝人質素參差。
網民：笑到我咳唔停
到底宣傳片蘊含什麼喻意，就只能靠觀眾自己解讀，但短片中發放的笑彈卻是大部分觀眾都認同的，尤其是見到羅家英和「連登女神」李麗珍的現身，更時拍案叫絕，紛紛留言「家英哥都同你地玩，一路睇一路笑」、「笑到我咳唔停」、「真係有家英哥～珍妹超正」、「唔理咁多，見到背景兩個學生look，like咗先」、「嗚呀唐記真係好靚仔」等等。就連家英哥事後都有在IG分享幕後花絮相片，並寫道：「成為明星，非一朝一夕。一門專業，需要時間磨煉，從小開始。」正能量爆燈！
睇埋家英哥嘅花絮相片：
去片！
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