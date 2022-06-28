校花校草｜75歲羅家英伙拍李麗珍激罕亮相宣傳 網民激讚：笑到我咳唔停

當年由《Yes！》主辦的「校花校草選舉」已經停辦多年，近日終於捲土重來，更搵嚟網上平台「試當真」聯同叱咤903商業二台、JFFT合作舉辦《校花校草2022：從現在 發掘未來》。而昨晚「試當真」更播出由75歲的羅家英以及56歲的李麗珍「出山」合作拍攝的宣傳片，爆笑程度令網民驚呼：「笑到我咳唔停。」