75歲羅家英不顧汪明荃勸阻 親演前空翻跳樓情節：背脊散晒
75歲羅家英和74歲太太汪明荃，近日夫妻檔在西九文化區戲曲中心大劇院，一連三晚領導演出粵劇劇目《英雄叛國》，夫演高思好，妻飾藍英玲。
文：東方新地｜圖：[email protected]
今日家英哥在IG貼出演出期間的照片，說：「第一晚的《英雄叛國》，還有兩天，保佑完成。」只見他為演好「英雄自殺」一幕，親身由近兩米高的城牆，以前空翻方式往下跳，背脊落地，相當牙煙！一個不小心隨時頭、頸落地，後果可大可小。
羅家英親身跳樓好牙煙！
今日家英哥在IG貼出演出期間的照片，說：「第一晚的《英雄叛國》，還有兩天，保佑完成。」只見他為演好「英雄自殺」一幕，親身由近兩米高的城牆，以前空翻方式往下跳，背脊落地，相當牙煙！一個不小心隨時頭、頸落地，後果可大可小。
本刊致電家英哥查詢，他直認相中人正是自己，沒用替身。
「榻榻米唔夠力，背脊散晒。」
家英哥回覆本刊表示「英雄自殺」一幕確有危險，但他指事前有足夠排練，不擔心頭、頸落地，而且劇團亦有做足安全措施，在地面鋪好榻榻米軟墊。
不過，家英哥之後坦承在首晚演出並完成跳城牆動作後，之後兩晚的第二和第三場，將不會再以上演跳樓的一幕，因為「背脊散晒」，他說：
排練嘅時候無喺咁高嘅地方跳落去，所以覺得張榻榻米都足夠墊住我，無問題。點知正式演出喺城牆咁高跳落去之後，先至發現張榻榻米唔夠力，好快到底。之後兩晚唔跳喇，背脊散晒！
汪阿姐勸阻無果，家英哥欲加墊繼續跳
其實阿姐汪明荃有反對家英哥以跳城牆形式演繹自殺的，惟家英哥相當堅持。直到首場演出後，他發現榻榻米不足以抵消跳樓衝力，便打算加多幾張榻榻米，繼續跳，沒想過更改表演方式。但，家英哥後來發現背脊有點不適，終於同意改以較低難度的動作表演「英雄自殺」。
為振興粵劇重任肩上扛
羅家英和汪明荃以七十多歲之齡，把振興粵劇的重任扛在肩上，不僅建戲院，更培養新血，現下又親自上陣做出高難度動作，實在令人欽佩。
《英雄叛國》概要
《英雄叛國》講述北齊大將婁思好，破敵榮歸受封南安王並賜姓高，後因功高震主兼夫妻二人不滿足於侯爵之位，定計暗殺國王高琳，嫁禍王子，王子逃往北周。高思好得王位後，在慶功宴上彷彿看見高琳魂魄，嚇得魂不附體，精神面臨崩潰，夫妻二人更開結互相猜忌。之後王子借兵復仇，高思好敗亡。