英女王｜羅家英以「人間福地」悼念惹爭議 刪Po拍片道歉：數典忘宗我做不出
羅家英：香港在他的態蔭下，人間福地
日前，羅家英現身英國駐港總領事館參與悼念英女王，及後更自拍並分享至社交平台，寫道：「她登基，我七歲，這七十年來，英女皇是我的長輩，看着我成長到老矣。香港在她的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」而羅家英亦將同樣的內容分享至微博。
高志森加入戰團：我並不同意
羅家英悼念英女王的事傳開後，網上出現了不少批評和反對聲音，雖然另一方面亦有人指有不少高官都有發文悼念，但高志森認為羅家英的言論並不同意，並再先後發文寫道「沒有香港人的奮鬥、努力與自強，香港不可能是福地」、「悼念、弔唁沒問題，然而我並不同意『在女王的庇佑下香港是福地』之言論。」
相關文章：高志森63歲赴英國出席女兒婚禮 搭地鐵三大連環投訴惹爭議
羅家英刪Post後再於微博拍片道歉
及後羅家英亦有作出回應，再拍了一段道歉短片攻，解釋當時哀悼之詞是「未加深思熟慮」，只是一名老人家在懷緬過去，希望大家別要過分解讀：
我是中國香港演員羅家英，作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之詞，我感到非常的抱歉，原因只是表達對老人的懷緬，並無他意，還請大家不要過分解讀，數典忘宗我做不出，我長期持有中國護照，說明一切，我是中國人，我永遠愛我的祖國，對不起。
網民錯重點：點解要一拳超人Look？
而另一方面，原來有不少網民都錯重點，笑稱「點解家英哥要一拳超人Look拍片」，仲話家英哥個光頭、黃色嘅外套加埋紅色嘅領巾，重點係條眉毛，都似十足戴耀明版本嘅一拳超人，更有網民笑稱家英哥今次因為一句說話惹爭議，可以改稱為「一句超人」！
羅家英曾出post責備唔打針嘅人引起網民罵戰
除了英女王事件之外，羅家英早前關注疫情問題亦曾一度引起爭議。事源早前家英哥突然勞氣貼文鬧爆唔肯打針嘅，表示唔理解佢哋同埋認為佢哋咁樣係累人累物。家英哥呢番言論即時引起好多網民嘅不滿，喺該貼文留言引發罵戰！
羅家英曾於3月發文表示：「真的不明白有些人在想什麼」
今年三月家英哥曾經喺社交平台出post表達佢嘅意見：「真的不明白有些人在想什麼，很抗拒去打針，引用好多藉口，理由。都現在、嚴重了才衝去打針，正一陸云亭睇相，打了針身體防疫系統會認得病毒而把病毒殺死，那麼你的生命有保証。難道硬頸嚴重過條命嗎？累人累物。」內容可見家英相當不解唔肯接種疫苗嘅人，認為打針能夠幫助對抗疫情，唔打針嘅人都係藉口多多，到真係有事先去打，家英哥相當勞氣！
家英哥一直非常關心社會時事。
常見問題
羅家英悼念英女王分享了什麼字句？
羅家英日前現身英國駐港總領事館參與悼念英女王，及後更自拍並分享至社交平台⋯⋯詳情請看
高志森對羅家英的悼詞有什麼回應？
羅家英悼念英女王的事傳開後，網上出現了不少批評和反對聲音，而高志森亦立即相繼發文表示不同意⋯⋯詳情請看
讀者留言