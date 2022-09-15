英女王｜羅家英以「人間福地」悼念惹爭議 刪Po拍片道歉：數典忘宗我做不出

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）在2022年9月8日逝世，享年96歲。香港曾經是英國殖民地，故日前有不少香港人都現現身英國駐港總領事館獻花，現時75歲的羅家英亦是其中之一！然而，當羅家英在網上分享自己的悼詞之後，卻惹來網民爭議，最後羅家英在一微博拍片道歉。