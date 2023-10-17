羅密歐與祝英台︳網民踢爆監製「瘋狂致敬」里安納度電影、韓劇都有份？

陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣等主演無綫新劇《羅密歐與祝英台》尋晚播出首集，故事發生在架空時空，雖然劇情有點亂同跳脫，但有眼利網民發現劇中內容似曾相識，更疑似向多套作品「致敬」！劇集監製陳維冠「嚴重致敬成癮」的問題在過往作品早已有跡可尋⋯⋯