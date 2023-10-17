羅密歐與祝英台︳網民踢爆監製「瘋狂致敬」里安納度電影、韓劇都有份？
角色設定勁似里安納度版《羅密歐》
先談談《羅密歐與祝英台》的角色設定，就如劇名一語道破，串連4大人物：羅密歐、茱麗葉、梁山伯及祝英台，而且兩段情都沒有好結果。監製陳維冠更注入新意，將他們改成玩槍高手。
不過呢個玩槍橋段不是新鮮事，在1996年電影《羅密歐與茱麗葉：後現代激情篇》，由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）同嘉露兒丹絲（Claire Danes）主演，兩大家族在城市內不時發生槍戰，飾演羅密歐的里安納度為了幫好友報仇，射殺茱麗葉（嘉露兒 飾）的表哥，最終二人在教堂內殉情。
陳豪「萬事通」又抄爆紅韓劇？！
此外，更有網民發現陳豪飾演「萬事通」梁山伯一角，show一堆工作證的畫面，更似韓劇《海岸村恰恰恰》熱血青年洪斗植，無論邊方面有問題，都能現身處理！再者，在首集與陳茵媺爆發槍戰的楊證樺，以一身「劣版Joker」亮相，同樣有紫色外套，服裝跟到足但就欠缺神韻！
網民擔心「致敬成癮」拖累陳豪夫婦
劇情確實多元化，再加異世界幾有新鮮感，不過網民擔心如此「大雜燴劇情」和「嚴重致敬成癮」的兩大問題，一時間難以消化，更失去對陳豪夫婦的期待。「左抄右抄」、「唔知乜定位」、「成套劇個格好有80年代未至90年代初個類奇幻/科幻FF劇個種尴尬嘅感覺。」、「係乜都有，但只係做唔同風格嘅混搭⋯無好好咁調整同配合去營造個世界觀俾觀眾代入。」。
盤點4套陳維冠被指抄襲劇集
監製陳維冠一直以來不少作品都有被鬧爆有「抄考」傳統，小至海報，大至劇情都好似集百家之大成，更試過親自為抄襲風波解話。有網友認為自《誇世代》之後的作品已走下坡，以下幾套作品都曾經有「嚴重致敬成癮」的嫌疑⋯⋯
1.《新四十二章》初版海報神似內地劇 設計配色十足十
內地劇《一路繁花相送》講述都市愛情，改編自青衫落拓同名小說，由鍾漢良、江疏影、炎亞綸、李晟等主演，喺2018年播出，早過《新四十二章》好多。睇返兩套劇嘅海報，發現《新四十二章》都巧妙地撞足《一路繁花相送》，眼利的網友寫道：「兩款海報都係主角排排坐」、「部分角色同樣翹腳chok樣」、「海報背景都係淺色主調」、「劇名字眼都同樣由紫色漸變至藍色」。為咗驗證兩套劇嘅海報有幾神似，有網民曾經用Google影像搜尋功能，上傳《一路繁花相送》海報，結果竟同時驚現《新四十二章》初版海報，睇嚟就連Google都認唔出兩者分別。
2.《殺手》被插抄襲網絡小說 事後唔肯認數
由黎耀祥、陳豪主演嘅劇集《殺手》，同樣由陳維冠監製，2020年開播時以搞笑劇情同獨特角色成功吸引一眾煲劇迷，但唔少網民睇過《殺手》後，覺得故事設定跟香港本地作家孤泣於2014年創作小說《殺手世界》非常相似。唔少《殺手世界》粉絲替孤泣抱不平，孤泣本人亦喺社交網站回應：「我沒把《殺手世界》的IP賣給他們，至於是不是『抄襲』我也不知道，因為我不會看，也不想看。雖然明白讀者的心情，不過自己對「撞橋」一事毫無感覺，因為香港只有一套『原創』的《殺手世界》」。
陳維冠解話：孤泣嘅《殺手世界》，Sorry，我冇睇過
《殺手》監製陳維冠喺製作特輯《殺手 絕．殺．手冊》中，承認創作概念係來自其他影視作品：「呢個（殺手）係我多年嘅想法，源於26年前嘅一部電影叫做《這個殺手不太冷》（Leon: The Professional），我好鍾意裏面個角色叫Leon，佢用咗自己性命去換取另一個好悲慘嘅少女嘅性命，我好希望嗰個理念變成電視劇，《這個殺手不太冷》外亦有參考其他唔同嘅殺手電影，至於孤泣嘅《殺手世界》，Sorry，我冇睇過」。
3.《七公主》疑抄外國喜劇片
2021年《七公主》亦被豆瓣網民逐格檢視抄橋，其中一段林夏薇買東西對價錢固執的橋段，竟是「致敬」外國喜劇片：「那是你沒看過第29屆歐洲電影獎最佳喜劇片《一個叫歐維的男人決定去死》」。不過鬧還鬧，當年《七公主》意外擊敗《星空下的仁醫》《逆天奇案》成為「最佳劇集」，網民質疑相當無說服力！
4.《女人俱樂部》靠《陽光姊妹淘》提供靈感
由李若彤、李麗珍擔正，曾志偉、陳維冠任監製的《女人俱樂部》，被指又是翻炒韓國電影《陽光姊妹淘》，當時曾志偉就解釋該片只是提供了創作的靈感而已。
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