羅密歐與祝英台 | 盤點7大劇中性感女角色！其中一位搶鏡過游嘉欣

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》播出以來無論收視定口碑都麻麻，有網民狠批陳茵媺角色剷青紮胸女扮男裝，十分趕客。無綫為了救亡，早前特地在官方頻道親自盤點劇中性感女配角，每位都好養眼，其中一位竟搶鏡過「茱麗葉」游嘉欣，以下為大家加碼一次過盤點劇中7大性感女配角，每位都有獨有的個人魅力！