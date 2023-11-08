羅密歐與祝英台 | 盤點7大劇中性感女角色！其中一位搶鏡過游嘉欣
盤點7大《羅密歐與祝英台》性感女配角！
1. 黃碧蓮（32歲）入行9年獲封「Mini香香」
今年32歲的黃碧蓮在劇中飾演社工謝姑娘，一出場就對萬事通（陳豪飾）一早心心眼，不斷主動出招獻殷勤，其中一幕黃碧蓮更向陳豪主動獻吻，獲網民封為「進擊的謝姑娘」，近日備受網民關注。其實黃碧蓮早在2014年參選《香港小姐競選》，可惜當年大熱倒灶，在落選後入讀無綫藝員訓練班，正式入行，並由主持兒童節目做起，做足9年節目主持，今次終於有機會拍戲成功彈起！
2. 鄺潔楹（31歲）大玩黑絲誘惑
原先形象斯文的女神鄺潔楹今年31歲，一臉童顏的她近年多套作品都嘗試跳出斯文女神框框。早前在《新四十二章》就爆炸頭扮醜，今次在《羅密歐與祝英台》就飾演性格尖銳女強人「黑面神」Molly，出場套套服裝都成副「戰鬥格」，造型多變有嬌艷，多個場面更就大玩黑絲誘惑，有型又性感。
3. 史穎喬（27歲）：扮護士玩制服誘惑
又一童顏代表史穎喬，年頭演完純情大學生之後，今次就飾演性工作者「Daisy」。其中一幕史穎喬更化身護士玩制服誘惑，非常搶鏡。史穎喬在接受訪問時指今次角色本身充滿喜感，笑指角色「唔咸但係多多趣」。對於首次飾演性工作者，史穎喬表示好新鮮又好玩，感激監製和導演給予機會，讓自己能夠嘗試更多新角色。
4. 蔣祖曼（38歲）型格老闆娘型過女主陳茵媺
在影視圈打滾多年的蔣祖曼，今次在劇中飾演神槍手陸和館老闆娘「祝英華」。雖然蔣祖曼今年已經38歲，但依然keep得非常好，臉上零皺紋，而且劇中造型非常適合蔣祖曼，獲網民留言大讚：「應該是厲害角色」、「造型唔錯」、「蔣祖曼好有型」。有觀眾更指雖然同為飾演「男人婆」霸氣角色，但蔣祖曼就被女主陳茵媺更勝一籌。
5. 尹詩沛（31歲）：有樣有身材網民力推
以下三位終於輪到無綫親自欽點的劇中三大性感角色。其中一位便是在劇中飾演「火爆姐」的尹詩沛。尹詩沛在其中一幕身穿紅色漁網上衣，驕人上圍若隱若現超迷人。打扮性感的她向「萬事通」陳豪施展姣功，情深款款餵萬事通食香蕉。除了性感身形夠曬吸睛之外，尹詩沛的瘋狂嗒糖樣亦獲網民大讚夠曬搞笑。
6. 李君妍（31歲）：有料之人於劇中大騷Quali
另一被無綫欽點的角色便是在劇中飾演「泥鯭姐」的李君妍。今年31歲的李君妍平時打扮密實，在劇集中都經常飾演「打女」或比較強悍的角色，少有機會大騷好身材。今次李君妍在劇中就飾演「泥鯭姐」的她身穿緊身上衣套上皮衣登場，大騷Quali又曬纖腰，網民都大讚其造型比其他「青樓女子」更加性感。
7. 羅毓儀（27歲）：童顏靚樣撼贏23歲游嘉欣
最後一位獲無綫欽點的性感女配角為劇中飾演可愛單純「茱麗花」的羅毓儀。雖然羅毓儀在劇中並沒有作性感打扮，但就憑眼大大臉仔細細的靚樣搭夠。今次27歲的羅毓儀成功撼贏在劇中飾演23歲「茱麗葉」游嘉欣，可見顏值真係好重要！
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