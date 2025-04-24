中年好聲音3｜羅志祥擔任決賽評審 網民收風爆趙浚承「內定奪冠」
羅志祥擔任《中年3》決賽評審
羅志祥將負責評審參賽者在快歌及舞蹈環節的表現，至於另外兩位特別評審則尚未公開。常駐評審團則繼續由周國豐、張佳添及海兒坐鎮。小豬亦已拍攝宣傳短片，預告將現身總決賽擔任特別評審一角，勢必為節目帶來話題與收視雙贏，觀眾反應熱烈，備受期待。
最後三強名單疑似流出 趙浚承爆冷拎冠？
擁有逾1.5萬名成員的《中年好聲音3》Facebook粉絲群組近日出現新一輪討論，一位網民聲稱獲得「可靠消息」，提前透露5月11日於啟德體育園體藝館舉行的總決賽結果，指冠軍為趙浚承，亞軍是黃博，季軍和殿軍則分別是李金凱與張與辰。
另一名粉絲更在群組中留言爆料，聲稱原本由王鄭浚仁晉級總決賽，但TVB疑似「內定」趙浚承晉級，為此甚至安排他在最後一集獲得MVP，以此方式「保送」進入決賽。該名粉絲批評節目疑涉黑幕操作，引起不少討論。截至目前，TVB尚未就相關傳聞作出回應，幾位被點名的參賽者亦未有公開發聲。
趙浚承顏值出眾《中年好聲音3》7強大熱
趙浚承（Chiu Chun Shing）1986年9月11日出生，今年39歲，是《中年好聲音3》中備受矚目的參賽者之一，現年37歲，職業為前歌手與演員。他以溫暖且富有感染力的嗓音聞名，擅長演繹抒情歌曲，情感表達細膩動人。趙浚承曾在北京發展事業，並自資發表音樂作品，展現了他對音樂夢想的執著。參加《中年好聲音3》是他重返舞台的重要一步，吸引了不少觀眾的關注。
網民嬲到爆狂鬧：參賽者都係被擺佈棋
不少網民都對流出的賽果感到不滿，認為TVB「一早有劇本」，參賽者淪為電視台收視與廣告收益的工具，質疑比賽早已內定，對辛苦準備八個月的參賽者及觀眾構成侮辱。有網民質疑，節目評審專業性受批評，更有聲音認為節目以「顏值」取代實力。其中支持王鄭浚仁的粉絲最為不滿，指TVB操控晉級結果，引發對賽果公正性的爭議。不過亦有網友認為這場比賽本就是娛樂節目，製造話題與爭議屬正常操作。
趙浚承屬前男子組合「Square」成員
趙浚承在2008年以香港男子組合「Square」成員身份出道，當時組合以青春活力形象亮相樂壇。Square推出專輯《Square-SEARCHING觅》，並獲得多個香港音樂獎項，然而，Square的星途並不如預期順利，發展平平後，他選擇離開香港，轉往北京尋求新機會。雖然組合生涯短暫，但這段經歷奠定了他在音樂表演上的基礎，也讓他在《中年好聲音3》中展現出成熟的舞台魅力。Square是香港四人男子組合，2008年出道，成員包括趙浚承（Gary）、何尚謙（James）、李柏煥（Brian）、何浚尉（Rex），該組合於2011年宣佈解散，成員各自發展。何尚謙後來轉行電影演員，李柏煥曾任飛機師，現經營物流公司「龍仔速遞」，何浚尉則較低調。趙浚承則繼續音樂事業，參加多個歌唱比賽。