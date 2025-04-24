中年好聲音3｜羅志祥擔任決賽評審 網民收風爆趙浚承「內定奪冠」

《中年好聲音3 登峯之戰》將於5月11日假啟德體育館舉行總決賽，今年決賽特別加入三位特別評審，而台灣舞王羅志祥（小豬）擔任快歌特別評審。另一方面，更有網民聲稱收到「可靠消息」透露三強名單，吸引大量網民留言！