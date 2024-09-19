45歲羅志祥出騷驚變59歲郭晉安 連環怒po自拍證天然零添加

45歲羅志祥2020年被舊愛周揚青爆料，指佢與旗下女星捲入「多人運動」事件，令其事業一落千丈。不過沈寂咗一排嘅羅志祥近年開始復出，不過早前出騷時就突然「大變樣」，除咗臉部狀態異常浮腫外，仲被指撞樣59歲郭晉安！羅志祥隨後就在微博連環怒po自拍，力證自己天然零添加！

