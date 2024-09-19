45歲羅志祥出騷驚變59歲郭晉安 連環怒po自拍證天然零添加
廣告
45歲羅志祥2020年被舊愛周揚青爆料，指佢與旗下女星捲入「多人運動」事件，令其事業一落千丈。不過沈寂咗一排嘅羅志祥近年開始復出，不過早前出騷時就突然「大變樣」，除咗臉部狀態異常浮腫外，仲被指撞樣59歲郭晉安！羅志祥隨後就在微博連環怒po自拍，力證自己天然零添加！
羅志祥最新演出照片網民認唔出：郭晉安？
一名網友昨日分享了羅志祥最近的一張演出照片，並質疑「羅志祥是在哪做的醫美啊？怎麼變成這樣了？」這張照片顯示羅志祥的臉頰非常浮腫，幾乎認不出是他本人。這引起了其他網友的熱烈討論，不少網民評論表示「你說這是誰？」「像杜莎夫人蠟像」「原來咪幾靚仔，攪成咁樣」「成個膠樣郭晉安咁」「似足佢演嘅空虛公子」「張信哲」「似豬肉威」「個蘋果肌膠x到」「天哪嚇到我了」甚至有人建議他應該向前女友周揚青請教如何進行醫美。
羅志祥自貼15張未p圖強力反駁 網民即改口
面對這些質疑，羅志祥決定親自澄清，他在微博上發布了15張表情各異的自拍照，並寫道：「謝謝大家對於我的臉這麼感興趣，原相機生圖拍攝，請各位看官看清楚喔，也祝大家佳節愉快。」他的這一舉動獲得了許多粉絲的支持，他們紛紛留言安慰他：「別理他們」、「不像45歲的男人」、「怎麼有人40幾歲皮膚還是那麼好」。對於有人直言「真的老了」，羅志祥則親自回應：「45歲耶，長這樣算厲害了啦！」
羅志祥日常自拍：
撰文：東方新地圖片來源：微博影片截圖、小紅書圖片、微博＠羅志祥