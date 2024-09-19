羅志祥 撞樣

45歲羅志祥出騷驚變59歲郭晉安 連環怒po自拍證天然零添加

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45歲羅志祥2020年被舊愛周揚青爆料，指佢與旗下女星捲入「多人運動」事件，令其事業一落千丈。不過沈寂咗一排嘅羅志祥近年開始復出，不過早前出騷時就突然「大變樣」，除咗臉部狀態異常浮腫外，仲被指撞樣59歲郭晉安！羅志祥隨後就在微博連環怒po自拍，力證自己天然零添加！

羅志祥最新演出照片網民認唔出：郭晉安？

一名網友昨日分享了羅志祥最近的一張演出照片，並質疑「羅志祥是在哪做的醫美啊？怎麼變成這樣了？」這張照片顯示羅志祥的臉頰非常浮腫，幾乎認不出是他本人。這引起了其他網友的熱烈討論，不少網民評論表示「你說這是誰？」「像杜莎夫人蠟像」「原來咪幾靚仔，攪成咁樣」「成個膠樣郭晉安咁」「似足佢演嘅空虛公子」「張信哲」「似豬肉威」「個蘋果肌膠x到」「天哪嚇到我了」甚至有人建議他應該向前女友周揚青請教如何進行醫美。

羅志祥 撞樣 一名網友昨日分享了羅志祥最近的一張演出照片，許多網民表示認唔出（圖片來源：微博影片截圖）
一名網友昨日分享了羅志祥最近的一張演出照片，許多網民表示認唔出（圖片來源：微博影片截圖）
羅志祥 撞樣 網民更指似足「膠樣郭晉安」（圖片來源：小紅書圖片）
網民更指似足「膠樣郭晉安」（圖片來源：小紅書圖片）
羅志祥 撞樣 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）

羅志祥自貼15張未p圖強力反駁 網民即改口

面對這些質疑，羅志祥決定親自澄清，他在微博上發布了15張表情各異的自拍照，並寫道：「謝謝大家對於我的臉這麼感興趣，原相機生圖拍攝，請各位看官看清楚喔，也祝大家佳節愉快。」他的這一舉動獲得了許多粉絲的支持，他們紛紛留言安慰他：「別理他們」、「不像45歲的男人」、「怎麼有人40幾歲皮膚還是那麼好」。對於有人直言「真的老了」，羅志祥則親自回應：「45歲耶，長這樣算厲害了啦！」

羅志祥 撞樣 （圖片來源：微博＠羅志祥）
（圖片來源：微博＠羅志祥）
羅志祥 撞樣 （圖片來源：微博＠羅志祥）
（圖片來源：微博＠羅志祥）
羅志祥 撞樣 羅志祥怒po 15張大頭自拍（圖片來源：微博＠羅志祥）
羅志祥怒po 15張大頭自拍（圖片來源：微博＠羅志祥）

羅志祥日常自拍：

羅志祥 撞樣 （圖片來源：微博＠羅志祥）
（圖片來源：微博＠羅志祥）
羅志祥 撞樣 （圖片來源：微博＠羅志祥）
（圖片來源：微博＠羅志祥）
羅志祥 撞樣 （圖片來源：微博＠羅志祥）
（圖片來源：微博＠羅志祥）
羅志祥 撞樣 （圖片來源：微博＠羅志祥）
（圖片來源：微博＠羅志祥）
羅志祥 撞樣 （圖片來源：微博＠羅志祥）
（圖片來源：微博＠羅志祥）

撰文：東方新地圖片來源：微博影片截圖、小紅書圖片、微博＠羅志祥

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