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羅志祥登小巨蛋成功復出 演唱會驚見「蝴蝶姐姐」 驚人近況大曝光

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羅志祥先前因與前女友周揚青所鬧出的感情風波，不但重創羅志祥的演繹形象，同樣被捲進風波的「蝴蝶姐姐」簡愷樂亦在道歉後，從此銷聲匿跡。近日，羅志祥終於在時隔6年重登小巨蛋舉辦演唱會，成功復出。羅志祥演唱會現場台下亦驚見「蝴蝶姐姐」，引起網民熱烈討論！

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羅志祥小巨蛋成功復出 台上被揶揄「多人運動」

羅志祥在2020年遭相戀9年的前女友周揚青爆料，指他與大量女生出軌，亦熱愛「多人運動」，令羅志祥的形象插水。感情風波兩年過去，羅志祥終於再次登上台北小巨蛋的舞台，舉辦六年以來首場演唱會，1萬張門票亦全數售罄。

羅志祥 羅志祥睽違6年在小巨蛋開演唱會，成功復出！
羅志祥睽違6年在小巨蛋開演唱會，成功復出！（圖片來源：微博@羅志祥工作室）

成功復出的小豬在演唱會中，邀請了知名台灣網紅「阿翰」扮演九天玄女阿姨「算命」。阿翰在演唱會上揶揄很多人喜歡找羅志祥「做運動」，亦向羅志祥喊話說：「你的能量都集中在下官，下面很活潑，你太活潑了，沒有辦法把能量集中在上面，要火力全開，更上一層樓。」

羅志祥 1萬張門票亦全數售罄
1萬張門票亦全數售罄（圖片來源：微博@羅志祥工作室）
羅志祥 首場演唱會被揶揄羅志祥喜歡「多人運動」
首場演唱會被揶揄羅志祥喜歡「多人運動」（圖片來源：微博@羅志祥工作室）

演唱會現場驚見「蝴蝶姐姐」

近日在羅志祥演唱會中，台下亦驚見「蝴蝶姐姐」的蹤影！可是此「蝴蝶姐姐」真身為網紅Yumi.k。Yumi在社交平台上傳了一張手舉印有羅志祥名字和照片的手幅，並留言寫道： 「一個人看演唱會」。相片中的Yumi身穿蝴蝶款式的吊帶背心盡顯豐滿的身形，驚人尺度引起網民的熱烈討論！

羅志祥 Yumi身穿蝴蝶上衣，被網民封為新一代「蝴蝶姐姐」
Yumi身穿蝴蝶上衣，被網民封為新一代「蝴蝶姐姐」（圖片來源：[email protected]

愷樂醜聞後銷聲匿跡

羅志祥成功復出，令大眾開始關注被指控與羅志祥出軌的「蝴蝶姐姐」簡愷樂最新近況。當年簡愷樂出面道歉，留言表示要對周揚青道歉之後，便淡出了演藝圈，再沒有更新社交平台，從此消失於大眾面前。去年曾經一度傳出愷樂已經和醫生男友結婚的消息，消息有指她結婚後住在夫家，安靜低調地過著婚姻生活。

羅志祥 愷樂在醜聞曝光後，曾於IG向周揚青道歉。
愷樂在醜聞曝光後，曾於IG向周揚青道歉。（圖片來源：[email protected]
羅志祥 道歉後便銷聲匿跡，再沒有更新任何社交平台
道歉後便銷聲匿跡，再沒有更新任何社交平台（圖片來源：[email protected]

好友3字回應 大爆愷樂近況

日前，與愷樂一起主持過多個節目的台灣女性莎莎，亦在出席活動時談及到愷樂的近況。莎莎表示她們私下有保持聯絡，但是被問到愷樂是否已經跟醫生男友結婚的時候，莎莎則表示不知道，因為不是自己的事，所以不方便替愷樂回應。同時，在傳媒問到以後會否再與愷樂同台主持時，莎莎亦只以「不知道」三字輕輕帶過。

羅志祥 有傳愷樂已經嫁人
有傳愷樂已經嫁人（圖片來源：[email protected]
羅志祥 好友以「不知道」三字輕輕帶過有關愷樂的傳聞
好友以「不知道」三字輕輕帶過有關愷樂的傳聞（圖片來源：[email protected]

正妹「蝴蝶姐姐」大起底

百萬網紅「Yumi.k」IG粉絲數已攀升到130萬，過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅。她平時作風大膽，經常於社交平台上大派福利！之前更曾經以極度性感的服裝去看演唱會、穿爆乳裝搭纜車等等，紅遍台灣網紅界！

羅志祥 正妹Yumi打扮豪放
正妹Yumi打扮豪放（圖片來源：[email protected]
羅志祥 驚人尺度令她十分受網民歡迎
驚人尺度令她十分受網民歡迎（圖片來源：[email protected]
羅志祥 IG張張相都超大尺度！
IG張張相都超大尺度！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：微博@羅志祥工作室、[email protected][email protected]

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