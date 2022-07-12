羅志祥登小巨蛋成功復出 演唱會驚見「蝴蝶姐姐」 驚人近況大曝光

羅志祥先前因與前女友周揚青所鬧出的感情風波，不但重創羅志祥的演繹形象，同樣被捲進風波的「蝴蝶姐姐」簡愷樂亦在道歉後，從此銷聲匿跡。近日，羅志祥終於在時隔6年重登小巨蛋舉辦演唱會，成功復出。羅志祥演唱會現場台下亦驚見「蝴蝶姐姐」，引起網民熱烈討論！