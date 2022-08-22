羅文逝世20周年｜全城紀念演唱會一呼百應 容祖兒、張敬軒將獻聲致敬
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巨星羅文於2002年因病離世，至今相隔20年，其歌聲亦一直長存於樂壇，成為一眾後輩歌手的榜樣。為紀念羅文，他的兩位親姐妹及生前好友陳淑芬將於10月15日在紅館舉行「羅文20傳承•全城紀念演唱會」，邀請到大量歌手參與，當中包括容祖兒、張敬軒等，一呼百應。
羅文慈善演唱會一呼百應
《羅文20傳承·全城紀念演唱會》將於今年10月15日在紅磡香港體育館舉行，表演歌手包括：容祖兒、張敬軒、泳兒、陳潔靈、陳柏宇、林奕匡、王菀之、鄭欣宜、陳明熹 、歐瑞強、林志美等等，而今次紀念演唱會扣除必要開支後，其收入將全數捐贈予香港助學金之用。而演唱會的門票將於9月1日起於城巿售票網公開發售。
出有聲書《羅文•好聲》
除了會有紀念演唱會之外，「為香港留下最美麗動人的聲音」社企「好聲」亦與同心光盲人院合力，推出有聲書《羅文•好聲》，向長者、弱勢社群、殘疾人士提供羅文的經典金曲，更邀請到鄭丹瑞作旁白去敘述羅文的一生。羅文前唱片公司老闆及好友楊受成博士亦捐助60,000元支持有聲書。
撰文：東方新地圖片來源：timable圖片、[email protected]、[email protected]
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