羅文逝世20周年｜全城紀念演唱會一呼百應 容祖兒、張敬軒將獻聲致敬

巨星羅文於2002年因病離世，至今相隔20年，其歌聲亦一直長存於樂壇，成為一眾後輩歌手的榜樣。為紀念羅文，他的兩位親姐妹及生前好友陳淑芬將於10月15日在紅館舉行「羅文20傳承•全城紀念演唱會」，邀請到大量歌手參與，當中包括容祖兒、張敬軒等，一呼百應。