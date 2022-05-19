羅樂林

羅樂林女兒羅苡之與前港男陳志健結束9年半婚姻 中港兩地相隔聚少離多

最新娛聞
東方新地

羅樂林與第二任妻子陳寶儀所生的女兒羅苡之，宣布與前港男陳志健結束9年半的婚姻，二人分別在社交網寫下感受，羅苡之指因疫情關係，未能與身在內地的陳志健抱頭痛哭，只能隔住電話無奈傷痛道別，連離婚都唔能夠面對面處理，好傷感。二人恩愛多年突然宣布離婚，有指與陳志健北上發展有關，而他亦曾公開表示未來的重心都會偏向內地。

羅樂林 大龍生羅樂林與女兒羅苡之。
「大龍生」羅樂林與女兒羅苡之。（圖片來源：[email protected]
羅樂林 羅苡之與陳志健結婚9年半一直表現恩愛。
羅苡之與陳志健結婚9年半一直表現恩愛。（圖片來源：[email protected]

羅樂林與孻女羅苡之感情要好

羅樂林有3個女兒，不過他與第二任妻子陳寶儀所生的孻女羅苡之最得他歡心，父女感情非常要好，在羅苡之的社交網經常放閃。現年39歲的羅苡之於12年與前港男陳志健Otto結婚，人前人後都表現恩愛，可惜等不到結婚10周年，二人就宣布離婚，令外界大跌眼鏡。

羅樂林 羅苡之上載了一張與陳志健背影的黑白合照，宣布離婚。
羅苡之上載了一張與陳志健背影的黑白合照，宣布離婚。（圖片來源：[email protected]
羅樂林 羅苡之留下感言，直言離婚都要隔住電話道別。
羅苡之留下感言，直言離婚都要隔住電話道別。（圖片來源：[email protected]

羅苡之 陳志健留下道別感言

羅苡之昨晚（5月18日）於社交網貼出一張與陳志健的背影黑白合照，傷感留言：「最終，我們也沒能夠一起走到底。起碼我們曾經愛過、笑過、哭過、活過。其他都已經不再重要了。謝謝你陪伴了我十多個年頭。你說你浪費了我的青春，我說我賺了無價的回憶。疫情緣故，大家沒能夠抱頭痛哭，只能隔着電話屏幕無奈跟傷痛的道別。」之後陳志健亦在社交網寫上「我們都想大家好，懷念伴侶依偎時的，每一分、每一秒。此刻的分開放手，則是我們能給對方最好的祝福。一日愛人，一世親人。希望你會永遠快樂，前路彼此共勉珍重。」

羅樂林 陳志健在微博回應。
陳志健在微博回應。（圖片來源：微博@陳志健）
羅樂林 陳志健今年3月曾上載與羅苡之的合照，在社交網祝對方生日快樂，不過羅苡之並沒有留言回應，連多謝都冇。
3月8日生日的羅苡之因染疫生日在隔離中度過，身在內地的陳志健遲了兩天（3月10日）才上載與羅苡之的合照，在社交網祝對方生日快樂及早日康復，不過羅苡之並沒有留言回應，連多謝都冇。（圖片來源：[email protected]
羅樂林 陳志健仲問候染疫的羅苡之，不過就遲咗。
陳志健仲問候染疫的羅苡之，不過就遲咗。（圖片來源：[email protected]

羅苡之否認有第三者

羅苡之的感言雖然很平和，但陳志健近月都留在內地，離婚都要隔住電話達成協議，真的很耐人尋味，有不少網民都猜測二人的離婚原因，甚至估他們之間一定有第三者，不過羅苡之回覆傳媒時表示沒有第三者，與陳志健仍然是朋友、家人。陳寶儀對於女兒離婚表示是緣盡，她尊重二人的決定，雖然最愛自己個女，但一樣好愛陳志健，無論他們在哪裏及處於任何狀況，都會為他們祈禱。

羅樂林 羅家近年的家庭聚會，已不見陳志健參與。
羅家近年的家庭聚會，已不見陳志健參與。（圖片來源：[email protected]
羅樂林 羅樂林第二任妻子陳寶儀，對愛女離婚表示二人可能緣盡，但仍祝福。
羅樂林第二任妻子陳寶儀，對愛女離婚表示二人可能緣盡，但仍祝福。（圖片來源：[email protected]

陳志健北上樂而忘返

陳志健06年參加香港先生選舉成為「健力組」冠軍而入行，原來這次是他第二次失婚，09年陳志健與圈外女友結婚並誕下一女，不過11年離婚收場，12年再娶羅苡之。陳志健在無綫16年事業依然未見起色，近年轉戰大陸發展，去年在內地拍了7部劇集，有份演出的《與君初相識》最近熱播，跟迪麗熱巴有40秒對手戲，而他亦融入內地生活唔願返港，更曾在訪問中透露未來的重心都會偏向內地。

羅樂林 陳志健近年專注內地發展，日前拍片大唱自己是來自中國香港的。
陳志健近年專注內地發展，日前拍片大唱自己是來自中國香港的。（圖片來源：微博@陳志健）
羅樂林 在內地生活得很愉快的陳志健，早前與陳逸璇去玩槍戰，心情未受離婚影響。
在內地生活得很愉快的陳志健，早前與陳逸璇去玩槍戰，心情未受離婚影響。（圖片來源：微博@陳志健）
羅樂林 陳志健與王浩信合作無間稱兄道弟，現在二人都身在內地工作。
陳志健與王浩信合作無間稱兄道弟，現在二人都身在內地工作。（圖片來源：微博@陳志健）

夫妻關係愈見疏離

陳志健長期在內地，與羅苡之聚少離多，原本經常在社交網放生活照放閃的二人，感係愈見疏離，羅苡之與老公的最新合照已是去年10月，她去上海會陳志健亦慶祝結婚9周年；而陳志健於今年3月，亦在社交網隔空祝老婆生日快樂，當時羅苡之與父親羅樂林一同染疫，陳志健竟然話自己遲了祝賀及問候老婆，可見二人當時關係已疏離。

羅樂林 二人近年聚少離多，去年10月羅苡之專程飛上海與陳志健慶祝結婚9周年。
二人近年聚少離多，去年10月羅苡之專程飛上海與陳志健慶祝結婚9周年。（圖片來源：[email protected]
羅樂林 此情不再。
此情不再。（圖片來源：[email protected]

羅樂林回應：究竟係咪淨係咁簡單呢？

羅苡之與女婿陳志健離婚，大龍生羅樂林感到很好無奈，他回應傳媒時表示雖然他是父親，但有些事情要當事人先知，不過做父母見到咁一定會唔開心，至於有指陳陳志健近年一直在內地工作，導致婚姻出問題，羅樂林突然爆了一句「究竟係咪淨係咁簡單呢？」仲話有好多因素都唔定，但他始終係局外人，冇辦法幫女兒去處理。

羅樂林 大龍生羅樂林的回應非常耐人尋味。
大龍生羅樂林的回應非常耐人尋味。（圖片來源：無綫影片截圖）
羅樂林 個女嫁畀三線藝員陳志健，羅樂林與陳寶儀都冇嫌棄，仲一直對呢位女婿好好。
個女嫁畀三線藝員陳志健，羅樂林與陳寶儀都冇嫌棄，仲一直對呢位女婿好好。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、微博@陳志健

讀者留言

熱門文章

 