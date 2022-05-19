羅樂林女兒羅苡之與前港男陳志健結束9年半婚姻 中港兩地相隔聚少離多

羅樂林與第二任妻子陳寶儀所生的女兒羅苡之，宣布與前港男陳志健結束9年半的婚姻，二人分別在社交網寫下感受，羅苡之指因疫情關係，未能與身在內地的陳志健抱頭痛哭，只能隔住電話無奈傷痛道別，連離婚都唔能夠面對面處理，好傷感。二人恩愛多年突然宣布離婚，有指與陳志健北上發展有關，而他亦曾公開表示未來的重心都會偏向內地。