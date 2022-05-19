羅樂林女兒羅苡之與前港男陳志健結束9年半婚姻 中港兩地相隔聚少離多
羅樂林與孻女羅苡之感情要好
羅樂林有3個女兒，不過他與第二任妻子陳寶儀所生的孻女羅苡之最得他歡心，父女感情非常要好，在羅苡之的社交網經常放閃。現年39歲的羅苡之於12年與前港男陳志健Otto結婚，人前人後都表現恩愛，可惜等不到結婚10周年，二人就宣布離婚，令外界大跌眼鏡。
羅苡之 陳志健留下道別感言
羅苡之昨晚（5月18日）於社交網貼出一張與陳志健的背影黑白合照，傷感留言：「最終，我們也沒能夠一起走到底。起碼我們曾經愛過、笑過、哭過、活過。其他都已經不再重要了。謝謝你陪伴了我十多個年頭。你說你浪費了我的青春，我說我賺了無價的回憶。疫情緣故，大家沒能夠抱頭痛哭，只能隔着電話屏幕無奈跟傷痛的道別。」之後陳志健亦在社交網寫上「我們都想大家好，懷念伴侶依偎時的，每一分、每一秒。此刻的分開放手，則是我們能給對方最好的祝福。一日愛人，一世親人。希望你會永遠快樂，前路彼此共勉珍重。」
羅苡之否認有第三者
羅苡之的感言雖然很平和，但陳志健近月都留在內地，離婚都要隔住電話達成協議，真的很耐人尋味，有不少網民都猜測二人的離婚原因，甚至估他們之間一定有第三者，不過羅苡之回覆傳媒時表示沒有第三者，與陳志健仍然是朋友、家人。陳寶儀對於女兒離婚表示是緣盡，她尊重二人的決定，雖然最愛自己個女，但一樣好愛陳志健，無論他們在哪裏及處於任何狀況，都會為他們祈禱。
陳志健北上樂而忘返
陳志健06年參加香港先生選舉成為「健力組」冠軍而入行，原來這次是他第二次失婚，09年陳志健與圈外女友結婚並誕下一女，不過11年離婚收場，12年再娶羅苡之。陳志健在無綫16年事業依然未見起色，近年轉戰大陸發展，去年在內地拍了7部劇集，有份演出的《與君初相識》最近熱播，跟迪麗熱巴有40秒對手戲，而他亦融入內地生活唔願返港，更曾在訪問中透露未來的重心都會偏向內地。
夫妻關係愈見疏離
陳志健長期在內地，與羅苡之聚少離多，原本經常在社交網放生活照放閃的二人，感係愈見疏離，羅苡之與老公的最新合照已是去年10月，她去上海會陳志健亦慶祝結婚9周年；而陳志健於今年3月，亦在社交網隔空祝老婆生日快樂，當時羅苡之與父親羅樂林一同染疫，陳志健竟然話自己遲了祝賀及問候老婆，可見二人當時關係已疏離。
羅樂林回應：究竟係咪淨係咁簡單呢？
羅苡之與女婿陳志健離婚，大龍生羅樂林感到很好無奈，他回應傳媒時表示雖然他是父親，但有些事情要當事人先知，不過做父母見到咁一定會唔開心，至於有指陳陳志健近年一直在內地工作，導致婚姻出問題，羅樂林突然爆了一句「究竟係咪淨係咁簡單呢？」仲話有好多因素都唔定，但他始終係局外人，冇辦法幫女兒去處理。