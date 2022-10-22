下流上車族｜26歲羅毓儀愛得高調 帶埋男友入電視城開工 孖住拍片搵食
羅毓儀圈外男友電視城探班
羅毓儀外表似細路女，所以成為無綫御用學生妹，在新劇《下流上車族》又係飾演阿女、阿妹角色，不過這次是她入行以來最重戲的一次，有望上位的她完全唔避忌，早已公開感情事，有個拍拖3年的圈外男友Mike，今年4月羅毓儀公開表示已分手，其後又澄清是因為愚人節，實情與男友仍如膠似漆，打得都打唔甩，在拍攝《下流上車族》期間更帶埋Mike入電視城，拍片放上他們一同經營的YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》。
直擊車家安樂窩
日前《咪咪Yuki觀察日記》上載了一條新片，片中一開始就影住Mike直踩電視城探班，正在拍攝《下流上車族》的羅毓儀就興奮開門迎接男友，並引領男友影勻屋內每個角落，Mike更不時與羅毓儀自拍，擺明好鍾意黐住女友上鏡，二人打情罵俏又訪問劇中其他藝員，最後羅毓儀更謂因為拍呢條片要犧牲食放飯時間，Mike大感肉痛。
拍片7年拍拖3年
羅毓儀與男友Mike於2015年開始一齊拍片，Mike與羅毓儀年紀相若，二人一齊組成業餘樂隊「MochiIce」夾band，羅毓儀彈電子結他，Mike是鼓手，此外他們同是電玩愛好者，每年動漫節亦會一齊cosplay，雖然志同道合，羅毓儀靚女又可愛，Mike卻其貌不揚，拍拖三年來男方被指襯唔起女方，不過羅毓儀竟曾公開盛讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」。
公開大量合照宣示主權
羅毓儀是一名高材生，以一級榮譽成績畢業於香港城市大學，獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，大學三年級時曾到維也納大學參加交流生計劃，雖然羅毓儀指男友有才華，但外界對他的認識不多，其真正的職業不詳，只知他現在經常跟出跟入，孖住羅毓儀拍片上YouTube吸like，在其IG又有大量與羅毓儀的合照，話畀全世界知他就是羅毓儀男友。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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