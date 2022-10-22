下流上車族｜26歲羅毓儀愛得高調 帶埋男友入電視城開工 孖住拍片搵食

26歲的羅毓儀在《下流上車族》飾演林敏驄18歲細女車蔓蔓，童顏與細粒身形fit晒角色設定，現實生活中的羅毓儀愛電玩愛cosplay，更有一個拍拖3年志同道合的圈外男友Mike，二人一齊夾band一齊在YouTube頻道拍片，早前羅毓儀仲帶埋Mike返電視城開工，拍片打情罵俏，雖然男友其貌不揚，但羅毓儀曾公開讚對方靚仔，真係情人眼裡……