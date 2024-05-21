羅毓儀爆喊剖白分手真相男友多次被指「襯唔起」 網民:扮乜情傷

27歲的TVB小花羅毓儀（Yuki）在2022《下流上車族》中飾演車蔓蔓一角成功彈起，最近又在新劇《神耆小子》中成功「升呢」做女一，風頭一時無兩。不過羅毓儀在感情方面就不太順利，兩個月前宣布與YouTuber Mike結束4年情。日前羅毓儀接受訪問時，更忍唔住爆喊剖白分手真相，不過網民們的反應就非常冷淡…

