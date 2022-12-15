萬千星輝頒獎典禮2022｜羅毓儀站劉穎鏇旁現最萌身高差 盤點圈中女哈比人！

娛樂圈的明星藝人大多力Sell男生高大、女生長腿，但圈中亦有不少身材的骰、嬌小玲瓏的代表。大台上位小花羅毓儀亦是其中一位，現年26歲的她配上童顏優勢甚得觀眾歡心，但在《萬千星輝頒獎典禮2022》十強公布記者會上，站在出名高大的女星劉穎鏇身邊，頓成「哈比人」。