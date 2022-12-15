羅毓儀

萬千星輝頒獎典禮2022｜羅毓儀站劉穎鏇旁現最萌身高差 盤點圈中女哈比人！

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娛樂圈的明星藝人大多力Sell男生高大、女生長腿，但圈中亦有不少身材的骰、嬌小玲瓏的代表。大台上位小花羅毓儀亦是其中一位，現年26歲的她配上童顏優勢甚得觀眾歡心，但在《萬千星輝頒獎典禮2022》十強公布記者會上，站在出名高大的女星劉穎鏇身邊，頓成「哈比人」。

上位羅毓儀入圍女飛躍十大

羅毓儀今年有份參演劇集《白色強人II》、《黯夜守護者》、《法證先鋒V》及成功讓她憑角色「蔓蔓」爆紅的《下流上車族》，有份入圍飛躍進步女藝員10強。

羅毓儀 羅毓儀打入飛躍女藝員十大。
羅毓儀打入飛躍女藝員十大。（圖片來源：[email protected] (official)）
羅毓儀 羅毓儀憑《下流上車族》入屋。
羅毓儀憑《下流上車族》入屋。（圖片來源：[email protected]

獲曾志偉睇好

憑《下流上車族》而走紅的羅毓儀直指無想過劇集會這麼快播出街，所以無預計過自己會打入十大：「覺得係好難得嘅一件事，同埋可以同咁多位前輩一齊合作，令我學到好多嘢，希望大家可以支持我投我一票。」

上位小花羅毓儀發言完畢後，大會特地把鏡頭投向台下的高層曾志偉，身高與她相約的曾生露出「慈父」的表情與笑容。

羅毓儀 站在劉穎鏇身旁，羅毓儀秒變「哈比人」。
站在劉穎鏇身旁，羅毓儀秒變「哈比人」。（圖片來源：[email protected] (official)）
羅毓儀 台下曾志偉露出慈父微笑。
台下曾志偉露出慈父微笑。（圖片來源：[email protected] (official)）

與劉穎鏇相距20cm頓成「哈比人」

在記者會中她被安排站在入圍女藝員的中間，身高只得156cm的羅毓儀明顯「下陷」，其身旁更是比她高20cm、身高176cm的劉穎鏇。在劉穎鏇講話時，羅毓儀雙眼需要碌到最高，相反在她發表感言時，劉穎鏇亦禮貌地低頭看著她，這個身高差的對望非常搞笑。

幸好站在羅毓儀另一邊的，是跟她同樣只得156cm的JW王灝兒，才倖免於又要辛苦碌眼望對方。

羅毓儀 羅毓儀眼神仿如小朋友望大人。
羅毓儀眼神仿如小朋友望大人。（圖片來源：[email protected] (official)）
羅毓儀 單以二人高度相差20cm的數據，能否算出對望眼神嘅角度？
單以二人高度相差20cm的數據，能否算出對望眼神嘅角度？（圖片來源：[email protected] (official)）

羅毓儀是工商管理榮譽學士

羅毓儀2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，在學期間組樂隊MochiIce任結他手。據知畢業後她試過做大公司Management Trainee，每個月收入兩萬多，但她始終不甘心，所以做了一個多月就去了投考無綫第30期電視藝員訓練班，笑言月入只有4位數也開心 ，畢業後即在《愛．回家之開心速遞》飾演人氣作家「路小小」這角色，而大受觀眾喜愛，演出機會不斷，曾參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》、《黯夜守護者》、《白色強人2》等劇集。

羅毓儀 羅毓儀即使擺出性感甫士，都是格格不入。
羅毓儀即使擺出性感甫士，都是格格不入。（圖片來源：[email protected]
羅毓儀 入行三年的羅毓儀是無綫近年的御用學生妹。
入行三年的羅毓儀是無綫近年的御用學生妹。（圖片來源：[email protected]

曾孖前男友公開拍片

羅毓儀去年5月踏入25歲生日，與當時拍拖兩年的男友Mike（暱稱咪咪）一齊去迪士尼酒店玩Staycation慶生，期間兩人更拍片放上YouTube。原來她自2015年1月開始，就和Mike以情侶檔經營YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》，不過二人已分手。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀與男友Mike因夾Band而認識，她曾在社交網大讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」。（圖片來源：[email protected]羅毓儀影片截圖）
食腦喪B 羅毓儀
走日系美少女風的羅毓儀熱愛日本動漫，經常玩Cosplay，她本身亦識少少日文，曾在YouTube拍過翻唱日文歌的短片。（圖片來源：[email protected]
食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀本身擅長彈電子吉他、鋼琴及唱歌，更試過自己作曲，還和前鼓手男友Mike（左二）及三個隊友組成了樂隊MochiIce，不時有機會上台表演。（圖片來源：新傳媒資料庫）
食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀入行三年除了獲網友讚激似前組合Cream成員李蘊，更有網友指她似年輕時的李麗珍和葉蘊儀，以及日本童顏女星安達佑實。（圖片來源：新傳媒資料庫）

盤點圈中女「哈比人」

除了羅毓儀，圈中亦有不少身形嬌小的女藝人，大部份因為「高度優勢」，外表看起來都比較童顏，不過另一方面，亦容易被網民冠上「哈比人」之名。以下為多位身高大約153cm、不足160cm的女藝人。

羅毓儀 黯夜守護者 但由於天生童顏，經常逆齡飾演十幾歲的小妹妹。
由於天生童顏，羅毓儀經常逆齡飾演十幾歲的小妹妹，早前在無綫劇《黯夜守護者》又飾演問題學生妹梁敏詩。（圖片來源：《黯夜守護者》造型照）
黯夜守護者 羅毓儀與區明炒是援交少女。
羅毓儀與區明炒是援交少女。（圖片來源：《黯夜守護者》截圖）

糖妹 149cm

150cm都冇只得149cm嘅糖妹（黃山怡），的骰身形加埋招牌瀏海同甜美童顏，已經成為個人標記。過去更因為跟《幕後玩家》同劇拍檔黃宗澤（Bosco）的一張合照，成為網民討論的熱話。

羅毓儀 糖妹與黃宗澤呢張合照大晒最萌身高差﹗
糖妹與黃宗澤呢張合照大晒最萌身高差﹗ （圖片來源：[email protected]
羅毓儀 黃宗澤再貼出一張「平起平坐」合照，坐低跟站起的糖妹一樣高，多次被「出賣」的糖妹扁晒嘴兼叫黃宗澤「請食飯」﹗
黃宗澤再貼出一張「平起平坐」合照，坐低跟站起的糖妹一樣高，多次被「出賣」的糖妹扁晒嘴兼叫黃宗澤「請食飯」﹗（圖片來源：[email protected]
羅毓儀 糖妹身高不到150cm，但因拍攝角度，相片看來比真實高很多，她自己也留言指是因「角度的重要」。
糖妹身高不到150cm，但因拍攝角度，相片看來比真實高很多，她自己也留言指是因「角度的重要」。（圖片來源：[email protected]

鄭融 157cm

出道17年，鄭融最出名梗係健康膚色又夠wild人稱小野貓，生得細粒咋，無阻佢上山下海熱愛運動同長跑。

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

林欣彤 158cm

都係人仔細細個肺好巨，講到身高呢個話題，林欣彤都曾經以前老闆王祖藍做例子，話生得矮一樣可以好有頭腦好有成就。

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

何雁詩 157cm

新婚幸福人妻何雁詩都係出名生得細細粒，不過佢經常著短裙仔亮相，懂得晒腿拉長身形比例，睇落唔似咁矮。

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

黃美棋 153cm

香港觀眾個個睇住黃美棋長大，不過淨係年紀有增長，但外形同身高就好似冇分別，依然停留喺小芬女階段。維基資料顯示美棋BB身高有160cm，美棋BB早前拍片公開度高澄清只有153cm，唔介意被指是哈比族，好鬼可愛。

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

鄺潔楹 155cm

生得細細粒，不過勝在樣貌夠甜美，鄺潔楹喺無綫一樣機會多多，佢仲識得換轉角度睇輸蝕身形：「可能就係因為我嘅身形，所以特別容易被人記得呢？」

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

波波黃婧靈 157cm

喺節目《 後生仔傾吓偈 》中人稱「 波波 」嘅黃婧靈（前名黃凱儀）嬌滴滴，但身材勁爆，曾被網友質疑佢上圍係僭建出嚟，又被指經常背住男友偷食，勁多負皮！

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

阮小儀 148cm

糖妹原來唔係全行最矮，仲有小儀比佢再矮多1cm。可能人生得嬌小特別可愛有助凍齡，剛剛過完50歲生日嘅小儀，竟然容貌同三十多年前嘅學生look冇乜分別。

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

譚嘉儀 154cm

譚嘉儀話自細外國長大，外國人鍾意佢細細粒夠可愛，不過入行拍劇影相，就經常要墊完木箱著埋高踭鞋至可以襯得起對手。

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

鄧紫棋 157cm

16歲已經出道，16歲以後亦都再冇長高過，G.E.M. 嘅例子話畀大家知，人生得細粒但係肺可以生得好巨。

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

鄧卓殷 160cm

2018香港小姐亞軍兼最上鏡小姐，鄧卓殷可算是三甲哈比港姐嘅佼佼者！除咗身形矮小成標記，最令人難忘嘅，一定係佢當年參選時幫農夫起外號為「播種的機」。

羅毓儀 糖妹150cm都無、鄧紫棋16歲後無再高過！娛樂圈女哈比人逐個look
（圖片來源：東方新地）

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、[email protected] (official)、《黯夜守護者》截圖、新傳媒資料庫、[email protected][email protected][email protected]

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