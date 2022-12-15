萬千星輝頒獎典禮2022｜羅毓儀站劉穎鏇旁現最萌身高差 盤點圈中女哈比人！
上位羅毓儀入圍女飛躍十大
羅毓儀今年有份參演劇集《白色強人II》、《黯夜守護者》、《法證先鋒V》及成功讓她憑角色「蔓蔓」爆紅的《下流上車族》，有份入圍飛躍進步女藝員10強。
獲曾志偉睇好
憑《下流上車族》而走紅的羅毓儀直指無想過劇集會這麼快播出街，所以無預計過自己會打入十大：「覺得係好難得嘅一件事，同埋可以同咁多位前輩一齊合作，令我學到好多嘢，希望大家可以支持我投我一票。」
上位小花羅毓儀發言完畢後，大會特地把鏡頭投向台下的高層曾志偉，身高與她相約的曾生露出「慈父」的表情與笑容。
與劉穎鏇相距20cm頓成「哈比人」
在記者會中她被安排站在入圍女藝員的中間，身高只得156cm的羅毓儀明顯「下陷」，其身旁更是比她高20cm、身高176cm的劉穎鏇。在劉穎鏇講話時，羅毓儀雙眼需要碌到最高，相反在她發表感言時，劉穎鏇亦禮貌地低頭看著她，這個身高差的對望非常搞笑。
幸好站在羅毓儀另一邊的，是跟她同樣只得156cm的JW王灝兒，才倖免於又要辛苦碌眼望對方。
羅毓儀是工商管理榮譽學士
羅毓儀2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，在學期間組樂隊MochiIce任結他手。據知畢業後她試過做大公司Management Trainee，每個月收入兩萬多，但她始終不甘心，所以做了一個多月就去了投考無綫第30期電視藝員訓練班，笑言月入只有4位數也開心 ，畢業後即在《愛．回家之開心速遞》飾演人氣作家「路小小」這角色，而大受觀眾喜愛，演出機會不斷，曾參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》、《黯夜守護者》、《白色強人2》等劇集。
曾孖前男友公開拍片
羅毓儀去年5月踏入25歲生日，與當時拍拖兩年的男友Mike（暱稱咪咪）一齊去迪士尼酒店玩Staycation慶生，期間兩人更拍片放上YouTube。原來她自2015年1月開始，就和Mike以情侶檔經營YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》，不過二人已分手。
盤點圈中女「哈比人」
除了羅毓儀，圈中亦有不少身形嬌小的女藝人，大部份因為「高度優勢」，外表看起來都比較童顏，不過另一方面，亦容易被網民冠上「哈比人」之名。以下為多位身高大約153cm、不足160cm的女藝人。
糖妹 149cm
150cm都冇只得149cm嘅糖妹（黃山怡），的骰身形加埋招牌瀏海同甜美童顏，已經成為個人標記。過去更因為跟《幕後玩家》同劇拍檔黃宗澤（Bosco）的一張合照，成為網民討論的熱話。
鄭融 157cm
出道17年，鄭融最出名梗係健康膚色又夠wild人稱小野貓，生得細粒咋，無阻佢上山下海熱愛運動同長跑。
林欣彤 158cm
都係人仔細細個肺好巨，講到身高呢個話題，林欣彤都曾經以前老闆王祖藍做例子，話生得矮一樣可以好有頭腦好有成就。
何雁詩 157cm
新婚幸福人妻何雁詩都係出名生得細細粒，不過佢經常著短裙仔亮相，懂得晒腿拉長身形比例，睇落唔似咁矮。
黃美棋 153cm
香港觀眾個個睇住黃美棋長大，不過淨係年紀有增長，但外形同身高就好似冇分別，依然停留喺小芬女階段。維基資料顯示美棋BB身高有160cm，美棋BB早前拍片公開度高澄清只有153cm，唔介意被指是哈比族，好鬼可愛。
鄺潔楹 155cm
生得細細粒，不過勝在樣貌夠甜美，鄺潔楹喺無綫一樣機會多多，佢仲識得換轉角度睇輸蝕身形：「可能就係因為我嘅身形，所以特別容易被人記得呢？」
波波黃婧靈 157cm
喺節目《 後生仔傾吓偈 》中人稱「 波波 」嘅黃婧靈（前名黃凱儀）嬌滴滴，但身材勁爆，曾被網友質疑佢上圍係僭建出嚟，又被指經常背住男友偷食，勁多負皮！
阮小儀 148cm
糖妹原來唔係全行最矮，仲有小儀比佢再矮多1cm。可能人生得嬌小特別可愛有助凍齡，剛剛過完50歲生日嘅小儀，竟然容貌同三十多年前嘅學生look冇乜分別。
譚嘉儀 154cm
譚嘉儀話自細外國長大，外國人鍾意佢細細粒夠可愛，不過入行拍劇影相，就經常要墊完木箱著埋高踭鞋至可以襯得起對手。
鄧紫棋 157cm
16歲已經出道，16歲以後亦都再冇長高過，G.E.M. 嘅例子話畀大家知，人生得細粒但係肺可以生得好巨。
鄧卓殷 160cm
2018香港小姐亞軍兼最上鏡小姐，鄧卓殷可算是三甲哈比港姐嘅佼佼者！除咗身形矮小成標記，最令人難忘嘅，一定係佢當年參選時幫農夫起外號為「播種的機」。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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