羅毓儀興奮瞓女神大髀 手多多狂摸畫面超犯規！
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28歲羅毓儀在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演路小小，角色精靈得嚟又夠晒可愛，成功令唔少觀眾留下深刻印象！雖然最近羅毓儀就忙住拍攝新劇《特勤女團》，不過都唔影響佢趁住放break派福利，早前羅毓儀就興奮晒出一段瞓女神大髀嘅短片，仲手多多不斷狂摸，畫面超級犯規！
羅毓儀興奮晒瞓女神大髀片
羅毓儀早前在社交平台晒出一段限時動態，片中佢興奮瞓喺女神嘅大髀上，除咗攬到女神實一實之外，仲手多多伸手不斷遊走女神嘅大髀內側，畫面犯規指數爆燈！隨後羅毓儀亦有晒出與女神同框嘅畫面，原來白滑大髀嘅主人正是與羅毓儀一同參演《特勤女團》嘅張曦雯！
網民超羨慕犯規級福利
羅毓儀嘅顯限時動態引來唔少網民超羨慕留言：「張曦雯真係頂級福利」「咁樣摸嚟摸去真係好犯規！」「唔怪得Yuki笑到咁啦，原來係張曦雯」「企業強人已經覺得佢好正」「有樣都算，仲有長腿」「呢啲福利唔介意日日派喎」
企業強人丨張曦雯由主播變女強人 出動私伙衫大曬Fit爆曲線
由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》開播，第一集時空已橫跨至少三、四個時間點，其中女主角張曦雯（Kelly）的多個Fit爆造型最受網民讚賞！
《企業強人》張曦雯貼身皮裙 Look 獲讚身形弗爆
以演專業人士見稱的張曦雯（Kelly），為演好今次角色不惜出動私伙衫，她在首集數個主播 Look 均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信美，難怪網民留言大讚屈機。 除了夠晒省鏡，Kelly 的美好身段亦是焦點所在，這集無論身穿全白套裝晒逆天長腿，或是身穿超貼身皮裙，Kelly 都 Carry 得完美無瑕，令人更期待她打後在劇集的各種打扮。
撰文：東方新地圖片來源：Ig@yukyukyukee、Ig@kelllycheung