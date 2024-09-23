羅毓儀興奮瞓女神大髀 手多多狂摸畫面超犯規！

28歲羅毓儀在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演路小小，角色精靈得嚟又夠晒可愛，成功令唔少觀眾留下深刻印象！雖然最近羅毓儀就忙住拍攝新劇《特勤女團》，不過都唔影響佢趁住放break派福利，早前羅毓儀就興奮晒出一段瞓女神大髀嘅短片，仲手多多不斷狂摸，畫面超級犯規！

