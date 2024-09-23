羅毓儀 張曦雯

羅毓儀興奮瞓女神大髀 手多多狂摸畫面超犯規！

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28歲羅毓儀在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演路小小，角色精靈得嚟又夠晒可愛，成功令唔少觀眾留下深刻印象！雖然最近羅毓儀就忙住拍攝新劇《特勤女團》，不過都唔影響佢趁住放break派福利，早前羅毓儀就興奮晒出一段瞓女神大髀嘅短片，仲手多多不斷狂摸，畫面超級犯規！

羅毓儀興奮晒瞓女神大髀片

羅毓儀早前在社交平台晒出一段限時動態，片中佢興奮瞓喺女神嘅大髀上，除咗攬到女神實一實之外，仲手多多伸手不斷遊走女神嘅大髀內側，畫面犯規指數爆燈！隨後羅毓儀亦有晒出與女神同框嘅畫面，原來白滑大髀嘅主人正是與羅毓儀一同參演《特勤女團》嘅張曦雯！

羅毓儀 張曦雯 羅毓儀最近與張曦雯一齊拍攝新劇《特勤女團》。（圖片來源：Ig@yukyukyukee）
羅毓儀最近與張曦雯一齊拍攝新劇《特勤女團》。（圖片來源：Ig@yukyukyukee）
羅毓儀 張曦雯 羅毓儀仲興奮晒出瞓喺張曦雯大髀嘅短片，仲手多多不斷摸張曦雯嘅大髀內側！（圖片來源：Ig@yukyukyukee）
羅毓儀仲興奮晒出瞓喺張曦雯大髀嘅短片，仲手多多不斷摸張曦雯嘅大髀內側！（圖片來源：Ig@yukyukyukee）
羅毓儀 張曦雯 羅毓儀仲孖住張曦雯齊齊開心出鏡。（圖片來源：Ig@yukyukyukee）
羅毓儀仲孖住張曦雯齊齊開心出鏡。（圖片來源：Ig@yukyukyukee）
羅毓儀 張曦雯 （圖片來源：Ig@yukyukyukee）
（圖片來源：Ig@yukyukyukee）

網民超羨慕犯規級福利

羅毓儀嘅顯限時動態引來唔少網民超羨慕留言：「張曦雯真係頂級福利」「咁樣摸嚟摸去真係好犯規！」「唔怪得Yuki笑到咁啦，原來係張曦雯」「企業強人已經覺得佢好正」「有樣都算，仲有長腿」「呢啲福利唔介意日日派喎」

羅毓儀 張曦雯 張曦雯嘅身材向來出眾！（圖片來源：Ig@kelllycheung）
張曦雯嘅身材向來出眾！（圖片來源：Ig@kelllycheung）
羅毓儀 張曦雯 張曦雯嘅一雙逆天長腿迷倒唔少fans！（圖片來源：Ig@kelllycheung）
張曦雯嘅一雙逆天長腿迷倒唔少fans！（圖片來源：Ig@kelllycheung）
羅毓儀 張曦雯 張曦雯拍劇時隨便一影都已經係福利級靚相！（圖片來源：Ig@kelllycheung）
張曦雯拍劇時隨便一影都已經係福利級靚相！（圖片來源：Ig@kelllycheung）
羅毓儀 張曦雯 （圖片來源：Ig@kelllycheung）
（圖片來源：Ig@kelllycheung）

企業強人丨張曦雯由主播變女強人 出動私伙衫大曬Fit爆曲線

由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》開播，第一集時空已橫跨至少三、四個時間點，其中女主角張曦雯（Kelly）的多個Fit爆造型最受網民讚賞！

《企業強人》張曦雯貼身皮裙 Look 獲讚身形弗爆

以演專業人士見稱的張曦雯（Kelly），為演好今次角色不惜出動私伙衫，她在首集數個主播 Look 均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信美，難怪網民留言大讚屈機。 除了夠晒省鏡，Kelly 的美好身段亦是焦點所在，這集無論身穿全白套裝晒逆天長腿，或是身穿超貼身皮裙，Kelly 都 Carry 得完美無瑕，令人更期待她打後在劇集的各種打扮。

羅毓儀 張曦雯 Kelly 分別有女主播 Look 同女強人 Look。（圖片來源：TVB）
Kelly 分別有女主播 Look 同女強人 Look。（圖片來源：TVB）
羅毓儀 張曦雯 其中 Kelly 的貼身皮裙打扮，獲讚身形弗爆。（圖片來源：TVB）
其中 Kelly 的貼身皮裙打扮，獲讚身形弗爆。（圖片來源：TVB）
羅毓儀 張曦雯 Kelly為演好角色出動不少私伙衫。（圖片來源：TVB）
Kelly為演好角色出動不少私伙衫。（圖片來源：TVB）
羅毓儀 張曦雯 仲有身穿全白套裝晒逆天長腿。（圖片來源：TVB）
仲有身穿全白套裝晒逆天長腿。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：Ig@yukyukyukee、Ig@kelllycheung

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