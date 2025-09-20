29歲羅毓儀談前度當場爆喊！終極剖白分手原因 自爆執陳瀅二攤「主動求愛」

現年29歲的羅毓儀（Yuki）近期憑TVB戀綜《女神配對計劃》人氣飆升，事業得意之際，感情生活亦成為焦點。她近日接受《星光背後》專訪，罕有地談及去年初結束的4年舊情，期間更數度情緒失控，當場淚灑錄音室。面對現任男友林俊其被揭情史豐富，她亦首度開腔正面回應，究竟戀情背後有何內幕？