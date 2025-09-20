29歲羅毓儀談前度當場爆喊！終極剖白分手原因 自爆執陳瀅二攤「主動求愛」
羅毓儀剖白4年情 提前度淚灑錄音室
在訪問中，羅毓儀憶述與前度Mike共同經營YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，長達4年多感情，當被問及分手原因時，她一度哽咽至無法言語，最終淚崩需要暫停訪問。她坦言分開涉及很多因素，主要是「可能大家步伐唔一致，前進到有好多落差、期望同失望。」她透露當時已考慮到結婚生子的人生大事，但雙方都未準備好，加上工作繁忙導致相處時間減少，分歧漸生，但她仍非常感謝對方過去的陪伴，形容這段關係在她生命中極為重要。
現任林俊其被揭情史 羅毓儀堅定護航
節目播出後，與羅毓儀成功配對的林俊其被揭情史不斷，更因曾與2022年港姐季軍梁超怡傳出緋聞而被封為「港姐殺手」。對於男友的過去，羅毓儀態度堅定地表示毫不在意，並大方回應：「講真，打從心底唔介意！每個人都有過去，唔需要考究，focus過去係無必要，應該要focus現在。」她承認有就此事詢問過對方，但強調「唔代表我介意」，純粹是為了更了解彼此，更鼓勵林俊其要勇於表達自己，不要再收收埋埋。
自揭執陳瀅二攤上《女神配對計劃》
羅毓儀在訪問中亦大爆自己能成為《女神配對計劃》的五大女神之一，原來全靠好友陳瀅。她坦言去年經歷分手後，事業與感情都陷入低潮，有幾個月完全沒有拍攝工作。當時節目組最初是邀請陳瀅參加，剛好羅毓儀與她們一同聚會，在酒精的驅使下便鼓起勇氣自薦。她笑言：「陳瀅真係好好，再幫我同團隊傾，之後監製就搵我casting。」她承認參加節目除了為求愛，爭取曝光也是主因之一。
林俊其早於台慶已留意羅毓儀
談及三年前，林俊其早已亮相Yuki及前度的頻道，Yuki指當時並沒特別感覺，也驚訝Kris於配對騷中自爆很早於台慶期間已留意她，「嗰次題目係board game，要多啲人分享，施焯日(Arthur)係我訓練班同學，Arthur搵佢一齊嚟。之後都係台慶佢幫我影啲相tag返啲贊助，真係無乜交集。到拍節目佢啲咩最吸引我？係第一集海選！其實我內心好脆弱，一直keep住用動漫同笑容掩飾自己。就好似佢話齋，我需要鼓勵同陪伴，係好神奇！佢講中我好多內心深處嘅嘢，點解佢咁了解我嘅？到後來節目相處多咗，先發現佢同我一樣，內心好脆弱。」
Yuki網紅前度MikeMike獲網民讚「真男人」
Yuki的種種是非也意外讓羅毓儀的前男友、YouTuber「MikeMike 」受到關注。許多網民紛紛留言讚賞他才是「真男人」、「清泉」與「有品」。有網民指出，《女神配對計劃》節目開播三個多月來，Mike始終沒有利用舊愛羅毓儀來炒作話題，而是專心經營自己的YouTube頻道。這種低調、專注的態度，贏得了許多人的尊重，稱讚他「無得頂」。今年3月Yuki與MikeMike亦有再度同框，夾Band在台上演出，同埸夾Band，證明分手後再見亦是朋友。