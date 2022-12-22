26歲羅毓儀被「老竇」林敏驄出賣素顏Look 獲讚激似中學生

在TVB人氣劇《下流上車族》中飾演車家四口的「車總」林敏驄、「車太」江美儀、「芊芊」郭柏妍和「蔓蔓」羅毓儀，在劇集以外感情好似一家人一樣，繼日前「車太」江美儀帶住兩個女一齊去提早食冬至飯後，「車總」林敏驄又孖住細女一齊拍片，完全零濾鏡出賣「蔓蔓」素顏樣！