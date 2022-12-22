26歲羅毓儀被「老竇」林敏驄出賣素顏Look 獲讚激似中學生
童顏羅毓儀 自嘲5呎爭兩吋
雖然比「家姐」郭柏妍大上一歲，但擁有一副可愛童顏的羅毓儀（Yuki），對自己的素顏Look十分自信，任由「老竇」林敏驄零濾鏡拍片，更對住鏡頭舉V，笑問網友：「未化妝素顏嘅我係咪好吸引？」身邊負責揸機的林敏驄更笑住追問她：「點解我要蹲低咁多嘅？」引來羅毓儀大笑回答：「細女係咁架嘞，5呎爭兩吋！」
網民建議車家父女拍檔玩吉他
有不少網民留言大讚羅毓儀個樣似足中學生，就算唔化妝都好靚好可愛，又笑指她和林敏驄愈來愈有父女相：「又幾似兩父女」、「同蔓蔓一齊玩電吉他，好想睇父女檔」、「老竇去接放學」、「見到你哋一齊好有溫馨嘅感覺，套劇太有感覺啦，覺得你哋真係一家人」等等。
車家三母女溫馨飯聚 車總唔見影
「車太」江美儀日前又約埋兩個「寶貝女」郭柏妍及羅毓儀一齊食飯，並笑言：「三母女一齊去食好嘢，見你兩個咁乖，今餐我請啦！芊芊蔓蔓，你哋要繼續努力加油呀！」有不少網友都追問「車總」去咗邊？江美儀就搞笑回答：「說來話長…」
網民猜測婚已離：倆女兒歸你了
江美儀的回答引來網民紛紛留言猜測：「車總去咗學日文？」、「車總去咗睇波」、「車總負責影相」、「看樣子是離了，倆女兒歸你了」等等，亦有網民提出建議：「叫車志明嚟埋單啦！人唔到錢要到！」
重溫羅毓儀站劉穎鏇旁出現最萌身高差
羅毓儀今年有份參演劇集《白色強人II》、《黯夜守護者》、《法證先鋒V》及成功讓她憑角色「蔓蔓」爆紅的《下流上車族》，有份入圍飛躍進步女藝員10強，但在《萬千星輝頒獎典禮2022》十強公布記者會上，站在出名高大的女星劉穎鏇身邊，頓成「哈比人」。
與劉穎鏇相距20cm頓成「哈比人」
在記者會中她被安排站在入圍女藝員的中間，身高只得156cm的羅毓儀明顯「下陷」，其身旁更是比她高20cm、身高176cm的劉穎鏇。在劉穎鏇講話時，羅毓儀雙眼需要碌到最高，相反在她發表感言時，劉穎鏇亦禮貌地低頭看著她，這個身高差的對望非常搞笑。
幸好站在羅毓儀另一邊的，是跟她同樣只得156cm的JW王灝兒，才倖免於又要辛苦碌眼望對方。
常見問題
林敏驄的小朋友對於父母離婚有什麼行動？
在父母離異後，跟隨母親陳伶俐生活的他，曾經主動鼓勵母親主動去…詳見：林敏驄大仔遺傳爸爸好基因
陳伶俐改嫁新加坡富豪後，居山頂億半豪宅？
陳伶俐婚後搬入夫家位於山頂富豪級地段的布力徑獨立屋，屋內面積達三千呎、全海景花園超過千呎，以市值計算，物業價值超過億半。點擊即睇：豪宅室內圖
讀者留言