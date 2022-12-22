羅毓儀

26歲羅毓儀被「老竇」林敏驄出賣素顏Look 獲讚激似中學生

最新娛聞
東方新地

廣告

在TVB人氣劇《下流上車族》中飾演車家四口的「車總」林敏驄、「車太」江美儀、「芊芊」郭柏妍和「蔓蔓」羅毓儀，在劇集以外感情好似一家人一樣，繼日前「車太」江美儀帶住兩個女一齊去提早食冬至飯後，「車總」林敏驄又孖住細女一齊拍片，完全零濾鏡出賣「蔓蔓」素顏樣！

羅毓儀 羅毓儀獲讚零化妝加上零濾鏡、零修圖出鏡，都一樣咁靚咁可愛。
羅毓儀獲讚零化妝加上零濾鏡、零修圖出鏡，都一樣咁靚咁可愛。（圖片來源：[email protected]

童顏羅毓儀 自嘲5呎爭兩吋

雖然比「家姐」郭柏妍大上一歲，但擁有一副可愛童顏的羅毓儀（Yuki），對自己的素顏Look十分自信，任由「老竇」林敏驄零濾鏡拍片，更對住鏡頭舉V，笑問網友：「未化妝素顏嘅我係咪好吸引？」身邊負責揸機的林敏驄更笑住追問她：「點解我要蹲低咁多嘅？」引來羅毓儀大笑回答：「細女係咁架嘞，5呎爭兩吋！」

羅毓儀 「車總」林敏驄在電視城偶遇「細女」羅毓儀，立即拉住對方合照，並放上社交網。
「車總」林敏驄在電視城偶遇「細女」羅毓儀，立即拉住對方合照，並放上社交網。（圖片來源：[email protected]
羅毓儀 羅毓儀對自己的素顏Look十分有自信，仲問大家佢未化妝個樣係咪好吸引？
羅毓儀對自己的素顏Look十分有自信，仲問大家佢未化妝個樣係咪好吸引？（圖片來源：[email protected]

網民建議車家父女拍檔玩吉他

有不少網民留言大讚羅毓儀個樣似足中學生，就算唔化妝都好靚好可愛，又笑指她和林敏驄愈來愈有父女相：「又幾似兩父女」、「同蔓蔓一齊玩電吉他，好想睇父女檔」、「老竇去接放學」、「見到你哋一齊好有溫馨嘅感覺，套劇太有感覺啦，覺得你哋真係一家人」等等。

羅毓儀 羅毓儀搞笑話自己係5呎爭兩吋，其實佢有156cm高，即係5呎1吋半！
羅毓儀搞笑話自己係5呎爭兩吋，其實佢有156cm高，即係5呎1吋半！（圖片來源：[email protected]
羅毓儀 羅毓儀同「老竇」玩得好開心。
羅毓儀同「老竇」玩得好開心。（圖片來源：[email protected]
羅毓儀 網民都話羅毓儀同林敏驄愈來愈有父女相！
網民都話羅毓儀同林敏驄愈來愈有父女相！（圖片來源：[email protected]

車家三母女溫馨飯聚 車總唔見影

「車太」江美儀日前又約埋兩個「寶貝女」郭柏妍及羅毓儀一齊食飯，並笑言：「三母女一齊去食好嘢，見你兩個咁乖，今餐我請啦！芊芊蔓蔓，你哋要繼續努力加油呀！」有不少網友都追問「車總」去咗邊？江美儀就搞笑回答：「說來話長…」

羅毓儀 郭柏妍和羅毓儀都有份入圍「飛躍進步女演員」及「最佳女配角」的十強名單，江美儀請兩人食飯作鼓勵。
郭柏妍和羅毓儀都有份入圍「飛躍進步女演員」及「最佳女配角」的十強名單，江美儀請兩人食飯作鼓勵。（圖片來源：[email protected]

網民猜測婚已離：倆女兒歸你了

江美儀的回答引來網民紛紛留言猜測：「車總去咗學日文？」、「車總去咗睇波」、「車總負責影相」、「看樣子是離了，倆女兒歸你了」等等，亦有網民提出建議：「叫車志明嚟埋單啦！人唔到錢要到！」

羅毓儀 車家四口劇裡劇外的相處都好似一家人一樣。
車家四口劇裡劇外的相處都好似一家人一樣。（圖片來源：[email protected]

重溫羅毓儀站劉穎鏇旁出現最萌身高差

羅毓儀今年有份參演劇集《白色強人II》、《黯夜守護者》、《法證先鋒V》及成功讓她憑角色「蔓蔓」爆紅的《下流上車族》，有份入圍飛躍進步女藝員10強，但在《萬千星輝頒獎典禮2022》十強公布記者會上，站在出名高大的女星劉穎鏇身邊，頓成「哈比人」。

羅毓儀 羅毓儀打入飛躍女藝員十大。
羅毓儀打入飛躍女藝員十大。（圖片來源：[email protected] (official)）
羅毓儀 站在劉穎鏇身旁，羅毓儀秒變「哈比人」。
站在劉穎鏇身旁，羅毓儀秒變「哈比人」。（圖片來源：[email protected] (official)）

與劉穎鏇相距20cm頓成「哈比人」

在記者會中她被安排站在入圍女藝員的中間，身高只得156cm的羅毓儀明顯「下陷」，其身旁更是比她高20cm、身高176cm的劉穎鏇。在劉穎鏇講話時，羅毓儀雙眼需要碌到最高，相反在她發表感言時，劉穎鏇亦禮貌地低頭看著她，這個身高差的對望非常搞笑。

幸好站在羅毓儀另一邊的，是跟她同樣只得156cm的JW王灝兒，才倖免於又要辛苦碌眼望對方。

羅毓儀 羅毓儀眼神仿如小朋友望大人。
羅毓儀眼神仿如小朋友望大人。（圖片來源：[email protected] (official)）
羅毓儀 單以二人高度相差20cm的數據，能否算出對望眼神嘅角度？
單以二人高度相差20cm的數據，能否算出對望眼神嘅角度？（圖片來源：[email protected] (official)）
羅毓儀 黯夜守護者 但由於天生童顏，經常逆齡飾演十幾歲的小妹妹。
由於天生童顏，羅毓儀經常逆齡飾演十幾歲的小妹妹，早前在無綫劇《黯夜守護者》又飾演問題學生妹梁敏詩。（圖片來源：《黯夜守護者》造型照）
羅毓儀 入行三年的羅毓儀是無綫近年的御用學生妹。
成為無綫近年的御用學生妹。（圖片來源：[email protected]
食腦喪B 羅毓儀
走日系美少女風的羅毓儀熱愛日本動漫，經常玩Cosplay，她本身亦識少少日文，曾在YouTube拍過翻唱日文歌的短片。（圖片來源：[email protected]
羅毓儀 雖然屬「哈比人」一族，但羅毓儀平日都愛著短裙或短褲仔曬腿。
雖然屬「哈比人」一族，但羅毓儀平日都愛著短裙或短褲仔曬腿。（圖片來源：[email protected]
羅毓儀 獲網民大讚身形比例均勻。
獲網民大讚身形比例均勻。（圖片來源：[email protected]
羅毓儀 盡顯青春可愛的一面！
盡顯青春可愛的一面！（圖片來源：[email protected]
羅毓儀
（圖片來源：[email protected]

常見問題

林敏驄的小朋友對於父母離婚有什麼行動？

在父母離異後，跟隨母親陳伶俐生活的他，曾經主動鼓勵母親主動去…詳見：林敏驄大仔遺傳爸爸好基因

陳伶俐改嫁新加坡富豪後，居山頂億半豪宅？

陳伶俐婚後搬入夫家位於山頂富豪級地段的布力徑獨立屋，屋內面積達三千呎、全海景花園超過千呎，以市值計算，物業價值超過億半。點擊即睇：豪宅室內圖

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected] (official)、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 