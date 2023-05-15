東張西望｜羅毓儀小學遭殺校 獲節目組邀重返母校憶憾事當場爆喊
羅毓儀小學遭殺校 《東張西望》邀重返母校憶憾事當場爆喊
黃大仙溥仁小學小一收生欠一名學生，就要面臨殺校。家長盛讚學校關顧有特殊學習需要的學童，覺得當局不近人情。TVB請來藝員校友羅毓儀重返校園，分享過往點滴。
有家長形容當局造法太絕情
有指黃大仙獻主會溥仁小學收生未達到「開班綫」要面臨殺校，而下學年獲派「0班」小一的家長對此感到意外，有家長形容當局造法太絕情，期望可以酌情處理。校長余詩慧受訪時慨指，學校曾獲得政府撥款興建新教學大樓，「原本答應了家長可以為學生提供新的學習環境，現在這願景卻被教育局停止。」她指收生只差一人就達到「開班綫」，形容當局做法不近人情，校方將會以特別視學爭取「救校」。
羅毓儀入TVB 極速上位 08年小學畢業 多次拍劇飾演學生無違和
擁有一副可愛童顏的羅毓儀（Yuki）加入無綫三年即備受力捧，繼在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「路小小」而人氣急升後，去年又先後參加配音比賽節目《好聲好戲》及加盟《#後生仔傾吓偈》擔任長駐主持，挑戰「波波」黃凱儀（後改名黃婧靈）成為人氣主持地位！去年更憑《下流上車族》飾林敏驄女兒「蔓蔓」人氣急升！現實中的羅毓儀小學就讀東頭邨獻主會溥仁小學、後升讀新蒲崗可立中學，2018年7月於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，畢業後考入無綫第30期無綫電視藝員訓練班，2021轉簽經理人合約獲力捧。
25歲羅毓儀 由YouTuber轉型入無綫
羅毓儀在學期間組樂隊MochiIce任結他手，藝員訓練班畢業後，即獲不少在《愛．回家之開心速遞》磨練演技的機會，因飾演人氣作家「路小小」這角色，而大受觀眾喜愛，演出機會不斷，曾參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》等劇集。
走日系美少女風的羅毓儀熱愛日本動漫，經常玩Cosplay，她本身亦識少少日文，曾在YouTube拍過翻唱日文歌的短片，她更透露會認真學好日文。
孖男友玩Staycation慶生
羅毓儀去年5月踏入25歲生日，與當時拍拖兩年的男友Mike（暱稱咪咪）一齊去迪士尼酒店玩Staycation慶生，期間兩人更拍片放上YouTube。原來她自2015年1月開始，就和Mike以情侶檔經營YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》，現在這個頻道已有近4千個訂閱者。
城大工商管理畢業
2018年羅毓儀以一級榮譽成績取得香港城市大學工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，翌年投考無綫第30期電視藝員訓練班，之後加入無綫成為旗下藝人。除了拍劇外，去年透過無綫內部招募，獲得參加配音比賽節目《好聲好戲》的機會。
羅毓儀在《好聲好戲》中邀請了她在2019藝員訓練班的同學李紹堅做拍檔，聲演鍾嘉欣和吳卓羲在劇集《缺宅男女》中的一段戲分，表現獲評判們一致讚好，之後兩人更一齊翻唱《缺宅男女》的主題曲〈傷城記〉，並放上社交網分享。
加盟《#後生仔傾吓偈》
其中一集《#後生仔傾吓偈》中，羅毓儀開始和施焯日一起加盟節目，擔任不定期主持，節目中她講到自己的男友Mike是肥仔一名，但原來她的理想對象類型是健碩型。
羅毓儀又講到自己曾被怪叔叔屈「派帽」，原來當時她在女僕Cafe打暑期工，遇上一名Cafe的常客，因為兩人都愛玩音樂和動漫，所以開始相熟，之後那名怪叔叔卻周圍和別人說她是其女友，甚至引起她的男友誤會，令她大感困擾。
《愛回家》靠萌樣搶鏡
羅毓儀曾在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演與「熊尚善」（滕麗名飾）做對手的美少女作家「路小小」，雖然當時這個角色無對白兼出場不足三分鐘，但 Yuki仍憑著Cute爆造型和古靈精怪的表情，成功引起眾多網民關注。
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