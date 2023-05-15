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東張西望｜羅毓儀小學遭殺校 獲節目組邀重返母校憶憾事當場爆喊

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TVB 《東張西望》今晚（05/15）將報道關於黃大仙溥仁小學小一收生欠一名學生，就要面臨殺校。家長盛讚學校關顧有特殊學習需要的學童，覺得當局不近人情。TVB請來藝員校友羅毓儀重返校園，分享過往點滴。

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（圖片來源：東張西望@TVB）

羅毓儀小學遭殺校 《東張西望》邀重返母校憶憾事當場爆喊

黃大仙溥仁小學小一收生欠一名學生，就要面臨殺校。家長盛讚學校關顧有特殊學習需要的學童，覺得當局不近人情。TVB請來藝員校友羅毓儀重返校園，分享過往點滴。

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（圖片來源：東張西望@TVB）
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有家長形容當局造法太絕情

有指黃大仙獻主會溥仁小學收生未達到「開班綫」要面臨殺校，而下學年獲派「0班」小一的家長對此感到意外，有家長形容當局造法太絕情，期望可以酌情處理。校長余詩慧受訪時慨指，學校曾獲得政府撥款興建新教學大樓，「原本答應了家長可以為學生提供新的學習環境，現在這願景卻被教育局停止。」她指收生只差一人就達到「開班綫」，形容當局做法不近人情，校方將會以特別視學爭取「救校」。

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（圖片來源：東張西望@TVB）

羅毓儀入TVB 極速上位 08年小學畢業 多次拍劇飾演學生無違和

擁有一副可愛童顏的羅毓儀（Yuki）加入無綫三年即備受力捧，繼在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「路小小」而人氣急升後，去年又先後參加配音比賽節目《好聲好戲》及加盟《#後生仔傾吓偈》擔任長駐主持，挑戰「波波」黃凱儀（後改名黃婧靈）成為人氣主持地位！去年更憑《下流上車族》飾林敏驄女兒「蔓蔓」人氣急升！現實中的羅毓儀小學就讀東頭邨獻主會溥仁小學、後升讀新蒲崗可立中學，2018年7月於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，畢業後考入無綫第30期無綫電視藝員訓練班，2021轉簽經理人合約獲力捧。

食腦喪B 羅毓儀在《愛上我的衰神》演學生。
羅毓儀在《愛上我的衰神》演學生。（圖片來源：yukyukyukee）
食腦喪B 羅毓儀密實「水著」繼續賣可愛﹗
羅毓儀密實「水著」繼續賣可愛﹗（圖片來源：yukyukyukee）

25歲羅毓儀 由YouTuber轉型入無綫

羅毓儀在學期間組樂隊MochiIce任結他手，藝員訓練班畢業後，即獲不少在《愛．回家之開心速遞》磨練演技的機會，因飾演人氣作家「路小小」這角色，而大受觀眾喜愛，演出機會不斷，曾參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》等劇集。

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羅毓儀入行快三年除了獲網友讚激似前組合Cream成員李蘊，更有網友指她似年輕時的李麗珍和葉蘊儀，以及日本童顏女星安達佑實。
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羅毓儀19年以筆名「一粒雪」推出原創小說《天賜之子·不死鳥》，多才多藝。

走日系美少女風的羅毓儀熱愛日本動漫，經常玩Cosplay，她本身亦識少少日文，曾在YouTube拍過翻唱日文歌的短片，她更透露會認真學好日文。

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羅毓儀著起和服似足日本娃娃。
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愛Cosplay的她之前拍劇集《我家無難事》，有機會cosplay《鬼滅の刃》的「蝴蝶忍」，令她非常興奮。

孖男友玩Staycation慶生

羅毓儀去年5月踏入25歲生日，與當時拍拖兩年的男友Mike（暱稱咪咪）一齊去迪士尼酒店玩Staycation慶生，期間兩人更拍片放上YouTube。原來她自2015年1月開始，就和Mike以情侶檔經營YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》，現在這個頻道已有近4千個訂閱者。

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羅毓儀與男友Mike因夾Band而認識，她曾在社交網大讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」。
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羅毓儀話今年目標係希望YouTube頻道的訂閱和IG的Followers都可以突破到5位數，現時她的IG已近9千位Followers。
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羅毓儀本身擅長彈電子吉他、鋼琴及唱歌，更試過自己作曲，還和鼓手男友Mike（左二）及三個隊友組成了樂隊MochiIce，不時有機會上台表演。

城大工商管理畢業

2018年羅毓儀以一級榮譽成績取得香港城市大學工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，翌年投考無綫第30期電視藝員訓練班，之後加入無綫成為旗下藝人。除了拍劇外，去年透過無綫內部招募，獲得參加配音比賽節目《好聲好戲》的機會。

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除了「路小小」這個角色外，羅毓儀又曾在《踩過界II》飾演過護士，在新劇《星空下的仁醫》中，她又會飾演兒科護士羅日菁，不過網友都笑她似兒科病人多啲！
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已25歲的羅毓儀早前在《換命真相》（前名《逆襲人生》）飾演蔣家旻角色少女版，要著起校服扮演學生妹，獲讚零違和感。

羅毓儀在《好聲好戲》中邀請了她在2019藝員訓練班的同學李紹堅做拍檔，聲演鍾嘉欣和吳卓羲在劇集《缺宅男女》中的一段戲分，表現獲評判們一致讚好，之後兩人更一齊翻唱《缺宅男女》的主題曲〈傷城記〉，並放上社交網分享。

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羅毓儀表演時十分投入，以致在表演結束後心情仍未能平復。
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獲評判們一致讚好，羅毓儀繼續爆喊感謝導師龍天生的悉心指導。

加盟《#後生仔傾吓偈》

其中一集《#後生仔傾吓偈》中，羅毓儀開始和施焯日一起加盟節目，擔任不定期主持，節目中她講到自己的男友Mike是肥仔一名，但原來她的理想對象類型是健碩型。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀指自己的理想對象類型是健碩型，而非像施焯日這類瘦仔。

羅毓儀又講到自己曾被怪叔叔屈「派帽」，原來當時她在女僕Cafe打暑期工，遇上一名Cafe的常客，因為兩人都愛玩音樂和動漫，所以開始相熟，之後那名怪叔叔卻周圍和別人說她是其女友，甚至引起她的男友誤會，令她大感困擾。

食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀即席示範在女僕Cafe做錯事時向顧客賣萌來解圍的本領。

《愛回家》靠萌樣搶鏡

羅毓儀曾在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演與「熊尚善」（滕麗名飾）做對手的美少女作家「路小小」，雖然當時這個角色無對白兼出場不足三分鐘，但 Yuki仍憑著Cute爆造型和古靈精怪的表情，成功引起眾多網民關注。

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羅毓儀在 《愛．回家之開心速遞》中飾演人氣作家「路小小」。
羅毓儀 食腦喪B 每次出場都係同飾演「熊尚善」的滕麗名演出對手戲。
每次出場都係同飾演「熊尚善」的滕麗名演出對手戲。
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羅毓儀之前曾在 《愛．回家之開心速遞》 演過多個小角色，包括女大學生、球場少女及 《大四喜×小四喜》 啦啦隊 （見圖） 等。

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圖片來源：東張西望

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