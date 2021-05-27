《好聲好戲》爆喊搶鏡 Yuki羅毓儀入行兩年極速上位 加盟《後生仔》挑戰波波地位
文：東方新地｜圖：羅毓儀IG圖片、無綫影片截圖
25歲羅毓儀 由YouTuber轉型入無綫
眼大大、樣子甜美的羅毓儀（Yuki）2019年自無綫第30期電視藝員訓練班畢業後，即獲得不少在《愛．回家之開心速遞》磨練演技的機會，去年開始更因飾演人氣作家「路小小」這角色，而大受觀眾喜愛，自此增加了不少出場機會，更有份參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》等劇集。
走日系美少女風的羅毓儀熱愛日本動漫，經常玩Cosplay，她本身亦識少少日文，曾在YouTube拍過翻唱日文歌的短片，她更透露想在今年認真學好日文。
孖男友玩Staycation慶生
羅毓儀在上周日（5月23日）剛踏入25歲生日，上個周末她就和已拍拖兩年的男友Mike（暱稱咪咪）一齊去迪士尼酒店玩Staycation慶生，期間兩人更拍片放上YouTube。原來她自2015年1月開始，就和Mike以情侶檔經營YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》，現在這個頻道已有近4千個訂閱者。
城大工商管理畢業
2018年羅毓儀以一級榮譽成績取得香港城市大學工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，翌年她投考無綫第30期電視藝員訓練班，之後加入無綫成為旗下藝人。除了拍劇外，今年4月，羅毓儀又透過無綫內部招募，獲得參加配音比賽節目《好聲好戲》的機會。
羅毓儀日前在《好聲好戲》中邀請了她在2019藝員訓練班的同學李紹堅做拍檔，聲演鐘嘉欣和吳卓羲在劇集《缺宅男女》中的一段戲分，表現獲評判們一致讚好，之後兩人更一齊翻唱《缺宅男女》的主題曲〈傷城記〉，並放上社交網分享。
加盟《#後生仔傾吓偈》
在本周四（5月27日）播出的一集《#後生仔傾吓偈》中，羅毓儀開始和施焯日一起加盟節目，擔任不定期主持，節目中她講到自己的男友Mike是肥仔一名，但原來她的理想對象類型是健碩型。
羅毓儀又講到自己曾被怪叔叔屈「派帽」，原來當時她在女僕Cafe打暑期工，遇上一名Cafe的常客，因為兩人都愛玩音樂和動漫，所以開始相熟，之後那名怪叔叔卻周圍和別人說她是其女友，甚至引起她的男友誤會，令她大感困擾。
《愛回家》靠萌樣搶鏡
去年羅毓儀曾在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演與「熊尚善」（滕麗名飾）做對手的美少女作家「路小小」，雖然當時這個角色無對白兼出場不足三分鐘，但 Yuki仍憑著Cute爆造型和古靈精怪的表情，成功引起眾多網民關注。