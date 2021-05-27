《好聲好戲》爆喊搶鏡 Yuki羅毓儀入行兩年極速上位 加盟《後生仔》挑戰波波地位

擁有一副可愛童顏的羅毓儀（Yuki）加入無綫兩年即備受力捧，繼在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「路小小」而人氣急升後，近日更先後參加配音比賽節目《好聲好戲》及加盟《#後生仔傾吓偈》擔任非常駐主持，挑戰「波波」黃凱儀最受網民歡迎的人氣主持地位！

文：東方新地｜圖：羅毓儀IG圖片、無綫影片截圖