陳卓賢

房署署長羅淑佩現身馬場捧Ian陳卓賢場 甜笑冧爆全程跟住大合唱

最新娛聞
Keith
廣告

MIRROR成員陳卓賢Ian應馬會邀請，出席《時尚煲呔賽馬日》並擔任開幕表演嘉賓。著名Ian粉絲房署署長羅淑佩亦有現身支持，仲全程春風滿面， 甜笑冧爆全程跟住唱，Ian都表示非常感激署長支持，並且希望大家畀「多啲空間」署長。

陳卓賢 Ian陳卓賢今日15日）在馬場擔任《時尚煲呔賽馬日》開幕表演嘉賓。
Ian陳卓賢今日（15日）在馬場擔任《時尚煲呔賽馬日》開幕表演嘉賓。（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 房署署長羅淑佩都有到場支持。
房署署長羅淑佩都有到場支持。（圖片來源：東方新地）

房署署長羅淑佩現身馬場捧Ian場

西裝骨骨的Ian今天戴住煲呔登場，一登場就唱出三首個人作品《正式開始》、《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》，全場Ian粉絲都非常興奮，每位都跟住Ian一齊大合唱，就連首席Hellosss房署署長羅淑佩都冧爆全程跟住一齊唱，非常投入！

陳卓賢 署長羅淑佩全程跟住唱。
署長羅淑佩全程跟住唱。（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 好投入！
好投入！（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 笑得好慈母Feel。
笑得好慈母Feel。（圖片來源：東方新地）

Ian感激署長支持：聽到署長讚我叻仔

活動結束後，Ian在接受訪問時感激署長的支持，表示很開心能夠再次在活動上遇到對方：「之前都有特別感謝佢，佢有一次做訪問有提到我嗰名、有讚我，我好開心。我媽咪之後有好Proud咁同我講返呢件事，話聽電台聽到署長讚我叻仔，話我叻仔，我阿媽都好少讚！」

陳卓賢 羅淑佩 房屋局 羅淑佩於今年7月仍是運輸署署長時接受電台訪問，自爆是Ian的粉絲「Hellosss」。
羅淑佩於今年7月仍是運輸署署長時接受電台訪問，自爆是Ian的粉絲「Hellosss」。（圖片來源：YouTube@香港電台公共事務組RTHK）
陳卓賢 羅淑佩 房屋局 羅淑佩曾經大讚Ian乖仔，聽媽媽的話。
Ian媽媽都話聽到署長讚Ian。（圖片來源：IG@iancychan）

尊重署長閒時追星 望給予對方「多啲空間」

Ian亦希望大家能夠給予署長多點空間：「希望大家可以畀啲空間佢，因為佢都係工餘時間做一啲令自己放鬆同享受嘅事，我覺得係好尊重，亦都好多謝佢！」當得悉署長全程跟住大合唱，Ian笑指：「好開心！好鐘意同大家一齊大合唱嘅Moment，又可以突擊檢查吓大家係唔係真係有用心聽。」

陳卓賢 羅淑佩 房屋局
署長曾經追星追到入機場。（圖片來源：IG@Ian__koalabb）
陳卓賢 羅淑佩 房屋局
喺後面深情款款咁望住Ian。（圖片來源：IG@_IANFANS）
陳卓賢 羅淑佩 房屋局
笑得好開心啊！（圖片來源：IG@ianianiancychan）

口多多自爆新戲開鏡

當被問到明天有什麼工作安排時，Ian就自爆將會拍攝新戲：「聽日都有自己嘅工作，唔知講唔講得，但都照講啦！我嚟緊有一套電影，嚟緊就開鏡，所以就專心籌備。」Ian表示近期都非常大壓力，要為多個新工作而積極籌備自己。

陳卓賢 Ian自爆將有新戲開。
Ian自爆將有新戲開。（圖片來源：東方新地）

Ian回應花姐IG放負一事

久未有在社交平台上水的花姐，昨晚在IG突然上傳黑底限時動態，並加上「Get into the bin」的貼紙，突然放負。Ian就表示近期都沒有與花姐見面，對於花姐放負一事回應道：「每個人都有自己嘅日常煩惱要面對，我相信大家都識自己調適，咁如果佢有煩惱我都祝佢可以盡快解決。」但就未免加重花姐的重擔，所以不會主動向花姐了解其煩惱。

陳卓賢 Ian表示近期都冇見到花姐，希望花姐能夠盡快解決其煩惱。
Ian表示近期都冇見到花姐，希望花姐能夠盡快解決其煩惱。（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 花姐IG Story放負。（圖片來源：IG@ahfa0908
花姐IG Story放負。（圖片來源：IG@ahfa0908
陳卓賢 花姐昨晚疑似在IG發文放負。
花姐昨晚疑似在IG發文放負。（圖片來源：IG@ahfa0908）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 