房署署長羅淑佩現身馬場捧Ian陳卓賢場 甜笑冧爆全程跟住大合唱
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MIRROR成員陳卓賢Ian應馬會邀請，出席《時尚煲呔賽馬日》並擔任開幕表演嘉賓。著名Ian粉絲房署署長羅淑佩亦有現身支持，仲全程春風滿面， 甜笑冧爆全程跟住唱，Ian都表示非常感激署長支持，並且希望大家畀「多啲空間」署長。
房署署長羅淑佩現身馬場捧Ian場
西裝骨骨的Ian今天戴住煲呔登場，一登場就唱出三首個人作品《正式開始》、《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》，全場Ian粉絲都非常興奮，每位都跟住Ian一齊大合唱，就連首席Hellosss房署署長羅淑佩都冧爆全程跟住一齊唱，非常投入！
Ian感激署長支持：聽到署長讚我叻仔
活動結束後，Ian在接受訪問時感激署長的支持，表示很開心能夠再次在活動上遇到對方：「之前都有特別感謝佢，佢有一次做訪問有提到我嗰名、有讚我，我好開心。我媽咪之後有好Proud咁同我講返呢件事，話聽電台聽到署長讚我叻仔，話我叻仔，我阿媽都好少讚！」
尊重署長閒時追星 望給予對方「多啲空間」
Ian亦希望大家能夠給予署長多點空間：「希望大家可以畀啲空間佢，因為佢都係工餘時間做一啲令自己放鬆同享受嘅事，我覺得係好尊重，亦都好多謝佢！」當得悉署長全程跟住大合唱，Ian笑指：「好開心！好鐘意同大家一齊大合唱嘅Moment，又可以突擊檢查吓大家係唔係真係有用心聽。」
口多多自爆新戲開鏡
當被問到明天有什麼工作安排時，Ian就自爆將會拍攝新戲：「聽日都有自己嘅工作，唔知講唔講得，但都照講啦！我嚟緊有一套電影，嚟緊就開鏡，所以就專心籌備。」Ian表示近期都非常大壓力，要為多個新工作而積極籌備自己。
Ian回應花姐IG放負一事
久未有在社交平台上水的花姐，昨晚在IG突然上傳黑底限時動態，並加上「Get into the bin」的貼紙，突然放負。Ian就表示近期都沒有與花姐見面，對於花姐放負一事回應道：「每個人都有自己嘅日常煩惱要面對，我相信大家都識自己調適，咁如果佢有煩惱我都祝佢可以盡快解決。」但就未免加重花姐的重擔，所以不會主動向花姐了解其煩惱。
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地