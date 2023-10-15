房署署長羅淑佩現身馬場捧Ian陳卓賢場 甜笑冧爆全程跟住大合唱

MIRROR成員陳卓賢Ian應馬會邀請，出席《時尚煲呔賽馬日》並擔任開幕表演嘉賓。著名Ian粉絲房署署長羅淑佩亦有現身支持，仲全程春風滿面， 甜笑冧爆全程跟住唱，Ian都表示非常感激署長支持，並且希望大家畀「多啲空間」署長。