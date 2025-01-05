樂小姐率TVB小生搏羅淑佩局長關注 疑似企圖挑戰Ian地位！
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新任文化體育及旅遊局長羅淑佩是MIRROR成員Ian陳卓賢忠實粉絲一事眾所周知。未知是否因為睇中局長愛追星，所以樂易玲特意帶一班小生參加馬拉松活動，希望搏得局長關注！
樂小姐率TVB上位小生挑戰Ian地位
今日（5日）在「中國銀行(香港)港珠澳大橋(香港段)半馬拉松」活動中，除了羅淑佩局長之外，多位藝人都有出席。羅淑佩局長不僅以身作則參與跑步，更在賽事中與多位藝人有了近距離的交流。樂易玲女士在活動中向羅局長介紹了多位正在崛起的TVB小生，似乎想引起局長的注意，挑戰Ian的地位！
局長羅淑佩超專一 曾獲Ian霸氣維護
新任文化體育及旅遊局長羅淑佩從2023年7月開始就高調支持Ian陳卓賢，幾乎常常公開活動都會到場捧場，獲封為「最強鏡粉」之稱。雖然不少網民都對其追星行為感到不解，但Ian陳卓賢就非常維護粉絲。早前對於著名的的羅淑佩最近晉升為「文化體育及旅遊局長」，Ian大方表示：「首先恭喜她，我相信她是一位非常專業的人士。她在工作時非常專業，我希望大家不要經常將她私下的興趣與她的專業工作混為一談。」
羅淑佩公開欣賞Ian心聲
羅淑佩一直以來都不避諱公開自己是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲。在去年接受在恆生大學傳播學院《恆傳感言》的訪問中提到，她不明白為何在這個時代，人們會覺得她喜歡年輕歌手是一件奇怪的事。
「我媽咪嗰輩，如果鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知喎，我係邊個嘅迷。我成長、讀書嘅時候，譚詠麟、張國榮、或者陳百強、Beyond，我鍾意佢地又係人都知。」
羅淑佩解釋，她之所以會公開表示喜歡Ian，是因為他在音樂之外，還有其他值得欣賞的地方。她大力推介Ian去年包辦作詞、作曲、編曲的一首歌——《地球上的最後一朵花》。
「當你自己覺得是一朵孤花時，其實也可以有生命力、可以成長……其實你有信念呢，你一樣可以生根、生長，一樣可以將花粉傳開去。」
圖片來源：東方新地、YouTube截圖、官方提供