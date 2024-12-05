羅淑佩資深Ian嫂接任文體旅局局長 追星事件公開 網民：全港最有權力鏡粉
羅淑佩資深Ian嫂接任文體旅局局長 追星事件公開 網民目錄
羅淑佩點睇追星？
羅淑佩因為對香港男子音樂組合MIRROR成員陳卓賢的喜愛而引起媒體關注。她曾在接受訪問時表示，喜愛歌手和參加演唱會是自然的娛樂方式，但強調自己並不認為這是「追星」。她提到自己會參加陳卓賢的公開活動，也曾在其他演唱會上露面，羅淑佩對於外界對她追星行為的反應表示不解，認為這是一種普通的興趣，而非過度迷戀。
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羅淑佩背景公開
羅淑佩於1989年7月進入政府工作，當時擔任勞工主任和貿易主任職系。她在1990年7月轉至政務職系，並於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。在她的職業生涯中，她曾在多個決策機構和部門任職，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室、前貿易署和前環境運輸及工務局。
網民：全港最有權力鏡粉
網友知道呢個人事變動後，爆笑開Po指：「Ian嫂升職文化體育局長，以後準備一街都見到旅遊大使ian個樣」，「全港最有權力鏡粉」、「公道講句房署都無搵ian做宣傳」、「Ian名正言順坐正上弦一」
追星無分年齡 羅淑佩坦言不解
羅淑佩今年3月在恆生大學傳播學院《恆傳感言》的訪問中提到，她不明白為何在這個時代，人們會覺得她喜歡年輕歌手是一件奇怪的事。
「我媽咪嗰輩，如果鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知喎，我係邊個嘅迷。我成長、讀書嘅時候，譚詠麟、張國榮、或者陳百強、Beyond，我鍾意佢地又係人都知。」
羅淑佩公開場合支持Ian 遭質疑自爆年輕時喜愛譚詠麟
羅淑佩多次在公餘時間被發現到陳卓賢的活動中支持他，這樣的行為引起了一些人的批評。對此，羅淑佩表示：
「一個好似我咁嘅年紀、做我呢啲工嘅人，原來好似唔係好應該鍾意一個年輕啲嘅香港歌星或歌手？係咁㗎咩？唔係一向都講俾人聽咩？我後生鍾意譚詠麟，到而家佢全部碟齊晒，所以我覺得好自然啫。」
羅淑佩欣賞Ian的正面形象 推介呢首歌！
羅淑佩解釋，她之所以會公開表示喜歡Ian，是因為他在音樂之外，還有其他值得欣賞的地方。她大力推介Ian去年包辦作詞、作曲、編曲的一首歌——《地球上的最後一朵花》。
「當你自己覺得是一朵孤花時，其實也可以有生命力、可以成長……其實你有信念呢，你一樣可以生根、生長，一樣可以將花粉傳開去。」
MIRROR成員陳卓賢Ian應馬會邀請，出席《時尚煲呔賽馬日》並擔任開幕表演嘉賓。著名Ian粉絲房署署長羅淑佩亦有現身支持，仲全程春風滿面， 甜笑冧爆全程跟住唱，Ian都表示非常感激署長支持，並且希望大家畀「多啲空間」署長。
房署署長羅淑佩現身馬場捧Ian場
西裝骨骨的Ian今天戴住煲呔登場，一登場就唱出三首個人作品《正式開始》、《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》，全場Ian粉絲都非常興奮，每位都跟住Ian一齊大合唱，就連首席Hellosss房署署長羅淑佩都冧爆全程跟住一齊唱，非常投入！
Ian感激署長支持：聽到署長讚我叻仔
活動結束後，Ian在接受訪問時感激署長的支持，表示很開心能夠再次在活動上遇到對方：「之前都有特別感謝佢，佢有一次做訪問有提到我嗰名、有讚我，我好開心。我媽咪之後有好Proud咁同我講返呢件事，話聽電台聽到署長讚我叻仔，話我叻仔，我阿媽都好少讚！」
尊重署長閒時追星 望給予對方「多啲空間」
Ian亦希望大家能夠給予署長多點空間：「希望大家可以畀啲空間佢，因為佢都係工餘時間做一啲令自己放鬆同享受嘅事，我覺得係好尊重，亦都好多謝佢！」當得悉署長全程跟住大合唱，Ian笑指：「好開心！好鐘意同大家一齊大合唱嘅Moment，又可以突擊檢查吓大家係唔係真係有用心聽。」
口多多自爆新戲開鏡
當被問到明天有什麼工作安排時，Ian就自爆將會拍攝新戲：「聽日都有自己嘅工作，唔知講唔講得，但都照講啦！我嚟緊有一套電影，嚟緊就開鏡，所以就專心籌備。」Ian表示近期都非常大壓力，要為多個新工作而積極籌備自己。
Ian回應花姐IG放負一事
久未有在社交平台上水的花姐，昨晚在IG突然上傳黑底限時動態，並加上「Get into the bin」的貼紙，突然放負。Ian就表示近期都沒有與花姐見面，對於花姐放負一事回應道：「每個人都有自己嘅日常煩惱要面對，我相信大家都識自己調適，咁如果佢有煩惱我都祝佢可以盡快解決。」但就未免加重花姐的重擔，所以不會主動向花姐了解其煩惱。