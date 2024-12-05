羅淑佩資深Ian嫂接任文體旅局局長 追星事件公開 網民：全港最有權力鏡粉

國務院今日（5日）公布任命56歲羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去楊潤雄職務。此消息傳出後，引起網友紛紛熱議，相信大家對羅淑佩過個名字不陌生，事關佢另一個身份係MIRROR成員陳卓賢（Ian）超級忠粉（hellosss），間唔中都會見到佢現身娛樂版！