泰拳拳王車震畫面瘋傳 女方驚人身份曝光 30歲AV女優曾現身ViuTV自爆被渣男落藥與暴打
車內激烈畫面曝光網民狂轟離譜
這段引起軒然大波的影片畫面極度不雅，只見一部深色私家車內，坐在司機位的金髮戴太陽眼鏡男子，把手放在副駕駛座穿黑色性感背心的金髮女子頭部，而女方頭部在男方下體位置有激烈動作。更令人震驚的是，「完事」後男方竟往女方臉上狠狠打了兩巴掌，再抓着女方頸部往後推，看似還有進一步暴力動作。網民看過影片後紛紛批評行為離譜，「公眾地方行為不檢，拉得」、「有無咁緊火啊？」、「毀三觀」、「世風日下」等怒轟聲音不絕於耳。
女主角驚人身份曝光
隨着影片廣泛流傳，眼利網民很快認出女主角的真實身份——現年30歲的香港本土AV女演員黃雅君，網名「癲癲」（DinDin Wong）。令人意外的是，這位AV女優並非只活躍於成人產業，她同時是Twitch資深實況主，更曾在2025年4月首播的ViuTV清談節目《怨女俱樂部》中擔任嘉賓，在節目中大爆自己「遇人不淑」的驚悚經歷，包括被渣男落藥及暴打的真人真事，當時還引發對「毒性關係」的熱烈討論。
癲癲從受害者到AV女優的辛酸轉變
黃雅君在《怨女俱樂部》節目中曾深情分享自己遭伴侶不公對待的痛苦經歷，甚至出現嚴重身體暴力與危險情況，當時她呼籲女性要勇敢說不，贏得不少同情。然而諷刺的是，這位曾經的「受害者」如今卻成為成人產業的領軍人物。癲癲在2025年7月接受訪問時坦承入行AV的真正原因：「因為本身我都有表演慾，加上機緣巧合有得做呢樣嘢，同埋可以推動到香港，於是就嘗試去做。你本身對性都好渴求，所以選擇拍AV？都係㗎，承認自己都大食，而家依然都keep住好大食，冇停過。因為30歲如狼似虎嘛。」
泰拳拳王羅祖勝捲入風波形象盡毀
影片中的男主角則是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海），這位本來在拳擊界享有一定聲譽的運動員，如今卻因為這段不雅影片而形象盡毀。網民對於一位公眾人物竟然參與如此離譜的行為感到不可置信，「拳王都淪落到咁」、「體育界嘅恥辱」等批評聲音四起。更有網民質疑整件事是否只是「擺拍博流量」，「明顯搧流量……」、「似拍緊片多啲」、「好明顯擺拍，借位」。
法律後果嚴重最高可囚3年
無論影片真偽如何，根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪，一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。法律專家提醒，即使是「擺拍」行為，只要涉及公眾地方的不雅內容，同樣可能觸犯法例。
網民熱議道德底線何在
隨着當事人身份曝光，越來越多網民開始質疑整段影片的真實性，認為這只是一場精心策劃的「擺拍」行為，目的是為了博取流量和關注度。「網絡時代真係乜都做得出」、「為咗紅真係無底線」、「呢啲咪又係炒作手段」等聲音不斷湧現。事件持續發酵，網民對於整件事的看法呈現兩極化。支持者認為「成年人嘅私人行為，關人咩事」、「佢哋鍾意點就點」，但更多網民則狠批行為離譜，「公眾地方搞呢啲真係太過分」、「有小朋友見到點算」、「社會道德淪亡到咁嘅地步」。有網民更直言：「為咗博流量真係乜都做得出，香港網絡文化已經病入膏肓」、「呢啲就係網紅文化嘅惡果」，質疑現今社會為了成名和賺錢已經完全沒有底線。