泰拳拳王車震畫面瘋傳 女方驚人身份曝光 30歲AV女優曾現身ViuTV自爆被渣男落藥與暴打

香港網絡世界再次被震撼性影片炸開鍋！一段長達14秒的「車震口交」影片近日在討論區、Threads等社交平台瘋狂流傳，畫面中一對男女在私家車內進行激烈不雅行為，更令人咋舌的是「完事」後男方竟對女方施暴打臉！網民紛紛怒轟「道德淪亡」、「公眾地方行為不檢」，然而當事人身份曝光後，整件事的真相卻更加離譜——原來女主角竟是曾上過ViuTV清談節目的香港本土AV女演員黃雅君（癲癲），而男方則是31歲泰拳拳王羅祖勝！