91歲羅蘭TVB官網「被除名」疑似離巢 入行逾80年曾稱永不言休
影后級演出再獲讚賞
91歲的羅蘭姐早前在《金式森林》飾演郭晉安的母親，與郭天王對戲火花四射，影后級演技全面爆發，網民大讚「眉頭都有戲」、「完全展現出其霸氣」，口碑爆棚。
官網藝員名單悄然除名
然而近日有眼利網民發現，羅蘭姐已從無綫電視（TVB）官方網站的藝員名單中消失，頓時掀起熱議。外界猜測，這是否意味她已低調結束與TVB數十年的合作關係，正式「離巢」？
從60年代走到現在長青樹
羅蘭姐自60年代拍粵語長片起，七十多年來從未言休，一直是TVB最資深的「長青樹」及甘草演員代表。近年雖多以部頭合約形式接拍劇集，但今次被官網除名，仍令不少觀眾感到突然與不捨。
香港影壇永遠「龍婆」
羅蘭姐演藝生涯長達七十多年，早已是香港影視界不折不扣的傳奇。1993年她在電影《七月十四》首次飾演能預知及聯絡鬼魂的靈媒「龍婆」，演技精湛，連續兩屆提名香港電影金像獎最佳女配角。「龍婆」其後更成為《陰陽路》系列的經典角色，深深烙印在幾代觀眾的恐怖片回憶之中。
羅蘭姐獲嶺南大學點名高度讚揚
現年91歲的羅蘭姐（原名盧燕英）再度獲得大學表揚，成為大家心中的典範。嶺南大學在社交平台發文，對羅蘭姐給予極高評價，形容她是「香港其中一位產量最多和最受尊敬的女演員」。校方特別提到羅蘭姐對演藝界的傑出貢獻，以及她為香港社會的慷慨行善行為，讓她成為了大家心中的典範。嶺南大學更引述羅蘭姐對演藝界新人及年輕人的忠告：「觀察別人如何堅持不懈、全心全意做事情；專注於你的目標，並且盡力而為。」
羅蘭86年演藝路獲多項殊榮
羅蘭姐自1939年入行以來，在演藝圈發光發熱86年，絕對稱得上德高望重。她曾經獲得過不少殊榮，包括在2002年獲得香港特區政府榮譽勳章，2018年獲頒嶺南大學榮譽院士，以及2019年獲頒香港護理專科學院榮譽院士。這些獎項及榮譽充分肯定了她在演藝事業上的成就，以及對社會的貢獻。
網民期待羅蘭姐再獲殊榮
消息公布後，不少網民都對羅蘭姐再度獲得大學表揚感到高興，紛紛留言表達支持。有網民表示羅蘭姐「羅蘭姐真係實至名歸，值得擁有此榮譽」，亦有人讚揚她「91歲仍然咁有活力，真係好勵志」。部分網民更期待知道羅蘭姐今次會獲得甚麼新的頭銜，認為以她的資歷和貢獻，絕對值得更多的認同和表揚。