91歲羅蘭姐龍婆Tone宣傳《金式森林》｜18秒片狂吸120萬Views 網民驚呼：以為拍《陰陽路》！
羅蘭姐龍婆上身宣傳《金式森林》 18秒片嚇窒網民
新劇《金式森林》即將在10月13日首播，劇組特意邀請羅蘭姐以其深入民心的「龍婆」形象拍攝宣傳片。片中羅蘭姐七情上面，以極具穿透力的聲線呼籲：「你哋要記住，十月十三日，晚上九點半，《金～式～森～林～》呀！」其專業的演出加上詭異表情，成功引爆網絡話題。影片觀看次數極速衝破1,200,000，網民紛紛留言大讚羅蘭姐的魅力沒法擋，更笑言宣傳片風格令他們誤以為是恐怖片，直呼：「《陰陽路之金式森林》」、「令人覺得呢套係鬼片」。
羅蘭姐自爆開工超開心 直認：好鍾意先做到今日
眼見「金式羅蘭熱」停不了，官方再乘勝追擊，發布羅蘭姐在《金式森林》最後一日開工的幕後花絮。片中可見91歲的羅蘭姐依然精靈活潑，一大清早便像少女般從家中彈出來，開心地向鏡頭說早晨。在車上接受訪問時，她更幽默地介紹劇中角色：「我（劇入面）做安仔（郭晉安）嘅媽媽，係一家之主嚟，呢個仔就成日都唔聽話」。當被問到為何至今仍熱愛工作，羅蘭姐真情流露，坦言全因對演戲的熱愛：「一定係好鍾意先會做到今時今日，始終都係鍾意返工嘅。」
郭晉安驚喜獻花賀殺青 羅蘭姐開口恨拍續集
在劇組中，羅蘭姐絕對是萬千寵愛在一身，深受台前幕後人員的愛戴。在拍攝最後一個鏡頭後，劇中飾演其兒子的郭晉安鬼馬地送上一大束鮮花，祝賀「嫲嫲」殺青，全場隨即歡呼。羅蘭姐亦開心地發表感言，表示與監製林志華及郭晉安合作非常愉快：「呢個安仔呢，我又係好耐冇同佢拍喇，今次一齊真係好開心。」郭晉安聞言即向她打眼色說：「等監製下一年再搵我哋！」羅蘭姐馬上興奮和應：「好呀好呀！」更轉頭問現場的「孫仔孫女」：「我哋可唔可以繼續拍續集呀？」可見她對演戲的熱情絲毫未減。
網民洗版式留言激讚：羅蘭姐好可愛又鬼馬
羅蘭姐的宣傳片及幕後花絮曝光後，網民反應一面倒地激讚，留言區被海量讚美洗版。大部分網民都大讚羅蘭姐敬業又可愛，紛紛留言：「羅蘭姐好可愛」、「好鬼馬」、「睇到羅蘭姐咁精靈就開心」。亦有許多網民被她的「龍婆」Tone勾起集體回憶，笑指宣傳片充滿《陰陽路》的感覺，成功為劇集製造出乎意料的「驚慄」效果，再次證明羅蘭姐在觀眾心目中無可取代的地位。