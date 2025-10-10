91歲羅蘭姐龍婆Tone宣傳《金式森林》｜18秒片狂吸120萬Views 網民驚呼：以為拍《陰陽路》！

現年91歲的影壇長青樹羅蘭姐，為宣傳即將播映的新劇《金式森林》再度成為全城焦點！日前她以經典「龍婆」Tone拍攝了一段僅18秒的宣傳短片，憑著中氣十足的聲線和詭異又帶點佻皮的表情，影片在短短一日內竟狂吸超過1,200,000次點擊及15,000個讚好，網民反應極之熱烈，究竟這位國寶級演員的魅力何在？