羅霖自爆兒子血緣竟遭親人質疑 掙扎6年2原因決心離婚

58歲羅霖因保養得宜被譽為「美魔女」，外貌出眾的羅霖1996年與香港富商劉坤銘結婚，並先後誕下三名子女。不過羅霖與劉坤銘於2013年宣布離婚，結束了長達18年的婚姻生活，更因贍養費問題鬧上法庭。近日羅霖在港台節目《她．他．它》中，分享了婚姻中發生的故事，仲爆出兒子的血緣竟曾被親人質疑……

