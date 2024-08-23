羅霖自爆兒子血緣竟遭親人質疑 掙扎6年2原因決心離婚
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58歲羅霖因保養得宜被譽為「美魔女」，外貌出眾的羅霖1996年與香港富商劉坤銘結婚，並先後誕下三名子女。不過羅霖與劉坤銘於2013年宣布離婚，結束了長達18年的婚姻生活，更因贍養費問題鬧上法庭。近日羅霖在港台節目《她．他．它》中，分享了婚姻中發生的故事，仲爆出兒子的血緣竟曾被親人質疑……
羅霖兒子竟被質疑「血緣關係」
羅霖在訪問中透露家人曾對仔女的血緣提出質疑，而搞到自己不得不進行DNA鑑定以證清白：「我唔鍾意同人嘈，倒不如用證據去證明，驗DNA就可以一清二楚，亦唔使大家勞氣傷感情。我自己可以承受到（閒話），但我做呢件事，係因為唔想人侮辱我父母，呢一點我接受唔到。」
羅霖自爆離婚原因
羅霖多年後首公開此事，並表示過去一直未提及此事是為了保護孩子的童年，以免影響他們。羅霖亦憶起當年「嫁入豪門」的經歷，為咗表現一家人嘅骨氣，她的母親更主動放棄了婚禮禮金。雖然婚後生活看似美滿，不過羅霖就自爆與前夫離婚係因無法忍受第三者介入以及家暴，最終掙扎咗六年先下定決心離婚。
羅霖兒子因1傳言生隔閡
羅霖坦言當年因情緒問題需要食藥，而離婚初期羅霖就帶住細仔返娘家住，大仔、二仔則跟前夫生活。不過唔同住的兩個兒子更一度因「鬼上身」的傳言與自己產生隔閡：「半年後，大兒子一人拿着行李來找我，我笑問他是否打算只住一段短時間，因為當時我仍擔心自己照顧不了他。」羅霖更強調女性一定要經濟獨立，因為安全感係來自自己，並非令一半。
撰文：東方新地圖片來源：facebook@RTHK 香港電台、ig@candylolam、新傳媒資料庫