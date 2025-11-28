美國攝影師記錄宏福苑最後身影 航拍捕捉俯瞰災區震撼畫面
美國攝影師Austin Bell今日在Instagram分享宏福苑舊照，包括2020年原貌及2024年裝修期間的珍貴畫面，這些相片可能成為宏福苑最完整的最後紀錄。在大埔火災發生期間，Austin更用航拍機捕捉到令人心頭一緊的震撼畫面，遠方慈山寺觀音彷彿俯瞰著整個災區，畫面充滿象徵意義。
Austin Bell航拍記錄宏福苑最後身影
以捕捉香港城市高空視角聞名的美國航拍攝影師Austin Bell，其香港各區籃球場系列作品廣為人知。今日他在社交平台分享了宏福苑的珍貴舊照，時間跨越2020年至2024年，記錄了這座屋苑從原本啡色外牆到維修期間被綠色棚網包圍的不同面貌。這些影像見證了宏福苑在災難發生前的最後歲月，成為極具歷史價值的視覺檔案。
航拍機捕捉火災現場慈山寺觀音俯瞰
Austin Bell在大埔火災期間仍留在香港，並用航拍機拍攝了令人難忘的畫面。其中一張相片遠望到慈山寺觀音俯瞰整個大埔災區，這個角度讓人心頭一緊，彷彿觀音菩薩正在默默守護著受災的居民。Austin今早更po出用航拍機拍下正在冒煙的宏福苑現場，記錄了這個歷史性時刻的真實面貌。
攝影師鏡頭見證香港城市變遷
Austin Bell的作品不僅是攝影藝術，更是香港城市發展的重要紀錄。從2020年疫情期間的宏福苑原貌，到2024年裝修工程的棚架包圍，每一張相片都承載著時代的印記。在這座瞬息萬變、充滿不確定性的城市中，攝影師的鏡頭成為了珍貴的時光膠囊，讓我們能夠透過影像記住那些消失前的最後片刻。
網民感謝攝影師珍貴記錄
在AI生成影像橫行的年代，真實攝影作品顯得更加珍貴。網民紛紛在Austin的帖文下留言表達感謝，「感謝每一位記錄香港城市景觀的攝影師」、「這些相片太珍貴了」、「慈山寺觀音俯瞰的畫面真的很震撼」。不少人認為這些影像將成為宏福苑最完整的歷史紀錄，見證了香港一個時代的結束。
圖片來源：IG@austinwonderland資料或影片來源：原文刊於新假期