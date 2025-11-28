美國攝影師記錄宏福苑最後身影 航拍捕捉俯瞰災區震撼畫面

美國攝影師Austin Bell今日在Instagram分享宏福苑舊照，包括2020年原貌及2024年裝修期間的珍貴畫面，這些相片可能成為宏福苑最完整的最後紀錄。在大埔火災發生期間，Austin更用航拍機捕捉到令人心頭一緊的震撼畫面，遠方慈山寺觀音彷彿俯瞰著整個災區，畫面充滿象徵意義。