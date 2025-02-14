《美國隊長4：勇敢新世界》首映評分成系列最低分 網民盤點3大失望位！
《美隊4》失望位｜情節跳脫 好多角色好零碎
據知《美國隊長4》分開多次補拍，令到不少網民都覺得情節太跳脫、不合情理，又認為如果沒有看電視劇《飛隼與寒冬戰士》的話會睇到一頭霧水：「可能冇睇劇，好多野一頭霧水 而且好多好awk嘅對話，情節有啲唔太合理」、「佢係已經補拍過三、四次 再炒埋一碟」、「冬兵嗰場擺明係後期拍，請佢出嚟救亡」等。
另又指好多角色都好零碎：「炸雞叔=美隊2一開始個海盜都算，幫驗血個軍人，矮妹黑妹根本可以同一個人，見到bucky係幾開心，但對劇情好似冇咩幫助，彩蛋客串意義大於劇情推動。」
《美隊4》失望位｜劇情無新意
網民亦認為今次《美國隊長4》的劇情無新意，不少劇情橋段都是10幾年前開始已經用緊；亦有網民認為事前介紹的劇情同電影劇情貨不對板：「講到套野好多陰謀啊，好黑暗又剩，邊忽有？劇情完全係零反轉」、「洗腦方式仲要係Incredible 2咁樣, 比D新意得唔得。Red Hulk又係好笑，喂， 十幾年廿年前Hulk已經係咁樣出場咁樣打 咁多年後又係咁樣，又係咁樣口遁收尾？你唔悶我都悶啦下話」、「對呢部戲嘅最高預估係一部諜戰加政治驚悚片，美隊個系列其實一直有啲呢個味道，但呢部明顯係唔得」等。
《美隊4》失望位｜男主角搵Falcom為最大敗筆
自從Falcom飛隼（Anthony Mackie 飾）接手做美國隊長之後，一直惹來外界不少反對聲音，直到今次電影上映之後，不少人都認為飛隼未能做到元祖美國隊長（Chris Evans 飾）的神韻，又認為寒冬戰士（Sebastian Stan 飾）更適合做新一代的美國隊長。
有人搞笑比喻：「佢個樣同演技做配角咪ok，佢咁多年都拍過唔少戲同劇啦，做好多都係配角又唔係特別討好，根本就做唔到主角，而家個feel係等於九龍城寨，如果林峯死咗，下一集變咗胡子彤做主角一樣」。
部分觀眾繼續撐
儘管評論家的評價普遍不佳，但《美國隊長4》在全球範圍內的觀眾反應卻相對複雜。有部分影迷對於安東尼麥奇的表現給予了高度評價，認為他在扮演美國隊長的角色上有自己獨特的魅力和新意：「即使安東尼麥奇和夏里遜福的表演引人入勝」、「入場係會有嘢唔明嘅，不過套戲都有位解釋到發生乜事，當獨立電影睇都尚算睇得明。驚喜在於，套戲真係唔算好爛，個人覺得絕對好過DS2 / Thor 4/ Captain Marvel 2呢3套史詩級垃圾」等。