《美國隊長4：勇敢新世界》首映評分成系列最低分 網民盤點3大失望位！

漫威（Marvel） 2025年首部大作《美國隊長4：勇敢新世界》於本周全球上映，不過首映後的評論卻出奇地差，「爛蕃茄」網站上的平均好評率僅有51%，使其成為《美國隊長》系列中評價最低的一部，有網民更列出《美國隊長4》失敗之處！