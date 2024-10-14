《美女廚房》冠軍IG長文斥遭偷拍 稱「越諗越唔開心」獲網民連環力撐
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藝人被偷拍事件屢有發生，雖然唔少藝人都會一笑置之，但係亦有藝人會大方表示可以先詢問後拍照，不過就依然未能杜絕偷拍事件發生。日前（13日），前《美女廚房》冠軍就在社交平台怒稱遭偷拍，仲發長文點名偷拍者兼呻「越諗越唔開心」，獲唔少網民留言力撐！
前《美女廚房》冠軍怒稱遭偷拍
其實該名前《美女廚房》冠軍正是阮小儀，日前小儀在社交平台發文稱回家時於升降電梯遭偷拍，而且對方「姿勢有啲浮誇，個手機鏡頭拗向我嗰邊」，而當小儀想開聲問對方為何偷拍時，對方就已經離開電梯。
不過小儀就「越諗越唔開心」，更於文中點名那位「住9樓嘅女士」，並希望對方下次可以同自己打個招呼，因為始終係同一個屋苑，大家仲有機會碰面。
網民留言力撐小儀
對於小儀嘅帖文，唔少網民都留言力撐：「光明正大求合照好辛苦佢咩？」、「支持小儀～ 藝人都要有私隱架！」、「見到小儀係鄰居都唔需要偷影，有禮貌打聲招呼好難咩？」、「支持小儀講出嚟！做藝人唔代表咩都硬食」、「偷拍真係唔要得既行為，大方打聲招呼就可以。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@kittyyuen、youtube@TVB USA Official