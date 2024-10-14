《美女廚房》冠軍IG長文斥遭偷拍 稱「越諗越唔開心」獲網民連環力撐

藝人被偷拍事件屢有發生，雖然唔少藝人都會一笑置之，但係亦有藝人會大方表示可以先詢問後拍照，不過就依然未能杜絕偷拍事件發生。日前（13日），前《美女廚房》冠軍就在社交平台怒稱遭偷拍，仲發長文點名偷拍者兼呻「越諗越唔開心」，獲唔少網民留言力撐！

