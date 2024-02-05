球王美斯不落場踢疑有人早就知情 局長楊潤雄開記招否認「卸膊」

36歲阿根廷「球王」美斯（Leonel Messi）領軍的美職聯球隊國際邁阿密，昨日（4日）於香港大球場與香港代表隊進行「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演賽，然而，人氣最高的美斯及蘇亞雷斯竟然都沒有上場踢波，令全場觀眾都非常憤怒，紛紛大叫「回水」，甚至湧入主辦方Tatler IG大鬧。事後有網民更指出，其實根本一早就已經知道美斯不出場，文化體育及旅遊局局長楊潤雄和體育專員黃德森今日（5日）急急腳就事件舉行記者會……