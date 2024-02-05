球王美斯不落場踢疑有人早就知情 局長楊潤雄開記招否認「卸膊」
美斯缺陣 惹全場觀眾憤怒
球王美斯難得到訪香港踢表演賽，吸引大批球迷入場，有不少球迷更指是專程為了美斯而來。不過到比賽尾段，無論美斯定蘇亞雷斯都沒有上場，令觀眾們都感到非常憤怒，噓聲四起，齊齊大叫「回水」宣洩不滿。其中更有球迷在場外「打卡位」中，用跆拳道飛踢，踢走美斯宣傳板頭像，可見在場觀眾們都非常失望。
國際邁阿密主帥馬天奴：美斯肌肉發炎多日
賽後記者會國際邁阿密主帥馬天奴表示感謝香港近日的熱情接待，解釋美斯無上場令球迷失望，希望見諒，其原因係教練團隊與醫療團隊一同決定，因為美斯肌肉發炎已維持多日，情況未有好轉，而蘇亞雷斯同樣膝部發炎。
政府、主辦方Tatler發聲明：事前不知缺席比賽消息
對於美斯沒有落場，政府賽後2度發聲明，指同一眾球迷一樣對主辦單位的安排感到極度失望，會因美斯未能出場扣減1,600萬元贊助。而主辦單位Tatler亦發聲明回應事件，同樣表示極度失望，強調事前係並無獲得任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息，係隊醫判定2人不適合參加比賽。
楊潤雄、黃德森記者會：下半場應承咗會出場
文化體育及旅遊局局長楊潤雄和體育專員黃德森今日（5日）就事件舉行記者會，表示主辦方一直承認美斯會落場，就算上半場不出場，下半場都答應了會出場，並稱一直有同主辦方緊密聯絡。得知最後完場前10分鐘美斯因為受傷不能出場後，都有要求主辦方作出補救的措施，希望主辦方繼續同球隊溝通。局長認為主辦方要出來解釋，美斯受傷的程度「係咪去到唔容許佢落場？」有記者問局長是否卸膊時，局長就指他們有做足本份，而且表示與球隊溝通屬主辦方責任。不少網民都形容，今次記者會時「乾淨利落記招」，成功將全部責任歸咎主辦方。
美斯一早有傳受傷？賽前半價放飛
據報導指出，國際邁阿密2024年展開全球巡迴表演賽，首站已出現門票銷濟的情況，當時合約已包美斯會上陣20分鐘，而香港合約反而沒有包，合約僅承諾「大牌球員」會登場。對於美斯受傷一事，球迷都半信半疑，而早前曾有報導指出美斯訪港前沙特阿拉伯與艾納斯交手時已有傷，二頭肌出現不適，當時已經時最後7分鐘才入場，原本已打算讓美斯休息。而2月2日時開賽前夕，本來被炒高2、3倍的門票，突然有唔少人以半價出售，甚至有原價$2,280的門票變$2,200 2 張！有唔少網民都分析事件根本一早就預美斯唔會落場！
球迷都湧入Tatler大鬧 KFC成為最大贏家？
有唔少球迷都湧入Tatler IG聲明中留言大鬧，表示不接受解釋，而且好似將個波推落國際邁阿密度咁：「如果合約根本冇保證佢哋會出場，你哋賣飛時應該公開透明畀人知！你係主辦方，唔好講到你哋做義工咁好遺憾啦，你有賺錢㗎」、「咁你合約有冇指定美斯要上場先？你宣傳時又話會上場嘅？」、「錢你就收晒啦，責任全在美斯」、「負傷唔踢 – 明白，Say個hi打個招呼都無喎Tatler! 咁請問點解釋？」又有球迷表示入場貴都算，仲要買咗500幾蚊KFC，事關場內的KFC店都有加價助慶，一桶雞賣緊$500幾：「3000幾買張飛，仲要捱貴嘢食，仲要冇美斯睇」、「KFC 又贏」、「我哋香港人好有錢，5百幾蚊一桶炸雞都食得起」、「香港真係賺錢地方」、「唔講以為去咗日本」。
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