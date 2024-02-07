美斯訪日｜日本第一牛郎羅蘭夜會美斯 再爆金句形容球王

36歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）近日隨國際邁阿密球會飛抵日本，準備參加與神戶勝利船的友誼賽，日前「日本第一牛郎」羅蘭Roland公開與美斯的合照，並表示獲得了美斯的親筆簽名波鞋，極速引起網民熱討！