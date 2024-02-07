美斯訪日｜日本第一牛郎羅蘭夜會美斯 再爆金句形容球王
美斯與羅蘭開心合照
美斯於2月5日（星期一）晚上飛抵日本，翌日2月6日（星期二）中午出席記者會，之後就參與球隊操練，並於晚上參加了一個歡迎晚宴，當晚凌晨時份，羅蘭就出po大曬與美斯的合照，相信兩人正是在晚宴中會面，相中美斯帶著輕鬆的笑容，並為羅蘭在波砵上簽名。
羅蘭感謝美斯對他零偏見
羅蘭在IG分享與美斯合照之餘，又以日文感謝美斯對他很友善，沒有因為他的職業背景，而對他有所偏見，又非常感謝美斯抽出時間和他見面，並說：「非常感謝您跟我說，無論是哪個行業，能做到一個行業的大師，都是極具意義的。」
羅蘭為美斯改寫金句
經常拋出金句的羅蘭，曾說過一句：「這世界上只有兩種男人：我，和我以外的人。」今次他就改寫了自己這句金句，用英文表示：「世界上只有三種類型的人：我、美斯和其他人。」他更形容美斯「絕對是有史以來最偉大的」，直言非常愛美斯！
網民猜測羅蘭有「課金」
美斯與羅蘭的合照極速引起網民熱議，紛紛猜測羅蘭是否有「課金」，事關之前曾有內地網民聲稱只需花費16萬，就可以同美斯近距離見面，並獲得其親筆簽名。而日本主辦方亦推出了體驗套票，當中最貴的300萬日元（約16萬港元），可以參加2月6日的國際邁亞密派對，以及觀看賽前操練和出席賽前記者會。
笑指香港都有羅蘭
有網民就力撐羅蘭係日本牛郎界No.1，由於入行前夢想就係做足球員，他在IG亦分享過同不少球星的合照，因此認為他見美斯無需「課金」。亦有不少網民笑指香港都有羅蘭：「當香港個羅蘭無到？」、「點解唔見香港羅蘭？」、「我哋香港都有羅蘭喎」等。
「日本第一牛郎」羅蘭 26歲就做牛郎店董事 年薪達3億日圓
現年31歲的羅蘭Roland，18歲畢業後就全職做牛郎（在日本又稱男公關），入行8年後，年薪已達3億日圓（約2,120萬港元），而他所賺的錢更佔全牛郎店收入的三分一。可見Roland的「吸金力」相當強勁！
冧女全靠把口𠺘過油
雖為牛郎，但羅蘭不陪瞓、不陪酒，靠一把𠺘過油嘅口，𠱁得一班顧客開開心心，曾錄得3小時賺1,000萬日圓（約70萬港元）的紀錄。現在羅蘭已成為牛郎店董事，同時以模特兒及專欄作家自居。
「只想優雅地賺錢」
宮廷漫畫式的造型，飲酒、宿醉當然不是羅蘭想要的生活，他只要優雅地賺錢；另外羅蘭還有一個更遠大的目標，在電視節目中，他明言：「讓整個東亞的女性可以感到幸福。」
賺Cash、使Cash
羅蘭的牛郞店跟公司五五分賬，每月以現金出糧。攝製隊拍攝Roland支薪日，一個個文件袋，大小不一，而Roland的文件袋中就裝有1,029萬日圓（約70萬港元），一疊疊現金到手。
名錶、跑車隨手買
而羅蘭買東西也從不手軟，買靚錶、靚車，都是直接一次過以現金支付。逛街時隨手買了200萬日圓（約14萬港元）的名錶及4,000萬日圓（約282萬港元）的勞斯萊斯。「隨手」不是亂說的，是攝製隊找回店裡的售貨員訪問時說的，他憶述道：「客人就順道來逛了一下，然後就買下了，並且付款的是全額現金。」
超豪華生活
有錢就一定要住豪宅？不，羅蘭嫌打掃大房子麻煩，只住豪華套房，配套齊全，裝潢典雅，每晚盛惠40萬日圓（約2.8萬港元）。這樣夠豪了嗎？還不夠，羅蘭更包了另一間套房當衣櫥，只想用來放衣服。
無時無刻 浪漫行頭 冧女就當然靠把口啦！
也許是職業病，不管甚麼時候，羅蘭都保持嘴甜舌滑，日常生活都充滿一句句金句。當問到為甚麼要長年住酒店的時候，他回答道：「因為房子太大打掃起來很麻煩，如果花一個小時打掃，不如（用這些時間）讓整個東亞地區的女性感到幸福…」如此會說話，難怪客源財源，源源不絕！
買錶的時候，工作人員問羅蘭為甚麼要買，他說：「我覺得，能解釋出來的喜歡，就不是真正的喜歡了。」、「就是種感覺。」嘩，可以想像在職場真的會「冧死女」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！