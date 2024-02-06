美斯抵達日本笑容滿面 記招親自開腔講香港：深感不幸

周日（2月4日）在香港大球場上演的「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演賽中，36歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）因為全場只坐在後備席上，未有上場獻技引起滿城風雨。雖然後來宣布他因「肌肉發炎比預期嚴重」而缺陣，但不論是主辦單位Tatler還是國際邁阿密球隊，都受到外界的批評，甚至有憤怒的球迷將他冠上了「美欺」的稱號。美斯昨天（5日）下午離開香港，前往日本為接下來與神戶勝利船的比賽做準備。然而，與他在香港時愁容滿面的表情相比，當他在日本下飛機時卻笑容滿面，顯示出極大的反差……