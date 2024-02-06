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美斯抵達日本笑容滿面 記招親自開腔講香港：深感不幸

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周日（2月4日）在香港大球場上演的「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演賽中，36歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）因為全場只坐在後備席上，未有上場獻技引起滿城風雨。雖然後來宣布他因「肌肉發炎比預期嚴重」而缺陣，但不論是主辦單位Tatler還是國際邁阿密球隊，都受到外界的批評，甚至有憤怒的球迷將他冠上了「美欺」的稱號。美斯昨天（5日）下午離開香港，前往日本為接下來與神戶勝利船的比賽做準備。然而，與他在香港時愁容滿面的表情相比，當他在日本下飛機時卻笑容滿面，顯示出極大的反差……

美斯抵日神情輕鬆露笑容 親自出席記者會：香港情況是不幸

在對陣香港隊前一日的練習賽時，美斯在練習過程中都有講有笑，亦與小朋友有著相當不錯的互動。不料下一日就決定不披甲出戰，到底美斯在一日之內經歷了什麼，官方沒有一個說法也難以估計，有網民質疑可能有人得罪了美斯，導致他深感不滿，拒絕出場。他抵達日本出席記者會時，提到未能於香港落場踢波感到很不幸：「對在香港的情況感到不幸，在前一場在沙地阿拉伯出賽之後，雖然我並無受傷，但身體感到不適。香港有很多球迷入場，我亦很想落場，但很不幸地情況困難。我明白很多人想看到我踢波，希望將來有機會的話可以在香港再度出賽！」

美斯 日本 美斯 國際邁阿密 美斯全程齋坐，並沒有落場踢波。
美斯表演賽當日面燶燶。（圖片來源：NowTV影片截圖）
美斯 日本 誰知卻沒有出場，僅坐後備席！
誰知卻沒有出場，僅坐後備席！（圖片來源：YouTube@Sky News）

美斯飛日本就是開心Des！

完成香港賽事後，國際邁亞密便舉軍前往日本準備與神戶勝利船進行比賽，而在落機一刻美斯就已經展露笑容，似乎是對於接下來的魚生、壽喜燒都相當期待。美斯來港後及抵日後的心情被球迷認為截然不同，當時抵港後一刻，連主持叫美斯「Stay Here」也決意離開，與抵日後的態度相當不同。

美斯 日本 落機一刻美斯就已經展露笑容。
落機一刻美斯就已經展露笑容。（圖片來源：IG@intermiamicf）
美斯 日本 抵港的美斯 VS 抵日的美斯。
抵港的美斯 VS 抵日的美斯。（圖片來源：IG@brandhongkong）

美斯神跡奇癒能踢了！！！

而「肌肉發炎好嚴重」的美斯，在抵日後似乎會上演「神跡奇癒」一幕。有外媒消息指國際邁亞密的教練團已經對外放風，指美斯能在比賽前傷癒並復出，在場上與神戶勝利船進行比賽。對於隊醫判斷「肌肉發炎嚴重」的美斯，卻能在抵日後便極速痊愈，相信是「足球之神」的治癒術！！！！

美斯 日本 日本球迷有望見到美斯落場踢波。
日本球迷有望見到美斯落場踢波。（圖片來源：IG@Leomessi）

澀谷事變粉紅海

不過對於國際邁亞密來日一事，日本民間及政府確實都做足準備，當地adidas先是釋出特製短片，然後澀谷橫丁則化身成為粉紅色的「國際邁亞密橫丁」，將日本傳統元素例如是浮世繪 等等融入國際邁亞密當中。為表重視，球隊更是開設「Inter Miami in TOKYO 2024」為日本之旅做足準備！

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（圖片來源：X@IM_Tokyo2024）

教練！我想踢波！

相信今次國際邁亞密與日本隊的對疊中，美斯落場的機會也是相當之大。不過美斯落場的話，相信一定會傷害了不少香港球迷的內心。早前Tatler Asia開記招都指對事件「極度失望」，並指將徹回資助申請。但是….一眾捱了超貴門票入場的觀眾到底最後何去何從，主辦機構仍是零交待。

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撰文：東方新地（部份內容轉載自新Monday）圖片來源：IG@brandhongkong、YouTube@Sky News、X@IM_Tokyo2024、IG@Leomessi

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