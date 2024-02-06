美斯抵達日本笑容滿面 記招親自開腔講香港：深感不幸
美斯抵日神情輕鬆露笑容 親自出席記者會：香港情況是不幸
在對陣香港隊前一日的練習賽時，美斯在練習過程中都有講有笑，亦與小朋友有著相當不錯的互動。不料下一日就決定不披甲出戰，到底美斯在一日之內經歷了什麼，官方沒有一個說法也難以估計，有網民質疑可能有人得罪了美斯，導致他深感不滿，拒絕出場。他抵達日本出席記者會時，提到未能於香港落場踢波感到很不幸：「對在香港的情況感到不幸，在前一場在沙地阿拉伯出賽之後，雖然我並無受傷，但身體感到不適。香港有很多球迷入場，我亦很想落場，但很不幸地情況困難。我明白很多人想看到我踢波，希望將來有機會的話可以在香港再度出賽！」
美斯飛日本就是開心Des！
完成香港賽事後，國際邁亞密便舉軍前往日本準備與神戶勝利船進行比賽，而在落機一刻美斯就已經展露笑容，似乎是對於接下來的魚生、壽喜燒都相當期待。美斯來港後及抵日後的心情被球迷認為截然不同，當時抵港後一刻，連主持叫美斯「Stay Here」也決意離開，與抵日後的態度相當不同。
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2月7日(水)19時@#国立競技場
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美斯神跡奇癒能踢了！！！
而「肌肉發炎好嚴重」的美斯，在抵日後似乎會上演「神跡奇癒」一幕。有外媒消息指國際邁亞密的教練團已經對外放風，指美斯能在比賽前傷癒並復出，在場上與神戶勝利船進行比賽。對於隊醫判斷「肌肉發炎嚴重」的美斯，卻能在抵日後便極速痊愈，相信是「足球之神」的治癒術！！！！
澀谷事變粉紅海
不過對於國際邁亞密來日一事，日本民間及政府確實都做足準備，當地adidas先是釋出特製短片，然後澀谷橫丁則化身成為粉紅色的「國際邁亞密橫丁」，將日本傳統元素例如是浮世繪 等等融入國際邁亞密當中。為表重視，球隊更是開設「Inter Miami in TOKYO 2024」為日本之旅做足準備！
教練！我想踢波！
相信今次國際邁亞密與日本隊的對疊中，美斯落場的機會也是相當之大。不過美斯落場的話，相信一定會傷害了不少香港球迷的內心。早前Tatler Asia開記招都指對事件「極度失望」，並指將徹回資助申請。但是….一眾捱了超貴門票入場的觀眾到底最後何去何從，主辦機構仍是零交待。
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