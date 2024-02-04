G.E.M.擔任美斯表演賽表演嘉賓 姜濤、Anson Lo@MIRROR台上獻舞技
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球王美斯（Leonel Messi）領軍的美職聯球隊國際邁阿密，今日（4日）在香港大球場與香港代表隊進行「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演賽，並由G.E.M.鄧紫棋、Gareth.T（湯令山），以及MIRROR成員姜濤及Anson Lo擔任嘉賓。
MIRROR成員特別演出
MIRROR的成員姜濤與Anson Lo各自獻唱一曲，再合體表演MIRROR的英文團歌《Rumours》。
G.E.M.素顏現身大球場
在社交媒體上，鄧紫棋分享了她在大球場的自拍照片和影片，並留言表示：「已經好幾年沒在香港表演。剛結束彩排，好興奮！Tatler Xfest! 後天香港大球場見#香港大球場 #Xfest。」從影片中可以看到，鄧紫棋素顏出鏡，但她的皮膚保養得宜，依然散發著青春的光彩，這樣的狀態讓人不禁對她的演出充滿期待。
G.E.M.回歸香港舞臺 粉絲期盼已久
鄧紫棋的香港演出可謂寥寥可數，上一次她在香港的公開演出，是在去年台灣情歌天王周興哲（Eric）的紅館演唱會中擔任嘉賓。對於這位才華橫溢的歌手來說，能夠再次在香港的舞臺上演出，無疑是一件令人興奮的事情。她的粉絲們也是期盼已久，紛紛在網上表達對她的支持和期待。
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圖片來源：IG@leomessi、IG@keungshow、IG@ansonlht、IG@gem0816