G.E.M.擔任美斯表演賽表演嘉賓 姜濤、Anson Lo@MIRROR台上獻舞技

球王美斯（Leonel Messi）領軍的美職聯球隊國際邁阿密，今日（4日）在香港大球場與香港代表隊進行「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演賽，並由G.E.M.鄧紫棋、Gareth.T（湯令山），以及MIRROR成員姜濤及Anson Lo擔任嘉賓。