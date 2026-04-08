美食新聞報道｜伍倩彤旺角覓食！激讚隱世意粉店CP值極高：畀到8.5分！

伍倩彤（Gillian）與蔡景行（行仔）日前潛入旺角心臟地帶，竟在女人街的排檔背後，發掘到一間被網民譽為CP值極高的隱世西餐廳！小店主打每日新鮮手搓的意粉，Gillian試食後更吃到停不了口，大讚食物質素極高，究竟這間隱世小店有何等魅力，能讓主持們給出接近滿分的評價？