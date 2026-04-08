美食新聞報道｜伍倩彤旺角覓食！激讚隱世意粉店CP值極高：畀到8.5分！
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伍倩彤（Gillian）與蔡景行（行仔）日前潛入旺角心臟地帶，竟在女人街的排檔背後，發掘到一間被網民譽為CP值極高的隱世西餐廳！小店主打每日新鮮手搓的意粉，Gillian試食後更吃到停不了口，大讚食物質素極高，究竟這間隱世小店有何等魅力，能讓主持們給出接近滿分的評價？
伍倩彤蔡景行鑽入女人街搵食
在節目中，伍倩彤與蔡景行根據線報，穿過女人街一排排的街邊檔，才找到這間隱藏在鬧市中的餐廳。兩人分別點了店內招牌的肉醬手作闊麵、白菌車打芝士馬蘇里拉芝士薄餅，以及焦糖脆脆作甜品。面對熱騰騰的手工意粉，Gillian表現得相當投入，吃得津津有味，完全停不下來，場面非常搞笑，可見美食的吸引力有多強大。
伍倩彤大讚：越簡單越試到功夫
試食過後，伍倩彤對手作闊麵讚不絕口，給出8.5分的高分，並表示：「越簡單食材，越試到廚師嘅真功夫，呢款意粉可以畀到8.5分。」而拍檔行仔更給出9分的極高評價！餐廳負責人婷芝隨即揭開美味的秘密，她自豪地說：「我哋係用全蛋黃製作，所以食起嚟比較煙韌，而用嘅體力特別大，呢種造法由開餐廳堅持到而家已經9年。」
餐廳老闆娘揭9年堅持秘訣
原來這份令人驚艷的煙韌口感，背後是長達9年的堅持。餐廳負責人婷芝透露，從開業第一天起，店內所有手工意粉都堅持只用蛋黃製作，雖然過程極度消耗體力，但為了追求最完美的口感，團隊從未放棄。這份對食物的執著與堅持，正是小店能夠在競爭激烈的旺角屹立9年，並贏得食客一致好評的關鍵原因。
網民睇完即刻想去朝聖
節目播出後，網民反應極之熱烈，紛紛表示要到該店朝聖！不少留言指：「睇到流晒口水，週末一定要去試下9分意粉！」「原來喺女人街後面，真係好隱世，唔講完全唔知！」「用全蛋黃做意粉？成本好高喎，老闆娘好有心！」「Gillian食到個樣勁滋味，肯定好好食！」「終於有啲貼地美食推介，即刻bookmark先！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期