美食新聞報道｜倪嘉雯葉靖儀直擊重慶大廈地庫！隱世Food Court揭秘 網民：估唔到有呢啲食！
倪嘉雯葉靖儀直擊地庫Food Court 試勻泰菜西餐
一般人對重慶大廈的印象，可能只停留在廉價旅館或購買印度芒果，但倪嘉雯與葉靖儀昨晚就徹底顛覆大家想像！原來大廈地庫已轉型為美食廣場，二人聽從街坊推薦，首先光顧一間人氣泰國小店，點了BB辣冬蔭公及招牌泰式單骨雞翼。本身不擅吃辣的Michelle雖然只是挑戰BB辣，仍被辣到眼水直流，但又怕又要食的可愛表情相當搶鏡。除了泰國菜，她們還發現了主打加州風味的夏威夷魚生蓋飯小店，滿滿的三文魚和三文魚子，賣相極度吸引。如果想追求格調，Carmen更介紹了一間氛圍感十足的西餐廳，其招牌法式千層馬鈴薯批和香辣番茄大尾魷手工意粉，讓Michelle再次挑戰味蕾極限。
葉靖儀自爆怕辣又為食：即刻要飲奶茶解辣
對於在節目中被辣到眼泛淚光，葉靖儀（Michelle）事後接受訪問時大方承認自己只能吃到BB辣的程度，但又笑言自己是個矛盾的吃貨。她透露自己雖然不能吃辣，但偏偏又極度喜愛辣味帶來的刺激感，更分享了解辣秘訣：「雖然食唔到辣，但又好鍾意辣嘅味道。今次食嘅冬蔭公雖然係 BB 辣，但都好刺激，所以一食完就要即刻飲返奶茶解辣。」她更回憶起人生中最辣的一次經歷，是挑戰麻辣火鍋，結果辣到整條舌頭都麻痺，完全嚐不出食物的味道，經歷相當慘痛又搞笑。
重慶大廈大變身 昔日龍蛇混雜地變美食天堂
重慶大廈多年來都被標籤為「龍蛇混雜」之地，是背包客和尋找正宗印度咖喱人士的集中地，每年4、5月更是購買印度阿芳索芒果的熱點。然而，隨著時代變遷，大廈內部亦悄悄起了革命性的變化。特別是其地庫空間，近年已成功轉型為一個集合多國菜式的現代化美食廣場，由地道的泰國小炒、日式魚生飯，到充滿情調的西式餐廳都一應俱全，為這個充滿傳奇色彩的地方注入了全新的美食活力，打破了外界對其單一而陳舊的刻板印象，成為本地食客與遊客尋寶的新據點。
網民睇到流口水：完全顛覆對重慶大廈印象
節目播出後，重慶大廈地庫的美食秘境引起網民熱烈討論，不少人都表示大為驚訝！網民紛紛洗版留言：「完全顛覆咗我對重慶大廈嘅印象，原來地庫有個Food Court！」、「睇到Michelle食到流眼水個樣好搞笑，好真實！」、「間西餐睇落好高質，完全估唔到喺重慶大廈入面！」、「嗰個夏威夷魚生飯好吸引，下次要去試下先！」、「多謝Carmen同Michelle介紹，又多個掃街好去處！」看來這次的美食探秘，成功為觀眾發掘了全新的美食地圖。