美食新聞報道｜倪嘉雯葉靖儀直擊重慶大廈地庫！隱世Food Court揭秘 網民：估唔到有呢啲食！

昨晚（26日）《美食新聞報道》中，兩位靚女主持倪嘉雯（Carmen）同葉靖儀（Michelle）竟然深入龍蛇混雜嘅尖沙嘴重慶大廈，為大家揭開地庫嘅美食秘境！昔日背包客聖地竟已悄悄變身成美食廣場（Food Court），究竟有咩隱世小店值得一試，令兩位主持都大開眼界？