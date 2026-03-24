美食新聞報道｜隱世沙嗲牛治日賣500件！獨家揭秘5款茶葉沖製神級樽仔奶茶？

施焯日（Arthur）與倪嘉雯（Carmen）在節目中帶大家發掘隱世美食，介紹一間極具人氣的三文治專門店！該店的招牌沙嗲牛肉滑蛋三文治，竟創下一日賣出500件的驚人紀錄，連帶店內的樽仔奶茶也備受追捧。究竟這份三文治有何魔力，能吸引如此多食客慕名而來？