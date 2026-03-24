美食新聞報道｜隱世沙嗲牛治日賣500件！獨家揭秘5款茶葉沖製神級樽仔奶茶？
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施焯日（Arthur）與倪嘉雯（Carmen）在節目中帶大家發掘隱世美食，介紹一間極具人氣的三文治專門店！該店的招牌沙嗲牛肉滑蛋三文治，竟創下一日賣出500件的驚人紀錄，連帶店內的樽仔奶茶也備受追捧。究竟這份三文治有何魔力，能吸引如此多食客慕名而來？
施焯日大讚沙嗲牛治極濃滑 一日狂賣500件
據店員透露，店內的招牌沙嗲牛肉滑蛋三文治是鎮店之寶，最高紀錄一日可以賣出500件，人氣極高。主持施焯日（Arthur）試食後亦讚不絕口，形容三文治「不單大件夾抵食」，而且味道層次豐富。他特別指出，三文治的「沙嗲牛味極濃配上滑蛋，令口感更順滑」，濃郁的沙嗲醬汁與嫩滑的炒蛋完美結合，每一口都充滿驚喜，難怪能成為日賣500件的傳奇美食。
倪嘉雯揭秘樽仔奶茶 5款茶葉混合成獨門茶底
除了招牌三文治，店內的樽仔奶茶亦是另一名物。主持倪嘉雯（Carmen）就為觀眾揭開其奶香茶滑的秘密。原來，這杯奶茶的茶底絕不簡單，Carmen透露：「5款茶葉粗幼唔同，令茶味更濃郁。」店家特意選用5款粗幼度各異的茶葉混合沖泡，透過不同茶葉的特性互相補足，從而萃取出既香濃又順滑的茶底，調製出來的奶茶自然與別不同，茶味層次感十足。
網民睇到流口水求地址：「聽日即刻去朝聖！」
節目介紹這間隱世小店後，立即引起網民極大興趣，紛紛表示「睇到流口水」。不少網民留言跪求餐廳地址：「嘩！一日賣500件咁誇張？間舖喺邊度㗎？」「個沙嗲牛加滑蛋睇見都想食，好肚餓啊！」「5款茶葉沖奶茶咁講究，一定好好飲！」「求地址！聽日lunch就去試下先！」「睇到流晒口水，呢間一定要去朝聖！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期