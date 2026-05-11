美食新聞報道｜北角驚現口臭名物？施焯日揭24小時慢煮牛舌芯之謎

施焯日（Arthur）今晚（11日）帶林映暉（暉哥）深入北角隱藏食街，竟發現一道名為「口臭牛舌芯」的驚人菜式！這道菜名雖然令人卻步，卻是店內大受歡迎的招牌小食。據悉，其製作過程極其繁複，需時長達24小時。究竟這道「口臭」名物有何魅力，能讓食客甘願冒著口氣變差的風險一試？