美食新聞報道｜北角驚現口臭名物？施焯日揭24小時慢煮牛舌芯之謎
廣告
施焯日（Arthur）今晚（11日）帶林映暉（暉哥）深入北角隱藏食街，竟發現一道名為「口臭牛舌芯」的驚人菜式！這道菜名雖然令人卻步，卻是店內大受歡迎的招牌小食。據悉，其製作過程極其繁複，需時長達24小時。究竟這道「口臭」名物有何魅力，能讓食客甘願冒著口氣變差的風險一試？
隱世小店尋寶 Arthur暉哥試食「口臭牛舌芯」
今晚播出的節目中，施焯日與暉哥帶觀眾來到北角隱世食街錦屏街，探訪一間主打西日Fusion的驚喜小店。在眾多菜式中，一道「口臭牛舌芯」成功搶奪所有人的目光。老闆解釋，這道菜之所以有如此特別的名字，全因它配上了大量的焗蒜，食後大蒜味極重，口氣足以「生人勿近」，因此才幽默地命名為「口臭牛舌芯」。儘管名字嚇人，但其獨特的風味卻成為店內的人氣之選。
老闆親解製作秘辛 24小時慢煮只取最嫩部位
這道「口臭牛舌芯」的美味絕非偶然，背後是極度講究的製作工序。老闆在節目中親自解密，指菜式只會嚴選牛舌中最嫩滑的「牛舌芯」部位，確保口感極致柔軟。接著，牛舌芯會經過長達24小時的慢煮過程，讓肉質變得入口即化，同時鎖住所有肉汁。最後配上大量香氣撲鼻的焗蒜一同享用，蒜香與牛舌的嫩滑完美結合，層次豐富，令人一試難忘，完全顛覆了其「口臭」的負面印象。
Fusion丼飯同樣驚喜 封門柳油封鴨髀各有千秋
除了招牌「口臭牛舌芯」，店家的其他菜式同樣出色，盡顯其西日Fusion的功力。Arthur和暉哥分別點了「黑安格斯封門柳溫泉蛋丼飯」及「法式油封鴨髀海葡萄丼飯」。前者牛肉味濃郁，肉質極之嫩口；後者則油香撲鼻，鴨髀外皮香脆，配上清新的柚子汁和爽口的海葡萄，味道配搭得宜，相得益彰，證明小店在食物創作上充滿巧思。
網民瘋狂求店名：「為咗食口臭都冇所謂！」
節目播出後，網民對「口臭牛舌芯」反應極為熱烈，紛紛表示對這道創意菜式充滿好奇。留言區被迅速洗版：「個名好癲！但聽落又好好食，好想試下有幾口臭！」、「24小時慢煮？淨係呢份心機都值回票價啦！」、「北角錦屏街原來咁多好嘢食，又多個掃街好去處。」、「為咗食好西，口臭都冇所謂啦，最多食完即刻刷牙！」、「個油封鴨髀飯睇落好吸引，西日Fusion好有創意！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期