廣告人轉行賣$10生蠔！｜天后蠔吧老闆樑哥親授1招分新鮮貨 街坊激讚：隻隻識郁！

最新一集《美食新聞報道》揭開天后一間$10生蠔店的秘密！店主樑哥竟是由廣告人半途出家，他憶述當年因一次拍攝與生蠔結緣，從此不能自拔。節目中他更親授分辨新鮮生蠔的秘訣，而另一主持施焯日則遠赴濠江，品嚐號稱港澳第一的擔擔麵，其美味關鍵又是甚麼？