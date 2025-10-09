廣告人轉行賣$10生蠔！｜天后蠔吧老闆樑哥親授1招分新鮮貨 街坊激讚：隻隻識郁！
最新一集《美食新聞報道》揭開天后一間$10生蠔店的秘密！店主樑哥竟是由廣告人半途出家，他憶述當年因一次拍攝與生蠔結緣，從此不能自拔。節目中他更親授分辨新鮮生蠔的秘訣，而另一主持施焯日則遠赴濠江，品嚐號稱港澳第一的擔擔麵，其美味關鍵又是甚麼？
廣告人樑哥情迷生蠔 揭天后$10蠔吧傳奇
在10月10日播出的《美食新聞報道》中，「故事味緣」環節介紹了天后一間主打生蠔的餐廳，而店主樑哥的背景更是充滿故事性。原來他曾是酒店的廣告宣傳人員，在節目中分享30多年前的入行契機，竟源於一次工作拍攝：「嗰時要影相推廣生蠔，大廚話影完相啲生蠔都會掉。我攞嚟試發覺真係好好味……」樑哥自此一試鍾情，便利用家族在佐敦經營餐廳的便利，著手賣生蠔，更自豪地表示自己「可以話係首間即叫即開賣生蠔嘅餐廳」。如今他的蠔吧每日堅持推出$10特價蠔益街坊，並非將貨就價，他更即場教路如何分辨新鮮貨，只要打開蠔殼時見到裙邊會收縮便是生猛證明，難怪幫襯的街坊都猛讚「隻隻都識郁」，鮮味十足。
施焯日赴澳門挑戰川菜天花板 激讚世一擔擔麵靠豬油
節目另一邊廂，食評人謝嫣薇（Agnes）則帶領主持施焯日（Arthur）遠赴澳門，品嚐一間被譽為「川菜天花板」的餐廳。兩人品嚐了五味攢盒、雞茸鍋貼豆腐等精緻川菜後，主角「港澳第一擔擔麵」終於登場。Agnes食後大為感動，形容麵條掛汁力極強：「掛汁均勻而且緊密，代表麵條夠絲滑，每一趟食都感覺係初戀，每趟都食返第一次嘅感動。」她更即場揭開美味的秘密，除了麻辣鹹鮮和微酸的複雜層次外，原來更加入了秘密武器——豬油，令整碗麵的風味幾何級提升，讓施焯日也對這碗擔擔麵讚不絕口，足見其「港澳第一」之名絕非浪得虛名。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期