美食新聞報道｜鼎爺帶路食好西！解構乾隆御賜「天下第一名菜」之謎？

「識食之人」鼎爺李家鼎最近又有好介紹！他與胡美貽（Nicole）一同到訪觀塘一間新派上海菜館，品嚐多款得獎名菜。其中一道名為「鶴湖蟹影」的菜式，背後竟牽涉到乾隆皇帝下江南的歷史典故，更被御賜「天下第一名菜之一」的美譽，究竟這道菜有何驚人來頭？