美食新聞報道｜鼎爺帶路食好西！解構乾隆御賜「天下第一名菜」之謎？
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「識食之人」鼎爺李家鼎最近又有好介紹！他與胡美貽（Nicole）一同到訪觀塘一間新派上海菜館，品嚐多款得獎名菜。其中一道名為「鶴湖蟹影」的菜式，背後竟牽涉到乾隆皇帝下江南的歷史典故，更被御賜「天下第一名菜之一」的美譽，究竟這道菜有何驚人來頭？
鼎爺胡美貽試食觀塘得獎上海菜
鼎爺與胡美貽今次到訪的餐廳，主打新派上海菜，兩人品嚐了三款必試的得獎菜式，分別是「菌皇龍蝦球」、「白松露和牛盒」，以及充滿傳奇色彩的「鶴湖蟹影」。單看菜名已極具氣派，而「鶴湖蟹影」的真身原來是蟹粉鍋巴，是淮揚菜中的一道經典菜式，其背後的故事更為這道美食增添了幾分神秘感。
鼎爺解構「鶴湖蟹影」背後乾隆傳說
鼎爺在節目中娓娓道來「鶴湖蟹影」的歷史傳說。話說乾隆皇帝下江南時，在某間酒樓品嚐到香脆可口的鍋巴後一試難忘，大加稱讚。回宮後，他對那味道念念不忘，隨即命令御廚炮製。御廚們不敢怠慢，更在鍋巴的基礎上加以改良，於香脆的鍋巴上鋪滿厚厚一層鮮味無窮的蟹粉，乾隆品嚐後龍顏大悅，更即席賜予「天下第一名菜之一」的稱譽。
淮揚菜特色蟹粉鍋巴身世大揭秘
這道源於清朝宮廷的菜式，其實是淮揚菜的特色之一。蟹粉的鮮美與鍋巴的香脆，兩者結合得天衣無縫，口感層次極為豐富。如今，這道充滿歷史底蘊的菜式在觀塘這間新派上海菜館重現，廚師在傳統基礎上再作創新，讓食客們也能一嚐當年令乾隆皇帝都讚不絕口的宮廷滋味，將一道菜的色、香、味與文化歷史完美融合。
網民驚嘆：食餐飯都學到歷史
節目播出後，網民對這道菜的歷史典故大感興趣，紛紛留言。有網民驚嘆：「真係唔講唔知，原來呢味餸有咁嘅故仔，食餐飯都學到歷史！」「鼎爺介紹嘅嘢果然有深度，唔係淨係識食！」「好想試下皇帝嘅口味係點樣！」「睇到啲蟹粉流晒口水，觀塘即刻變美食天堂！」「下次請客食呢道菜，可以順便講故仔，夠晒體面！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期