美食新聞報道｜哥William帶路！林映暉夜訪元朗居酒屋 激讚一魚兩食鹽焗烏頭！

昨晚（26日）《美食新聞報道》的王牌環節「美食揸的日與夜」再度出擊，的哥William帶領主持暉哥林映暉，深入元朗發掘一間連司機都讚不絕口的隱世居酒屋！William更在開車前拍心口保證：「就算唔飲，呢度都有好多嘢食。」究竟是甚麼樣的深夜美食，能讓見慣世面的的哥都極力推薦？