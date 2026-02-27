美食新聞報道｜哥William帶路！林映暉夜訪元朗居酒屋 激讚一魚兩食鹽焗烏頭！
林映暉試食日本真鯛兩食 鹽焗烏頭勁驚喜
一坐下，William便為暉哥點了鎮店之寶「魚生船」，賣點是每日由日本空運到港的真鯛，更可以一魚兩吃！刺身食法主打魚肉的爽滑口感，而經過灸燒的部分則散發出豐腴的油香，讓暉哥一試難忘。接下來的名物「鹽焗元朗烏頭魚」更是充滿驚喜，店家採用本地產的元朗烏頭，以錫紙包裹著粗鹽進行焗製，完美鎖住魚肉水份，再配上青檸和香茅提鮮去腥，風味獨特，完全突顯了食材的原汁原味。暉哥對此讚不絕口，大讚烹調手法充滿心思，將本地食材的優點發揮得淋漓盡致。
William追加咖喱牛舌撈烏冬 暉哥食到舔舔脷
在品嚐過兩道精緻的海鮮料理後，正當以為美食之旅已到尾聲，的哥William再度加碼，追加了一份「咖喱牛舌撈烏冬」，為這個消夜劃上完美句號。濃郁的日式咖喱醬汁，配上燜煮得軟腍入味的牛舌，再撈上彈牙的烏冬，每一口都是極致的享受。這個充滿飽足感的組合，讓暉哥食到津津有味，大讚是深夜醫肚的恩物。William亦再次印證他的豪言，證明這家居酒屋不僅酒品出色，食物水準同樣超班，絕對是值得專程到訪的美食秘店。
「美食揸日與夜」再出動 哥私藏食店大公開
「美食揸的日與夜」環節之所以大受歡迎，全因其獨特的視角。節目邀請每日在路上奔馳、最熟悉各區大街小巷的的士司機擔任美食嚮導，公開他們收工後最愛的「私藏飯堂」。這些店舖大多不是遊客熱點，卻是真正地道、性價比高的實力小店。由街邊小食到深夜食堂，的哥們的推介往往最貼地、最能反映本地飲食文化，每次都能為觀眾帶來意想不到的驚喜，成為觀眾發掘隱世美食的最佳指南。
網民跪求地址：跟住哥食實無死
節目播出後，網民對這間元朗居酒屋的興趣大增，紛紛留言跪求店舖地址！大量網民表示：「跟住的哥食嘢實無死，佢哋先係真正嘅民間食家！」、「元朗人表示都唔知有呢間隱世好西，今個週末要去試！」、「個鹽焗烏頭睇落好屈機，做法好特別！」、「一魚兩食好吸引，睇到暉哥個樣就知好食！」、「求鋪頭名同地址，唔該！想去食咖喱牛舌烏冬！」的哥的魅力加上美食的誘惑，成功掀起網上熱話。