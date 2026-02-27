葉靖儀挑戰BB辣冬蔭公食到流眼水！自爆怕辣又愛食 靠「解辣神器」頂住 畫面勁可愛！

靚女主持葉靖儀（Michelle）昨晚（26日）在《美食新聞報道》中為食大解放，深入重慶大廈挑戰美食，沒想到竟被一碗BB辣的冬蔭公徹底擊倒，當場被辣到眼水直流，場面既可憐又爆笑！Michelle事後更自爆其實超級怕辣但又偏偏愛吃，究竟她有甚麼「解辣神器」傍身？而她人生中最辣的經歷又是怎樣的？