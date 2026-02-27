葉靖儀挑戰BB辣冬蔭公食到流眼水！自爆怕辣又愛食 靠「解辣神器」頂住 畫面勁可愛！
葉靖儀直擊重慶大廈 挑戰BB辣秒投降
昨晚節目中，葉靖儀與倪嘉雯一同探訪重慶大廈地庫的美食廣場，並光顧了一間人氣泰國小店。為了遷就Michelle，她們特地點了BB辣的冬蔭公，但沒想到對Michelle來說已是極限挑戰。只喝了一口湯，她便辣到表情扭曲，眼泛淚光，要不停喝水解辣，但口中卻說著「好好味」，「又怕又要食」的為食貓模樣，讓觀眾覺得非常可愛。其後在另一間西餐廳品嚐香辣番茄大尾魷手工意粉時，她再次展現這種可愛的矛盾，一邊喊辣一邊吃不停，盡顯吃貨本色。
Michelle親解怕辣之謎：鍾意辣味但頂唔順
對於自己「嗜辣又怕辣」的矛盾體質，Michelle在訪問中笑著解畫，坦言全因自己抵擋不住辣味帶來的誘惑。她分享道：「雖然食唔到辣，但又好鍾意辣嘅味道。今次食嘅冬蔭公雖然係 BB 辣，但都好刺激，所以一食完就要即刻飲返奶茶解辣。」原來她的「解辣神器」就是奶茶！她更憶述人生中最恐怖的食辣經歷，是曾經挑戰麻辣火鍋，結果被辣到整條舌頭失去知覺，完全吃不出任何食物的味道，令她哭笑不得，可見她為了美食願意付出極大代價。
盤點葉靖儀為食可愛樣 網民封新一代吃貨女神
葉靖儀憑著甜美外貌和親切貼地的形象深受觀眾喜愛，而在美食節目中的真情流露，更為她吸納了不少粉絲。無論是品嚐何種美食，她總會展現出最真實的反應，特別是這次挑戰辣味時「怕辣又愛吃」的可愛反差萌，成功塑造出其「吃貨女神」的立體形象。這種不怕出糗、為食行先的率真個性，讓她在一眾靚女主播中突圍而出，觀眾亦非常受落她這種享受美食的投入模樣，認為她為節目增添了不少趣味和娛樂性。
網民大讚Michelle反應真實：又怕又要食好可愛
節目播出後，葉靖儀被辣到流眼水的畫面在網上瘋傳，引起網民熱烈討論，大讚她的反應非常真實可愛！網民紛紛留言力撐：「Michelle食到流眼水個樣真係好得意！」、「完全明白嗰種又想食辣又怕辣嘅痛苦感覺，太真實啦！」、「女神好貼地，完全無偶包！」、「為咗食，辣都唔怕，呢啲先係真正嘅吃貨精神！」、「睇佢食嘢好有娛樂感，好想同佢一齊去搵食！」Michelle的真性情表現，成功贏得網民一致好評。