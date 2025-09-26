米芝蓮大廚譚國鋒｜試食澳門消夜飯堂竟失儀爆粗！激讚豬脷「唔係X噏」畫面勁震撼
廣告
昨晚（25日）播出的飲食節目《美食新聞報道》中，有「咕嚕肉之神」稱號的米芝蓮大廚譚國鋒，帶隊試食澳門一間消夜飯堂時竟激動到當場爆粗！他對一道沙薑爆豬脷讚不絕口，忘我大讚「唔係X噏」，真情流露的反應嚇窒全場。究竟是甚麼神級美食，能令這位見慣大場面的星級大廚都如此失儀？
譚國鋒澳門試食失儀 忘我爆粗激讚豬脷
在9月25日播出的節目中，食評人謝嫣薇（Agnes）與主持施焯日（Arthur）跟隨米芝蓮星級大廚譚國鋒，一同探訪澳門一間深受當地廚師歡迎的消夜飯堂。當品嚐到「沙薑爆豬脷」時，Agnes率先大讚師傅刀工好、炒得有鑊氣，而正在津津有味品嚐的譚師傅，更是吃到真情流露，突然忘我爆出一句：「兩個老闆都炒到餸㗎，唔係 X 噏㗎……死喇。」他隨即意識到自己失言，尷尬的反應引來全場爆笑，場面極之有趣，也足證該店菜式水準之高，能令星級大廚都放下身段給予最真實的評價。
跑馬地順德菜館傳承古祖味 威哥一道釀鯪魚花足一小時
節目除了介紹地道消夜，亦不乏對傳統手工菜的探討。在9月26日晚播出的「故事味緣」環節中，就介紹了一間位於跑馬地、主打順德手工菜的粵菜館。入廚30年的大廚威哥堅持傳承古老粵菜，他直言：「市面好少人做，古老粵菜程序比較複雜。但係每一道菜背後都帶住一個故事，傳承爸爸媽媽嘅味道。」他以招牌菜「釀鯪魚」為例，由起肉、搗碎、調味再釀回魚皮內慢煎，整個工序耗時超過一小時，極考心機和功夫，難怪食客都大讚能「食返媽媽個味道」，重拾滿滿的回憶。
網民睇到流口水 激讚「隔住個Mon都聞到香！」
節目播出後引來網民熱烈討論，不少觀眾都表示被畫面中的美食深深吸引，紛紛留言表示肚餓。對於譚國鋒師傅的真情流露，網民都覺得非常貼地搞笑：「譚師傅爆粗嗰下勁好笑，睇得出係真心覺得好食！」、「個沙薑豬脷睇落好有鑊氣，搞到我都想即刻飛去澳門食！」同時，威哥的匠人精神亦感動不少網民：「威哥好有心機，而家好少師傅肯做呢啲功夫菜。」、「睇到釀鯪魚就諗起阿媽，真係回憶返哂嚟。」更有網民笑言：「隔住個Mon都聞到香！呢個節目真係好邪惡，次次都睇到肚餓。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期