米芝蓮大廚譚國鋒｜試食澳門消夜飯堂竟失儀爆粗！激讚豬脷「唔係X噏」畫面勁震撼

昨晚（25日）播出的飲食節目《美食新聞報道》中，有「咕嚕肉之神」稱號的米芝蓮大廚譚國鋒，帶隊試食澳門一間消夜飯堂時竟激動到當場爆粗！他對一道沙薑爆豬脷讚不絕口，忘我大讚「唔係X噏」，真情流露的反應嚇窒全場。究竟是甚麼神級美食，能令這位見慣大場面的星級大廚都如此失儀？