美食新聞報道｜鄧達智帶路食好西！激讚60款肉餅飯 獨創榴槤味勁震撼
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今晚（29日）播出的《美食新聞報道》中，由「地膽」鄧達智（William）帶路，與施焯日（Arthur）一同深入屏山塘坊村尋找隱世美味。兩人到訪一間提供超過60款肉餅飯的專門店，其中一款獨家的「榴槤煎肉餅飯」更讓鄧達智大談結緣故事，切開肉餅後撲鼻而來的濃郁榴槤味，畫面極具衝擊力，究竟這款創意料理味道如何？
鄧達智自爆與榴槤肉餅結緣經過
節目中，鄧達智分享他與這間肉餅專門店的奇妙緣份，全因一道「榴槤煎肉餅飯」而起。他興奮表示：「呢款飯係我嘅 favourite，亦係同呢間店緣份嘅開始。我係榴槤控，有日經過呢度見到寫住『今日特別榴槤肉餅飯』，試完一次之後，都返轉頭食過幾次。」而首次嘗試的施焯日（Arthur）在半信半疑下吃了一口後，亦露出滿足表情，大讚：「第一啖食落口係無肉餅味，只係得榴槤味。但當榴槤味過咗之後，肉餅味出返嚟，好鹹香同煎得好好。」
店家創意無限 羊肉辣蝦都變肉餅
這間專門店的創意不止於榴槤，鄧達智接著介紹了其他特色肉餅。當中「法式羊肉煎肉餅飯」充滿濃厚的孜然風味，而另一款「辣蝦碎煙肉黑糖包三文治」，靈感竟是來自美國南部的Creole菜式，中間夾著的同樣是店家巧手製作的碎蝦肉餅。店內提供超過60款選擇，鄧達智笑言，就算每日試一款，也需要花上兩個月才能全部品嚐完畢，足見其款式之多樣化。
網民對榴槤肉餅反應兩極
節目播出後，網民對這款「榴槤煎肉餅飯」的反應呈現兩極化。不少榴槤愛好者表示極度期待：「榴槤控表示必試！睇到流口水！」「老闆好有諗頭，將榴槤同肉餅結合，好想知係咩味！」「鹹甜配搭通常都有驚喜，支持老闆創新！」但亦有網民表示難以接受：「好似好恐怖，鹹嘅榴槤…諗起都驚。」「呢個係咪黑暗料理？我真係唔敢試。」「Arthur個樣好滿足，搞到我都有啲好奇，但真係需要好大勇氣！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期