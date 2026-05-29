美食新聞報道｜鄧達智帶路食好西！激讚60款肉餅飯 獨創榴槤味勁震撼

今晚（29日）播出的《美食新聞報道》中，由「地膽」鄧達智（William）帶路，與施焯日（Arthur）一同深入屏山塘坊村尋找隱世美味。兩人到訪一間提供超過60款肉餅飯的專門店，其中一款獨家的「榴槤煎肉餅飯」更讓鄧達智大談結緣故事，切開肉餅後撲鼻而來的濃郁榴槤味，畫面極具衝擊力，究竟這款創意料理味道如何？