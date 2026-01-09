美食新聞報道 ｜ 黃嘉雯跟越南人鑽窿覓食！大角咀正宗越南檬粉令佢心心眼激讚：好開胃

想食最正宗的地道菜，跟隨當地人是常識吧！在《美食新聞報道》中，黃嘉雯（Carmaney）就跟隨居港越南人Danny深入大角咀，發掘由越南人主理、材料由越南直送的隱世小店。Carmaney品嚐一碗炭燒豬肉檬粉後，瞬間被其清爽滋味征服，更罕有地露出少女心微笑，大讚「好開胃」，究竟這碗檬粉有何神奇魔力，能讓她一試傾心？