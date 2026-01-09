美食新聞報道 ｜ 黃嘉雯跟越南人鑽窿覓食！大角咀正宗越南檬粉令佢心心眼激讚：好開胃
想食最正宗的地道菜，跟隨當地人是常識吧！在《美食新聞報道》中，黃嘉雯（Carmaney）就跟隨居港越南人Danny深入大角咀，發掘由越南人主理、材料由越南直送的隱世小店。Carmaney品嚐一碗炭燒豬肉檬粉後，瞬間被其清爽滋味征服，更罕有地露出少女心微笑，大讚「好開胃」，究竟這碗檬粉有何神奇魔力，能讓她一試傾心？
黃嘉雯跟實越南人Danny 深入大角咀搵食
節目中，居港越南人Danny化身地膽，帶領黃嘉雯（Carmaney）捐窿捐罅，來到大角咀一間外表不起眼的越南菜館。Danny強調，這間小店由越南人親自主理，是品嚐最正宗家鄉風味的絕佳選擇，絕非一般連鎖店可比。他們點了兩款招牌菜，分別是「河內炭燒豬肉檬」及「順化安格斯生牛肉配牛爽腩湯檬」，單看名字已充滿地道風情，令人期待Carmaney的試食報告。
Carmaney試食炭燒豬肉檬秒變少女 甜笑大讚：「食完好開胃、清涼」
當熱騰騰的「河內炭燒豬肉檬」送到面前時，Carmaney已表現得相當雀躍。她夾起沾滿醬汁的檬粉及炭燒豬肉放入口中，隨即雙眼發光，露出心滿意足的「少女心微笑」，可見她對這道菜的喜愛程度。Carmaney更忍不住對著鏡頭大力激讚，直接引述她的原話：「食完好開胃、清涼。」簡單直接的評價，配上她開懷的笑容，完美展現了這碗檬粉的魅力，絕對是最佳的「生招牌」。
店家堅持越南直送材料 在地人Danny揭正宗之謎
這間小店之所以能做出如此地道的風味，秘密就在於店家的堅持。據Danny透露，店家為了還原最真實的越南味道，不惜工本，堅持大部分食材均由越南直接運送到港，確保食客能品嚐到原汁原味的家鄉菜。從檬粉的質感、魚露的調味到香草的配搭，都與越南當地別無二致。這種對「正宗」的執著，正是小店能夠吸引一眾同鄉及食客支持的關鍵，也是在地人Danny極力推薦的原因。
網民睇到流口水 「夏天食越南檬粉一流」「求地址！」
節目播出後，Carmaney開懷的食相成功燃起網民的食慾，紛紛留言表示想一嚐正宗越南滋味。不少網民表示：「夏天食越南檬粉真係一流，睇見Carmaney個樣就知好食！」「炭燒豬肉好吸引，隔住個mon都聞到香味！」更有大量網民急不及待「求地址」：「終於有在地人帶路，唔係廣告鱔稿，求舖頭地址！」「大角咀咁多好嘢食，呢間一定要bookmark低去試！」可見由當地人帶路尋找美食的題材深受觀眾歡迎。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期