美麗戰場｜丁子朗「犀利哥」邪惡回歸 劇接劇受力捧 靠5招成功入屋

近日丁子朗先後有《美麗戰場》和《下流上車族》兩部劇集接住播，港男出身的他入行僅6年，已奪得飛躍男藝員獎，備受無綫力捧，在正進入結局周的《美麗戰場》中，首演奸角的他更以乞兒Look上陣，獲讚似足一度紅遍網絡的「犀利哥」！而在《下流上車族》中，他更會同女神郭柏妍有感情線！