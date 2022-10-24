美麗戰場｜丁子朗「犀利哥」邪惡回歸 劇接劇受力捧 靠5招成功入屋
《美麗戰場》丁子朗乞兒Look似足「犀利哥」
《美麗戰場》近日進入結局周，劇中丁子朗扮演渣男軟飯王，出軌關嘉敏，被女友陳曉華捉姦在床，反而怒摑兼趕走陳曉華，被網民鬧爆！結局篇預告中，可以見到丁子朗冇好下場，造型變到成個乞兒一樣，不過個樣一樣咁型，被指似足一度紅遍網絡的「犀利哥」！原來這次丁子朗的乞兒造型，連身體和手部都會加上特技化妝「變身」，令人慘不忍睹！對於首次突破演奸角，丁子朗笑言自己都好鍾意，不過開工時就被服裝姐姐嫌棄，話唔想拎衫畀佢換！
《美麗戰場》結局篇預告：
《下流上車族》奪郭柏妍熒幕初吻
丁子朗自2016年獲得港男亞軍入行，今年初仲攞埋TVB「飛躍進步男藝員」獎，備受無綫力捧，劇接劇拍不停，繼《美麗戰場》後，新劇《下流上車族》中，他亦有份擔演重要角色，同飾演林敏驄大女的郭柏妍有感情線同親熱戲，丁子朗更奪去了郭柏妍的熒幕初吻，他笑指之前已奪過關嘉敏的螢幕初吻，因此被郭柏妍取笑為「初吻殺手」，但他卻直言在《青春不要臉》同戴祖儀拍過咀戲之後，其他親熱戲都只係「小兒科」！
嫩口丁子朗慳家戒女上位 爆肌小鮮肉靠5招成功入屋
1.新一代慳家仔：住村屋揸二手車
現年25歲的丁子朗，為咗實現做藝人理想，放棄加國讀大學機會，隻身來港發展，寧願做慳家男，冇錢就捱麵包飯盒，都要為理想拼搏！本刊曾影到慳家的丁子朗駕車返電視城開工，入廠前在canteen食碟頭飯醫肚，外形稚氣生活踏實，丁子朗更被網民封做天然呆馬明2.0，贏得呢個稱號，證明佢好得民心！
2.樸實好青年 頹食唔介意
本刊曾影到身穿冇袖Tee大騷結實手臂的丁子朗，離開西貢村屋寓所駕車返電視城，開工前先到canteen買飯醫肚，唔似大部分年輕男，乜都貪新鮮，丁子朗食嘢簡單唔講究，絕對係少有的樸實新人。
3.有長輩心假日齊歎茶
另一日，不用開工的他，又約長輩親友去金鐘歎茶。一個人來港發展冇王管，丁子朗三年都冇變質，繼續保持純真，丁爸爸可以十萬個放心！
4.性格純真踏實 人緣好個個錫
唔單止外表稚氣，丁子朗性格純真踏實，在無綫六年人緣不錯，拍《解決師》時同王浩信、唐詩詠及一班演員打成一片。
5.默默靠爆肌彈起
在無綫六年機會不斷，丁子朗憑陽光肌男形象上位，2018年參與拍攝《森美旅行團》第二輯，半裸爆肌演出備受關注，2019年在新劇《解決師》，又憑陽光中學生角色殺出，被網民封為新一代小鮮肉男神，工作不斷！
丁子朗加拿大比賽落選無綫高層親邀選港男
14歲隨家人移居加拿大多倫多生活的丁子朗，在滑鐵盧大學讀完year 1，趁著假期參加當地《型男家族》比賽，雖然攞唔到獎，卻為他帶來另一個機會，原來當日比賽，無綫高層杜之克、樂易玲及余詠珊秘密在場揀蟀，丁子朗就被揀中返港參選2016年香港先生，更成功跑出成三料港男，除咗獲得亞軍，更是「最上鏡先生」及「最受歡迎香港先生」。
父母反對入行 丁子朗險與家人反面
不過贏得簽約無綫機會同時，他亦要為自己人生作出抉擇。據知情者透露：「呢個入行機會，亦令Karl企喺人生交叉 點，因為當時Karl父母，好反對佢入行做藝人，始終唔想個仔放棄學業，想佢完成大學學位先決定自己嘅路，不過Karl喺多倫多生活，平日冇乜消遣，可以話係睇無綫電視長大，所以佢對於可以入行拍劇，真係好嚮往，唔想放棄呢個咁難得嘅機會，嗰陣同父母撐到好行！」
堅持做藝人懶理家人銀彈引誘
年紀輕輕已好有計劃，不過，丁子朗身為家中孻仔，父母還是 想兒子可以繼續學業，更試過出動銀彈利誘兒子返加國繼續升學。據知情人士說：「丁爸爸唔想個仔入娛樂圈，都係怕呢行收入唔穩定，驚個仔捱苦，因為擔心Karl一個人喺香港冇人照顧，成日會勸佢返加拿大再讀書，仲畀錢引誘佢，不過，就算屋企人軟硬兼施，Karl都唔肯放棄，不過為咗令父母安心，佢承諾將來有機會一定會完成大學課程！」
《青春不要臉》激咀戴祖儀
丁子朗在《萬千星輝頒獎典禮 2021》獲得「飛躍進步男藝員」獎，今年初播出的劇集《青春不要臉》中，更首次升呢做男二，同戴祖儀有超激情親熱戲，挑戰電視尺度！二人埋身肉搏時，不但寬衣解帶，小瑜更跳上舟仔身，二人轉住由門口錫到入客廳、再跌落梳化，之後更甜笑對望，既激情又溫馨，據知丁丁更因太投入，撞到戴祖儀嘴都爆埋！
與戴祖儀被指車廂幽會15分鐘
劇集《青春不要臉》播完後，丁子朗和戴祖儀（Joey）就被指戲假情真，秘密撻著！當日有報導指丁子朗和Joey私下「蜜會」，影到二人在劇集宣傳活動後，本來各自駕車離開電視城，不過丁子朗將車駛入附近一個屋苑的停車場，然後一個轉身，就鬼祟登上一早停泊屋苑外的戴祖儀座駕，二人匿車廂談心15分鐘後，丁子朗再轉到一輛七人車離開，接著原來再同戴祖儀扮前後腳前往西貢，疑似上無綫高層樂易玲屋企拜年，似乎連TVB內的人也未知二人過從甚密。
戴祖儀IG發文澄清
報道出街後，戴祖儀在IG貼出與丁子朗的語音對話內容，留言道：「收到太多詢問，與其一個個回應，不如公開一次回答大家。」Joey先不失幽默澄清：「又嚟到花生部主任儀妹澄清嘅時間，話說當日與丁子朗做完《青春不要臉》的宣傳活動後，因為疫情關係，我們都決定避免外出食飯，所以我們去公司的同事家食飯，討論將來的工作，與最近的表現評價。」Joey續稱，本來丁子朗是跟他經理人的車前往目的地，但因為經理人未到，所以他就上了她的車等候：「然後就是大家見到封面的那一張相，大約5分鐘後，他經理人到了，他就下車改乘經理人的車過去，就是這麼簡單。」
Joey：如果倒帶我仍然會這樣做
戴祖儀又指：「如果倒帶回去那一天，我仍然會這樣做！因為那天其實很冷，要丁子朗在外面捱凍，我舒舒服服在車裏面等，好像不太人道了吧。」 而丁子朗回應緋聞時亦表示是誤會，因為Joey唔識路，所以一齊等朋友車帶路，再跟車尾去另一個朋友屋企，更斬釘截鐵指同戴祖儀100%朋友，冇可能發展！
丁子朗入行後曾有過圈中女友
不過早前丁子朗曾接受商台節目《星光背後》訪問，大談他過往曾拍過3次拖，當中兩段屬返港入行後發生，其中一段的對象還是圈中人。他直指圈外人不能體諒其工作，容易和他產生磨擦，因此他希望未來的對象也是圈中人。被問到曾與他拍拖的對象是否傳過緋聞的華姐林宣妤時，他只表示兩人因為同是由外地到香港發展，所以經常相約聚會，是一個關係好close的朋友。
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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