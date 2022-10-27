美麗戰場｜何依婷一場戲搶盡風頭！反骨奚落方力申 兩分鐘戲七情上面

何依婷演技大爆發！《美麗戰場》結局周劇情充滿意外，大家以為「阿寶出賣一言Sir」係重點，但原來何依婷飾演的阿妹謀反方力申，先至係最精彩場面，兩分鐘不停數落方力申，表情豐富又兇狠！直迫兩代「萬朱莎華」！完全突破之前《十月初五的月光》只做乖乖女嘅框框！