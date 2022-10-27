美麗戰場｜何依婷一場戲搶盡風頭！反骨奚落方力申 兩分鐘戲七情上面
何依婷辱駡親生哥哥方力申 龐氏集團千金爆怨念反面
何依婷在劇中飾演龐氏集團執行董事，係方力申細妹，一直負責做乖乖女，但其實對父親龐國棟（姜大衛飾）毫無感情，作為方力申細妹，一直視其為競爭對手，不滿龐國棟重男輕女，與丈夫合謀對付方力申，在第18集以豐富表情數落長兄：
鄰家女孩忽然變身奸到出汁
今集説到龐子珊得勢後露出真面目，毫不留情辱駡親生哥哥龐振宇 ！這場戲何依婷奸到出汁的出色演技！令觀眾眼前一亮！
先做乖女再做反派 何依婷首演奸角自覺好難
何依婷作為純品乖巧千金，突然爆出嫌棄父親重男輕女的陰暗面，魔化程度相當於奸角，成為結尾三集的轉折點。今次亦是何依婷演藝及形象的大突破。何依婷受訪時表示這角色戲份不多但有難度，因為要處理心路歷程轉變，「變奸嗰幾場戲要花啲功夫。最深刻係喺我要鬧人嘅戲」。何依婷自覺要「好有霸氣」的奸險甚有難度，希望出來有好效果。
何依婷17年入行 成功上位做女一
17年港姐亞軍何依婷 （Regina） ，曾在劇集 《機場特警》演 「絕世港女」KOL，著熱褲冧楊明摸大髀兼三點式倒奶洗車，演出搶晒鏡，快過一班特警搶閘出線。成功衝入上位花旦之列，全賴有真假兩個阿媽背後發功力谷，畢業後在律師樓打工的何依婷，在何母鋪路鼓勵下參選港姐，參選期間又得高層樂易玲加持，成功獲獎跳入港姐搖籃，被點名力捧飛上枝頭，不過新一代索女神野心勃勃，上位不久已火速飛甩拍拖數年的圈外男友，目標為本，Regina當然明白做單身女王機會更加多！
何依婷修長索腿熱爆討論區
原本擔任兒童節目《 Think Big天地》主持的何依婷，年前被安排加入《學是學非》做是非精開始受注目，首度拍劇又拍到《機場特警》一個出位角色，甫出場即同楊明有一場火熱摸大髀戲，因而熱爆討論區，擁有修長索腿兼煞食甜美笑容，令何依婷加晒分，即使做「絕世港女」一樣唔討厭，更令一班宅男睇得肉緊神魂顛倒，跪求女神有更多突破演出。
何依婷聽阿媽話 參選港姐放眼世界
原來索女神上位路，要多得兩個阿媽背後力谷。悉心栽培愛女成材的何媽媽，教出一個品學兼優女兒，以一級榮譽生畢業於香港城市大學商學院的何依婷，學業成績名列前茅，曾經獲獎學金到美國史丹福大學、英國列斯大學做交換生，畢業後更考入名列四大的律師樓工作，做金融之花收入穩定，不過何依婷卻在阿媽鼓勵下辭職而去參選港姐，逆轉人生。
據知情者透露：「Regina好乖女，自細已經好聽媽咪話，就算升學揀邊科都會同媽咪有商有量，何媽媽思想好開明，好鼓勵個女放眼世界，所以一路都好鼓勵個女去選港姐，覺得呢個係女仔夢寐以求，一個不可多得嘅經驗，反而係Regina自己唔夠自信，直到入咗律師樓工作，個人信心大咗，再加上媽咪不停推動，鼓勵佢趁年輕把握機會去試，話輸贏唔重要，最重要係唔好畀自己將來後悔，有阿媽大力支持，最後Regina決定一試！」
何依婷素顏演「癱瘓戲」力壓張寶兒 「飛躍進步女藝人」大熱
何依婷入行4年就升呢做女一，去年在《星空下的仁醫》演實習醫生大有發揮，素顏喊功出齊，演技大爆發，行緊事業運的何依婷，劇接劇人氣咁旺，被指有望攞今年台慶頒獎禮的「飛躍進步女藝人」。
何依婷演癱瘓戲淚崩
日前何依婷在新劇《星空下的仁醫》好搶fo，飾演兒科實習醫生的她，在後樓梯突然暈倒，過了一段時間才被同事張寶兒發現，因失救太耐，何依婷在診斷時雙腿失去知覺，突如其來的癱瘓，令她陷入驚慌惶恐之中，淚崩當場，這一幕何依婷被指演得好出色，撕心裂肺的演出非常催淚，本來大好前途的她喊住問：「我係咪以後都行唔到？」扣人心弦。
張寶兒躺著也中槍比下去
網民睇完呢一幕，之後再睇埋何依婷由「靚女醫生」變成「素顏病人」，坐住輪椅的她萬念俱灰，甚示放棄行醫的理想，入行只有4年的何依婷被網民大讚演技大有進步，仲話今年的台慶頒獎禮獲「飛躍進步女藝人」非佢莫屬，不過亦有人話喊戲有啲誇張。與此同時，劇中飾演何依婷好友的張寶兒就躺著也中槍，網民把二人的演技相比，大家都覺得張寶兒完全冇戲。
網民心聲
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