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美麗戰場｜何依婷一場戲搶盡風頭！反骨奚落方力申 兩分鐘戲七情上面

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何依婷演技大爆發！《美麗戰場》結局周劇情充滿意外，大家以為「阿寶出賣一言Sir」係重點，但原來何依婷飾演的阿妹謀反方力申，先至係最精彩場面，兩分鐘不停數落方力申，表情豐富又兇狠！直迫兩代「萬朱莎華」！完全突破之前《十月初五的月光》只做乖乖女嘅框框！

何依婷辱駡親生哥哥方力申 龐氏集團千金爆怨念反面

何依婷在劇中飾演龐氏集團執行董事，係方力申細妹，一直負責做乖乖女，但其實對父親龐國棟（姜大衛飾）毫無感情，作為方力申細妹，一直視其為競爭對手，不滿龐國棟重男輕女，與丈夫合謀對付方力申，在第18集以豐富表情數落長兄：

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何依婷終於要講呢段對白⋯⋯（圖片來源：Tvb.com）
美麗戰場 何依婷 plt 龐小姐火力全開！
龐小姐火力全開！（圖片來源：美麗戰場第18集截圖）

鄰家女孩忽然變身奸到出汁

今集説到龐子珊得勢後露出真面目，毫不留情辱駡親生哥哥龐振宇 ！這場戲何依婷奸到出汁的出色演技！令觀眾眼前一亮！

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（圖片來源：美麗戰場第18集截圖）

先做乖女再做反派　何依婷首演奸角自覺好難

何依婷作為純品乖巧千金，突然爆出嫌棄父親重男輕女的陰暗面，魔化程度相當於奸角，成為結尾三集的轉折點。今次亦是何依婷演藝及形象的大突破。何依婷受訪時表示這角色戲份不多但有難度，因為要處理心路歷程轉變，「變奸嗰幾場戲要花啲功夫。最深刻係喺我要鬧人嘅戲」。何依婷自覺要「好有霸氣」的奸險甚有難度，希望出來有好效果。

美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 何依婷受訪介紹自己的角色，一向做乖乖女的她，自覺要「好有霸氣」甚有難度。
何依婷受訪介紹自己的角色，一向做乖乖女的她，自覺要「好有霸氣」甚有難度。（圖片來源：tvb.com）
美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 初登場的龐小姐又乖又能幹，但仍未受老爸欣賞。
初登場的龐小姐又乖又能幹，但仍未受老爸欣賞。（圖片來源：tvb.com）
美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 在最後兩集，朱晨麗介入，協助方力申的同時，還有一場與朱晨麗攤牌的戲份！
在最後兩集，朱晨麗介入，協助方力申的同時，還有一場與朱晨麗攤牌的戲份！（圖片來源：tvb.com）

何依婷17年入行 成功上位做女一

17年港姐亞軍何依婷 （Regina） ，曾在劇集 《機場特警》演 「絕世港女」KOL，著熱褲冧楊明摸大髀兼三點式倒奶洗車，演出搶晒鏡，快過一班特警搶閘出線。成功衝入上位花旦之列，全賴有真假兩個阿媽背後發功力谷，畢業後在律師樓打工的何依婷，在何母鋪路鼓勵下參選港姐，參選期間又得高層樂易玲加持，成功獲獎跳入港姐搖籃，被點名力捧飛上枝頭，不過新一代索女神野心勃勃，上位不久已火速飛甩拍拖數年的圈外男友，目標為本，Regina當然明白做單身女王機會更加多！

美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 何依婷近年備受無綫力捧。
何依婷近年備受無綫力捧。（圖片來源：[email protected]

何依婷修長索腿熱爆討論區

原本擔任兒童節目《 Think Big天地》主持的何依婷，年前被安排加入《學是學非》做是非精開始受注目，首度拍劇又拍到《機場特警》一個出位角色，甫出場即同楊明有一場火熱摸大髀戲，因而熱爆討論區，擁有修長索腿兼煞食甜美笑容，令何依婷加晒分，即使做「絕世港女」一樣唔討厭，更令一班宅男睇得肉緊神魂顛倒，跪求女神有更多突破演出。

美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 身高五呎三吋的何依婷，甜美笑容好有鄰家女孩特質，更勝在身材勻稱，加上夠博又聽話，一劇便成功入屋，前途無可限量。
身高五呎三吋的何依婷，甜美笑容好有鄰家女孩特質，更勝在身材勻稱，加上夠博又聽話，一劇便成功入屋，前途無可限量。（圖片來源：東方新地資料庫）
美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 首度拍劇的何依婷，在《機場特警》演港女KOL，角色出位亮眼，甫出場已經有一場被楊明摸大髀戲，大騷長腿之餘又引起一班宅男嬲嬲豬替她不值，火速引起網民熱論。
首度拍劇的何依婷，在《機場特警》演港女KOL，角色出位亮眼，甫出場已經有一場被楊明摸大髀戲，大騷長腿之餘又引起一班宅男嬲嬲豬替她不值，火速引起網民熱論。(圖片來源 ：無綫影片截圖)

何依婷聽阿媽話 參選港姐放眼世界

原來索女神上位路，要多得兩個阿媽背後力谷。悉心栽培愛女成材的何媽媽，教出一個品學兼優女兒，以一級榮譽生畢業於香港城市大學商學院的何依婷，學業成績名列前茅，曾經獲獎學金到美國史丹福大學、英國列斯大學做交換生，畢業後更考入名列四大的律師樓工作，做金融之花收入穩定，不過何依婷卻在阿媽鼓勵下辭職而去參選港姐，逆轉人生。

美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 畢業後從事金融工作的何依婷，17年在何母鼓勵下棄高薪厚職參選港姐，入行三年終成功彈起，悉心栽培女兒入娛樂圈發展的何母，打扮的確有幾分星媽風範。
畢業後從事金融工作的何依婷，17年在何母鼓勵下棄高薪厚職參選港姐，入行三年終成功彈起，悉心栽培女兒入娛樂圈發展的何母，打扮的確有幾分星媽風範。（圖片來源：[email protected]

據知情者透露：「Regina好乖女，自細已經好聽媽咪話，就算升學揀邊科都會同媽咪有商有量，何媽媽思想好開明，好鼓勵個女放眼世界，所以一路都好鼓勵個女去選港姐，覺得呢個係女仔夢寐以求，一個不可多得嘅經驗，反而係Regina自己唔夠自信，直到入咗律師樓工作，個人信心大咗，再加上媽咪不停推動，鼓勵佢趁年輕把握機會去試，話輸贏唔重要，最重要係唔好畀自己將來後悔，有阿媽大力支持，最後Regina決定一試！」

美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 17年參選港姐得高層樂易玲加持的何依婷，決賽當晚原本以四票領先，不過最終因為校長評判 Do姐的兩票，而敗給冠軍雷莊𠒇，屈居亞軍。
17年參選港姐得高層樂易玲加持的何依婷，決賽當晚原本以四票領先，不過最終因為校長評判 Do姐的兩票，而敗給冠軍雷莊𠒇，屈居亞軍。（圖片來源：東方新地資料庫）

何依婷素顏演「癱瘓戲」力壓張寶兒 「飛躍進步女藝人」大熱

何依婷入行4年就升呢做女一，去年在《星空下的仁醫》演實習醫生大有發揮，素顏喊功出齊，演技大爆發，行緊事業運的何依婷，劇接劇人氣咁旺，被指有望攞今年台慶頒獎禮的「飛躍進步女藝人」。

美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 去年在《星空下的仁醫》演實習醫生大有發揮。
去年在《星空下的仁醫》演實習醫生大有發揮。（圖片來源：無綫影片截圖）
美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 劇中的何依婷性格積極對小朋友非常和藹。
劇中的何依婷性格積極、樂觀，對小朋友亦非常和藹可親。（圖片來源：無綫影片截圖）

何依婷演癱瘓戲淚崩

日前何依婷在新劇《星空下的仁醫》好搶fo，飾演兒科實習醫生的她，在後樓梯突然暈倒，過了一段時間才被同事張寶兒發現，因失救太耐，何依婷在診斷時雙腿失去知覺，突如其來的癱瘓，令她陷入驚慌惶恐之中，淚崩當場，這一幕何依婷被指演得好出色，撕心裂肺的演出非常催淚，本來大好前途的她喊住問：「我係咪以後都行唔到？」扣人心弦。

美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 何依婷被發現後即送去急症室，不過她的雙腿已經完全失去知覺。
何依婷被發現後即送去急症室，不過她的雙腿已經完全失去知覺。（圖片來源：無綫電視影片截圖）
美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 何依婷傷心欲絕，演出惶恐的感覺。
何依婷傷心欲絕，演出惶恐的感覺。（圖片來源：無綫電視影片截圖）
美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 何依婷被指喊都靚過人。
何依婷被指喊都靚過人。（圖片來源：無綫電視影片截圖）
美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 何依婷在新劇《星空下的仁醫》中飾演實習醫生。
何依婷入行4年有得做女一，被指快過坐穿梭機，她在正熱播的新劇《星空下的仁醫》中飾演靚女兒科實習醫生，今個月又將與馬國明、林夏薇等開拍新劇《法言人》。（圖片來源：[email protected]

張寶兒躺著也中槍比下去

網民睇完呢一幕，之後再睇埋何依婷由「靚女醫生」變成「素顏病人」，坐住輪椅的她萬念俱灰，甚示放棄行醫的理想，入行只有4年的何依婷被網民大讚演技大有進步，仲話今年的台慶頒獎禮獲「飛躍進步女藝人」非佢莫屬，不過亦有人話喊戲有啲誇張。與此同時，劇中飾演何依婷好友的張寶兒就躺著也中槍，網民把二人的演技相比，大家都覺得張寶兒完全冇戲。

美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 何依婷的素顏病人Look。
何依婷的素顏病人Look。（圖片來源：無綫電視影片截圖）
美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 張寶兒入行先過何依婷，被指演咗咁多年戲都冇乜進步。
張寶兒入行先過何依婷，被指演咗咁多年戲都冇乜進步。（圖片來源：無綫電視影片截圖）

網民心聲

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（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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美麗戰場 何依婷 plt 美麗戰場 何依婷 何依婷演的港女 KOL角色寫實，劇中為向網民找數，更著比堅尼洗車。
何依婷演的港女 KOL角色寫實，劇中為向網民找數，更著比堅尼洗車。(圖片來源 ：無綫影片截圖)

常見問題

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圖片來源：圖片：[email protected]、東方新地資料庫、無綫電視影片截圖

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