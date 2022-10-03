美麗戰場｜陳瀅受葉念琛欽點做「阿寶」 一文睇清歷任「阿寶」有咩分別
葉念琛欽點32歲陳瀅做「阿寶」
葉念琛執導拍劇，就肯定有一個「必然」，係必然有「阿寶」做女主角。而首次執導TVB劇集，有港版《Penthouse》之稱的《美麗戰場》開鏡當日，葉念琛、曾志偉與一眾演員見傳媒時，葉導當時已親自欽點要32歲陳瀅擔正做「阿寶」。陳瀅透露自己要演20個阿寶，由16歲演到36歲，難度在於捉摸說話的態度，而且葉導叫佢要減肥，可能劇中會有泳裝鏡頭晒身材。不過有網民就覺得，陳瀅唔襯阿寶，留言說：「佢好師奶喎，要減減啦！」、「點解要揀佢做女主角呀？肉騰騰」、「以前靚啲，依家走晒樣」，等等。
回顧歷年葉念琛電影必然出現的「阿寶」
元祖「阿寶」：鄧麗欣
Stephy作為「元祖阿寶」，係葉念琛愛將，呢個「阿寶」出現於電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》、《保持愛你》、《失戀日》、同《紀念日》中多次飾演「阿寶」，鄧麗欣亦幾乎被人定型做「阿寶」，成為大家心目中嘅「阿寶」的象徵！
猛鬼型「阿寶」：周秀娜
周秀娜曾於2011年嘅懸疑恐怖電影《猛鬼愛情故事》中飾演何美寶，呢套電影其實係葉念琛同王晶夾戲，前半故事部係王晶拍。後來娜姐轉換戲路，收起「峰」芒，轉而以演技實力取勝，喺2018年更以《29+1》中的一角獲金像獎最佳女主角提名！
援交型「阿寶」：「馬子妮」蔣家旻
當年喺無綫處境劇《愛．回家》飾演馬子妮的蔣家旻，因為形象入屋獲葉念琛賞識，於2013年喺葉念琛電影《第一次不是你》中破格飾演為病母籌錢嘅援交少女「寶」，仲有性感演出，可以話係擴闊咗戲路。
爛玩型「阿寶」：佘詩曼
佘詩曼喺2013年葉念琛電影《人約離婚後》中飾演「阿寶」，喺戲中同方力申飾演嘅「強」離婚後，又與阿杰（羅仲謙飾）擦出愛火！呢套電影係都係講渣男方力申見到自己女友疑似背叛自己後反思，好多網民話係《獨家試愛》翻炒版。
賢淑型「阿寶」：王菀之
王菀之喺2014年開始，就定期有接拍電影，而《Delete愛人》就係Ivana早期啲嘅作品。佢喺戲中飾演蘇波榮（王祖藍飾）嘅女友鍾家寶，呢個阿寶就比較文靜內向，賢淑少少。
短髮型「阿寶」：蘇麗珊
2017年，當年屬於新晉演員的蘇麗珊就係電影《愛情奴隸獸》中夥拍方力申做主角，接替鄧麗欣成為「阿寶」，短髮造型令蘇麗珊飾演嘅「阿寶」更有新鮮感，同鄧麗欣版「阿寶」嘅固有形象有啲唔同。
醫生型「阿寶」：劉嘉玲
劉嘉玲喺2018年賀歲愛情喜劇電影《我的情敵女婿》中飾演心理醫生鍾嘉寶（Dr.寶），係戲中嘉欣（衛詩雅飾）嘅後母，更係戲中梁華生（任達華飾）嘅初戀情人！
幹探型「阿寶」：惠英紅
《心冤》是一部由福斯旗下衛視電影台於2019年發表的香港犯罪推理的原創迷你劇，由葉念琛執導；惠英紅在劇中飾演「寶」飛鳳探員，可能係年紀最大同最強悍的「阿寶」，但果然係「阿寶」必然程度連警匪片都唔放過。
分手型「阿寶」：曾樂彤
葉念琛上年2021年開拍新電影《分手專家》，不過映期未定，當時就宣布新一任「阿寶」係女歌手曾樂彤。《分手專家》故事係講一班人成立了一個專門拆散人愛情的組織，據知角色名又係「鍾家寶」。至於「阿寶」係一個咩角色，就要等電影上畫先有得評論了。
「阿寶」有個人隱喻？
有睇開葉念琛電影的觀眾，都知道他的女主角幾乎都叫「阿寶」。而點解導演葉念琛出名鍾意將佢大部分電影中嘅女主角叫做「阿寶」，網民盛傳係因為同葉念琛個人情史或者重大打擊有關，不過佢兩年接受傳媒訪問就話自己沒有初戀情人叫阿寶。而對於點解叫阿寶，葉念琛就話自己其實是一個很懶去改名的人，同時不知不覺地阿寶似乎也成為他作品的一個特質，感覺觀眾能看到阿寶也會特別有回憶，他更表示，每個阿寶都不一樣，她們都有不同的特質，有很多不同輩份、氣質的女演員都演過阿寶，惠英紅、劉嘉玲都演過，但葉念琛就係鍾意叫阿寶。
美麗戰場｜劇情預告 ｜四姊妹因張國榮結緣反目成仇
美麗戰場將於2022年10月3日晚上首播，故事劇情從2003年4月1日開始：當日傍晚時份，應屆會考生阿寶（陳瀅）得悉巨星張國榮跳樓自殺的惡耗，身為忠實歌迷的寶帶著鮮花前往悼念偶像。寶遇上暗戀對象區家明（方力申），也開啟了彼此的對話，無奈被好友唐昕（朱晨麗）、李靜兒（劉佩玥）和林小美（陳曉華）打斷。那個晚上，對寶而言是百味雜陳，最崇拜的偶像驟然離世、暗戀已久的男生與她說了第一句話，寶開始明白世事人情可能就是如此難以預計……
寶、昕、兒和美是好姊妹，揚言無論何時何地都會共同進退、永不分離。會考放榜之後，昕成為9A狀元，兒成績一般、⾃願重讀⼀年，成績最差的美反⽽如釋重負，決定投⾝社會，寶則順利原校升讀中六，並於暑假期間與明相戀。寶在雜誌舉辦的校花選舉中脫穎⽽出，獲不少廣告商垂青，⼀邊讀書、⼀邊在課餘時間接拍廣告以幫補家計，但她與明的關係卻漸行漸遠……
四姊妹每遇喜事、壞事，都會聚在「民記冰室」互相分享支持。她們未曾想過終有一天會反目成仇、各⾛各路，為的是⽐⾦錢和男⼈更讓⼈輾轉反側的東⻄，那是妒忌……
常見問題
台慶劇《美麗戰場》何時播？
台慶劇《美麗戰場》即將於10月接檔陳展鵬主演的《黯夜守護者》，此劇亦是陳展鵬與陳煒在TVB的首度合作，再加上二人此劇會有感情線⋯⋯按此看詳情
葉念琛因咩原因欽點陳瀅做「阿寶」？
葉導親自欽點要32歲陳瀅擔正做「阿寶」，陳瀅就向傳媒透露自己要演20個阿寶，由16歲演到36歲…..詳見：葉念琛搵陳瀅做阿寶