美麗戰場｜陳瀅受葉念琛欽點做「阿寶」 一文睇清歷任「阿寶」有咩分別

《美麗戰場》由導演葉念琛開拍，作為55周年台慶劇，更接檔《黯夜守護者》於10月3日播出。葉念琛好睇重今次套新劇，親自操刀執導、監製、編劇；講到葉念琛，除了有外號「旺角活地阿倫」之外，佢所有作品都一定要有「阿寶」，陳瀅今次就被葉念琛「欽點」做阿寶，仲講到明一定要搵佢！