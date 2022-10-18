美麗戰場｜劉佩玥演記者同富豪有感情線 現實版甘比公屋出身富婆發跡史
《美麗戰場》演記者同富豪有感情線
《美麗戰場》講述娛樂記者靜兒被指派採訪富豪徐富貴，即使對徐富貴印象不佳，身為打工仔的她根本沒選擇餘地。她久等下才見到徐富貴，提出將專訪改為連日貼身追蹤其私生活，徐富貴竟一口答應。徐富貴帶她參與富豪飯局，她肆無忌憚的性格，讓徐富貴留下深刻印象，於是帶她到舊區，向她訴說往事，還解釋抱着「及時行樂」想法的緣由，令她對徐富貴開始改觀。
甘比公屋出身因1粒痣邂逅大劉
現實中娛樂記者出身，與富豪結緣的是原名陳凱韻的甘比，如今已經加入「百大富豪系列」，仍然經常帶同女兒做善事幫助他人。而最近華人置業推出暑期工計劃，聘請100個短期及兼職職位，時薪更高達港幣500元，被網民大讚是良心集團。
甘比父母離異在公屋長大
今年43歲的甘比（陳凱韻）父母離異，她跟姐姐、媽媽與繼父一起生活，住在沙田顯徑村公屋，並非出身於富裕家庭。中學預科畢業後，她便加入《蘋果日報》任職娛樂記者，月薪約港幣一萬元。
甘比做娛記處事圓滑獲周星馳賞識
因為甘比性格和處事親切圓滑，所以和很多藝人保持良好關係。據聞周星馳在《少林足球》的慶功會上曾越過何超瓊去揑甘比的臉，他也只會回答甘比刁鑽的問題。甘比在擔任娛樂者期間曾採訪不少爆炸性新聞，包括「奪麵雙琪」、伏明霞梁錦松戀情，和李澤楷林惠儀分手事件。
意外認識劉鑾雄
甘比在一次追訪劉鑾雄，指著劉鑾雄的痣問：「喺咪真㗎？」這一舉動令劉鑾雄被逗笑更因此留下深刻印象。後來劉鑾雄安排甘比加入旗下華人置業工作，在廣生部化妝品部任職。二人因為工作上多了來往因而互生情愫，甘比更在2008年為劉鑾雄生下女兒劉秀樺（Josephine）。
劉秀樺出生時，劉鑾雄曾和媽媽一起探望甘比，更為女兒花費港幣7,400萬買下一個無暇珍稀藍鑽Star of Josephine送女兒。2012年，甘比再生下兒子劉仲學，二人終於在2016年結婚，甘比成劉鑾雄的第二任妻子。劉鑾雄更對外宣佈指「甘比是我最後一個女人」。
如何成為大劉最後一個女人？
劉鑾雄曾對甘比有以下一番評價：「我認識甘比十幾年，她從來都不是物質主義的人，亦沒有要求過我買任何禮物，或者零用錢。」劉鑾雄因年老多病，甘比都不離不棄照顧劉鑾雄，因而令劉鑾雄深受感動。除此之外甘比不忘初心，經常以劉鑾雄之名做善事，早前捐贈30萬個口罩、消毒藥水給醫護人員，經常參與老人院活動、慈善活動等，在社交平台上也經常看到甘比分享參與慈善活動的相片。
甘比親力親為教仔女為善最樂
甘比照顧子女親力親為，又經常強調「你們只喺一個普通人，只是爸爸是比較有名氣的人」。她會偕同子女一起做善事，早前因為大女迷上鬼口水，於是在皇室堡商場放置一部「鬼口水」自動販賣機，賺約港幣十萬元，大女被媽媽影響，主動提出希望捐贈收益幫助有需要的人士。
婚後身家暴脹至700億
結婚後，甘比因劉鑾雄配偶身份，一躍成為富豪行列，之後劉鑾雄多次轉贈名下資產，包括尖沙咀The one商場等物業，現持有山頂歌賦山道獨立屋、高士美道5號，共同持有則有深水灣道3號。以及私人名持有中半山帝景園、灣仔壹環、鰂魚湧太古城、將軍澳中心等7項住宅物業，市值合共超過25億元，其身家已超過港幣700億。加上甘比擔任華人置業行政總裁一職，每年更可以收到港幣10萬酬金。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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