美麗戰場｜劉佩玥演記者同富豪有感情線 現實版甘比公屋出身富婆發跡史

TVB台慶劇《美麗戰場》中，劉佩玥在劇中任職記者，是鍾家寶（陳瀅飾演）的閨蜜之一，只與富豪徐富貴（Bob林盛斌飾演）有感情線，對比起鍾家寶，桃花不多。劇中她飾演娛樂記者，與阿Bob林盛斌扮演的富豪有感情線，就有不少網民指聯想到劉鑾雄（大劉）與陳凱韻（甘比）的愛情故事。