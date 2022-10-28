美麗戰場｜大結局劇透7大必睇焦點：陳瀅眾叛親離、朱晨麗先係終極大Boss？

TVB台慶劇《美麗戰場》劇情高潮迭起，來到大結局，有7大必睇焦點，包括陳瀅眾叛親離、蔣家旻回歸、陳曉華被丁子朗報復、朱晨麗先係終極大Boss，仲有Bob林盛斌同姜大衛之間的Battle等，都引起網民熱討！