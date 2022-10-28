美麗戰場｜大結局劇透7大必睇焦點：陳瀅眾叛親離、朱晨麗先係終極大Boss？
《美麗戰場》結局7大必睇焦點
1.陳曉華被丁子朗報復慘死
陳瀅早已劇透過《美麗戰場》的大結局不會是Happy Ending，其中陳曉華飾演的林小美被程裕進（丁子朗飾）狠飛，好友李靜兒（劉佩玥飾）即搵哥哥手下斬傷程裕進，令他變成潦倒乞丐，衰到貼地後再與林小美重遇，原來這場重遇係由鍾家寶（陳瀅飾）所設計，有指程裕進將會為報復殺死小美！
2.陳瀅眾叛親離
劉佩玥劇中鬧爆陳瀅「你以為得到咗所有嘢，其實係失去所有嘢！」而陳瀅亦曾劇透指「阿寶」身邊最後只剩返一隻狗陪伴，導演葉念琛就話「阿寶」全面黑化後，會顯露出她比起「反骨琪」更加陰險的一面，因此搞到眾叛親離，失去了所有友情、愛情，而這個是她自己選擇所導致的結果。
3.Bob對戰姜大衛
劉佩玥跟Bob這一對，有機會係全劇唯一獲得Happy Ending的CP，劇中劉佩玥跟陳瀅決裂後，變得一無所有。Bob無懼對上要打壓劉佩玥的姜大衛，對他說：「你咁樣對付一個女人仔，好似唔係好公道！」並提出要聘用劉佩玥出任他旗下珠寶集團的公關主管，令劉佩玥大受感動，最終兩人關係得以升級。
4.蔣家旻回歸
「反骨琪」蔣家旻將在大結局最後十分鐘回歸，對陳瀅展開報復，有網民推測她會殺死剩下的所有人，包括陳瀅、劉佩玥甚至阿Bob等，但這個猜測被蔣家旻推翻，她指自己無拍過「團滅」所有人的戲，葉導亦曾指出「反骨琪」會惡人有惡報。
5.朱晨麗先係終極大Boss
原來朱晨麗先係Final Boss！有指在𠱁得方力申與陳瀅離婚，並合作奪得各自父母的家產後，朱晨麗終於露出真面目，吞併了「龐氏」，令方力申變得一無所有！
6.方力申失蹤
方力申被朱晨麗反咬後失去了一切，於是頭耷耷向陳瀅認錯，想挽回陳瀅，但劇集一開始時已預告過方力申在遊艇上不知所措的一幕，遊艇上的環境更疑似案發現場一樣，有網民猜測方力申在遊艇上意外殺死朱晨麗，之後更為逃避罪責而玩失蹤。
7.陳山聰被捧攞視帝
患上了腦退化症的陳山聰，有指到大結局早已不在人世，但之前他和陳瀅種種對恃，以及被換藥當眾失禁等戲份，都大有發揮，網民都力撐他攞硬視帝，紛紛大讚：「一言sir演技一流」、「陳山聰演技好有張力，今屆視帝不二之選！」、「陳山聰演得好出色好震撼」、「一言Sir最搶戲！由頭帶到尾」等等。
網民都話得20集太短！
常見問題
《美麗戰場》大結局是如何走向？陳瀅下場悲慘？
《美麗戰場》大結局陳瀅將會終極黑化，使計背叛陳山聰，而「反骨琪」殺人後潛逃，曾預告過會回歸進行終極報復，即睇結局劇情分析；結局周劇情好似過山車一樣，陳瀅先背叛陳山聰，再被方力申提出離婚，丁子朗以一身乞丐造型回歸，按此看第16-20集劇情劇透
方力申投訴陳瀅唔對戲？劉佩玥戲裡戲外曾反面？
方力申受訪時大爆「瀅姐」曾因為要補妝唔肯對戲，句句有骨又講明大家唔會有發展空間，詳情請看；劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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