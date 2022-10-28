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美麗戰場｜大結局劇透7大必睇焦點：陳瀅眾叛親離、朱晨麗先係終極大Boss？

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TVB台慶劇《美麗戰場》劇情高潮迭起，來到大結局，有7大必睇焦點，包括陳瀅眾叛親離、蔣家旻回歸、陳曉華被丁子朗報復、朱晨麗先係終極大Boss，仲有Bob林盛斌同姜大衛之間的Battle等，都引起網民熱討！

《美麗戰場》結局7大必睇焦點

1.陳曉華被丁子朗報復慘死

陳瀅早已劇透過《美麗戰場》的大結局不會是Happy Ending，其中陳曉華飾演的林小美被程裕進（丁子朗飾）狠飛，好友李靜兒（劉佩玥飾）即搵哥哥手下斬傷程裕進，令他變成潦倒乞丐，衰到貼地後再與林小美重遇，原來這場重遇係由鍾家寶（陳瀅飾）所設計，有指程裕進將會為報復殺死小美！

美麗戰場 當年劉佩再找人斬丁子朗，令其一沉不起變乞兒，某日陳曉華重遇丁子朗揭發這件事，姐妹又決裂。
當年劉佩玥找人斬丁子朗，令其一沉不起變乞兒，陳曉華重遇丁子朗後，慘被報復。（圖片來源：TVB.com）
美麗戰場 陳瀅對丁子朗講出當年被斬手的事，原來丁子朗去搵陳曉華尋仇，幕後黑手係陳瀅！
陳瀅對丁子朗講出當年被斬手的事，原來丁子朗去搵陳曉華尋仇，幕後黑手係陳瀅！（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）

2.陳瀅眾叛親離

劉佩玥劇中鬧爆陳瀅「你以為得到咗所有嘢，其實係失去所有嘢！」而陳瀅亦曾劇透指「阿寶」身邊最後只剩返一隻狗陪伴，導演葉念琛就話「阿寶」全面黑化後，會顯露出她比起「反骨琪」更加陰險的一面，因此搞到眾叛親離，失去了所有友情、愛情，而這個是她自己選擇所導致的結果。

美麗戰場 預告片中劉佩玥對陳瀅大喊大罵：「你仲係咪人嚟㗎？」
劉佩玥在醫院中對陳瀅大喊大罵：「點解你咁樣對佢，你良心去咗邊？你仲係咪人嚟㗎？」（圖片來源：TVB《美麗戰場》劇照）
美麗戰場 劉佩玥向陳瀅大摑一巴，陳瀅一臉冷漠，究竟是否有人已送命？
劉佩玥向陳瀅大摑一巴，陳瀅一臉冷漠，究竟是否有人已送命？（圖片來源：TVB《美麗戰場》劇照）

3.Bob對戰姜大衛

劉佩玥跟Bob這一對，有機會係全劇唯一獲得Happy Ending的CP，劇中劉佩玥跟陳瀅決裂後，變得一無所有。Bob無懼對上要打壓劉佩玥的姜大衛，對他說：「你咁樣對付一個女人仔，好似唔係好公道！」並提出要聘用劉佩玥出任他旗下珠寶集團的公關主管，令劉佩玥大受感動，最終兩人關係得以升級。

美麗戰場 Bob為了劉佩玥去搵姜大衛講數。
Bob為了劉佩玥去搵姜大衛講數。（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）
美麗戰場 姜大衛為咗阿仔方力申而要打壓劉佩玥。
姜大衛為咗阿仔方力申而要打壓劉佩玥。（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）

4.蔣家旻回歸

「反骨琪」蔣家旻將在大結局最後十分鐘回歸，對陳瀅展開報復，有網民推測她會殺死剩下的所有人，包括陳瀅、劉佩玥甚至阿Bob等，但這個猜測被蔣家旻推翻，她指自己無拍過「團滅」所有人的戲，葉導亦曾指出「反骨琪」會惡人有惡報。

美麗戰場 蔣家旻殺人後潛逃去台灣
蔣家旻殺人後一度潛逃去台灣，到結局又終極回歸，對陳瀅展開報復。（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）
美麗戰場 蔣家旻在《美麗戰場》結局篇將以超低胸的性感造型登場！
蔣家旻在《美麗戰場》大結局將以超低胸的造型性感登場！（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

5.朱晨麗先係終極大Boss

原來朱晨麗先係Final Boss！有指在𠱁得方力申與陳瀅離婚，並合作奪得各自父母的家產後，朱晨麗終於露出真面目，吞併了「龐氏」，令方力申變得一無所有！

美麗戰場 方力申向陳瀅大呻後悔結婚後，立即去氹返朱晨麗，更獻上激吻⋯⋯
朱晨麗用一百億救回龐氏的千億王國，目的原來是想吞併龐氏。（圖片來源：tvb.com）

6.方力申失蹤

方力申被朱晨麗反咬後失去了一切，於是頭耷耷向陳瀅認錯，想挽回陳瀅，但劇集一開始時已預告過方力申在遊艇上不知所措的一幕，遊艇上的環境更疑似案發現場一樣，有網民猜測方力申在遊艇上意外殺死朱晨麗，之後更為逃避罪責而玩失蹤。

美麗戰場 方力申頭耷耷求陳瀅返去佢身邊。
方力申頭耷耷求陳瀅返去佢身邊。（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）
美麗戰場 劇集一開始時已預告過遊艇的一幕，方力申在遊艇上不知所措，環境疑似案發現場一樣，究竟係咪有人會死？
劇集一開始時已預告過遊艇的一幕，方力申在遊艇上不知所措，環境疑似案發現場一樣，究竟係咪有人會死？（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）

7.陳山聰被捧攞視帝

患上了腦退化症的陳山聰，有指到大結局早已不在人世，但之前他和陳瀅種種對恃，以及被換藥當眾失禁等戲份，都大有發揮，網民都力撐他攞硬視帝，紛紛大讚：「一言sir演技一流」、「陳山聰演技好有張力，今屆視帝不二之選！」、「陳山聰演得好出色好震撼」、「一言Sir最搶戲！由頭帶到尾」等等。

美麗戰場 陳山聰被陳瀅設計搞到當眾出醜。
陳山聰被陳瀅設計搞到當眾出醜。（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）
美麗戰場 但最後陳山聰都係原諒咗陳瀅，仲鼓勵佢復出。
但最後陳山聰都係原諒咗陳瀅，仲鼓勵佢復出。（圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖）

網民都話得20集太短！

常見問題

《美麗戰場》大結局是如何走向？陳瀅下場悲慘？

《美麗戰場》大結局陳瀅將會終極黑化，使計背叛陳山聰，而「反骨琪」殺人後潛逃，曾預告過會回歸進行終極報復，即睇結局劇情分析；結局周劇情好似過山車一樣，陳瀅先背叛陳山聰，再被方力申提出離婚，丁子朗以一身乞丐造型回歸，按此看第16-20集劇情劇透

方力申投訴陳瀅唔對戲？劉佩玥戲裡戲外曾反面？

方力申受訪時大爆「瀅姐」曾因為要補妝唔肯對戲，句句有骨又講明大家唔會有發展空間，詳情請看；劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年

撰文：東方新地圖片來源：TVB《美麗戰場》截圖及劇照資料或影片來源：[email protected] (official)

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