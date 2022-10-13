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美麗戰場｜方力申激吻後寸爆朱晨麗經驗豐富 重溫女方被「鹹豬嘴」事件

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方力申與朱晨麗在《美麗戰場》中有一場激吻戲，近日方力申出席劇集宣傳活動時，提及到該場吻戲，竟然話自己拍攝前無做過乜嘢準備，更話：「當你見到對手冇乜準備，就唔使準備！」出位回應令拍檔朱晨麗非常尷尬！

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美麗戰場 《美麗戰場》中方力申與朱晨麗有一場熱烈擁吻戲。
《美麗戰場》中方力申與朱晨麗有一場熱烈擁吻戲。（圖片來源：《美麗戰場》截圖）

《美麗戰場》方力申問吻戲經驗朱朱尷尬回應

宣傳活動上，方力申被問到有冇為吻戲做準備時，回答：「冇呀！好似係（拍攝）前一日先話有呢場戲。」朱晨麗就補充：「你係前一日，我係去到臨拍嘅時候先知『吓，要咀嘅咩？』然後我就即刻去做準備功夫。」

小方狀甚輕鬆表示：「我做咗好多年，呢啲戲就拍得多嘅！」又指向朱晨麗問：「你呢？你都好有經驗㗎！」朱晨麗尷尬認同後，方力申即說：「咁即係冇嘢啦！」之後他又「老師傅上身」向新人張馳豪分享吻戲經驗，秘訣原來係「演得多就唔使準備」。

美麗戰場 記者問到小方如何準備與朱朱的吻戲，小方狀甚輕鬆表示自己做咗好多年，吻戲不需要特別準備。
記者問到方力申如何準備與朱晨麗的吻戲，他狀甚輕鬆表示自己做咗好多年，吻戲不需要特別準備，更寸朱晨麗：「見到對手冇乜準備，就唔使準備！」場面尷尬。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

方力申鏡頭前明寸朱晨麗「對手都無乜準備」

方力申又指自己初入行時，拍吻戲前都會洗臉刷牙，甚至用埋牙線，不過後來發現「當你見到對手冇乜準備，就唔使準備」，出位回應令剛剛說要做準備的朱晨麗與張馳豪當場Hang機，幸好最後方力申補了一句「講笑啫！」打圓場。

事後朱晨麗接受傳媒訪問，表示當日自己是臨拍前時才知道要同方力申激咀，因為時間有限，她要和方力申即場溝通點拍法，然後一埋位就拍，完全冇NG。她表示雖然第一次同方力申合作，但唔知點解雙方都好有默契，她認為信任係好重要，所以拍攝時才會咁順利，出來個效果亦都好好。

美麗戰場 方力申劇中已有老婆陳瀅，與朱晨麗是偷情關係。
方力申劇中已有老婆陳瀅，與朱晨麗是偷情關係。（圖片來源：[email protected]
美麗戰場 朱晨麗的角色以彼岸花作為象徵，代表深不可測的情人知己。
朱晨麗的角色以彼岸花作為象徵，代表深不可測的情人知己。（圖片來源：[email protected]

方力申和朱晨麗受訪時針鋒相對，好有火花！

龐振宇（方力申飾）

與鍾家寶-阿寶有感情線，預告片中又與朱晨麗激吻，又擔任港姐選舉的評判而對阿寶一見鍾情。

美麗戰場 方力申與陳瀅有感情線
方力申與陳瀅有感情線（圖片來源：TVB提供）
美麗戰場 方力申曾擔任多套葉念琛電影的男主角，今次為二人首次電視劇集的合作
方力申曾擔任多套葉念琛電影的男主角，今次為二人首次電視劇集的合作（圖片來源：[email protected]yiplinsum）

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唐昕（朱晨麗飾）

一名學霸，是鍾家寶的閨蜜之一。

美麗戰場
（圖片來源：[email protected]

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重溫朱晨麗拍《多功能老婆》被洪永城自加摸啜戲

娛樂圈抽水事件屢見不鮮，朱晨麗就曾委屈爆出在拍2019年劇集《多功能老婆》期間，被拍檔洪永城擅加摸啜戲，令她唔識反應。因為同洪永城在劇中扮演恩愛夫妻，當中兩人有唔少親密場口，朱晨麗受訪時就不吐不快表示：「我同佢有好多親密動作，不過寶華姐（劇集總監製）劇本寫得好好，係點到即止，唔多亦唔少，不過佢（洪永城）就自己加咗好多摸我、錫我嘅戲，有一次仲突然錫落嚟，我唔知點反應，如果唔係錄影緊，我一定推開佢！有時我表現好enjoy，其實個心諗緊你摸完未？」

美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
在《多功能老婆》同朱晨麗演恩愛夫妻的洪永城，對住上圍34D的朱朱，多次情不自禁向劇中老婆自加摸啜戲，事件爆出後，洪永城回應事件冇誠意道歉，更不停自圓其說，表示：「希望佢日後講嘢小心啲！如果有冒犯令佢唔舒服，我唔好意思！我都係專業演員，有啲場口我想生動啲同得意啲啫！」（圖片來源：《多功能老婆》截圖）
美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
首次演出活潑巴辣人妻思蕾入型入格的朱晨麗，演出被網民激讚，原來她還好有專業精神，即使被洪永城多次突襲加親熱戲，都繼續完成拍攝。（圖片來源：《多功能老婆》截圖）

洪永城扮大牌被稱「洪爺」

近年劇接劇的洪永城，拍親熱戲向對手加料其實早已傳遍電視城，不過小花怕事敢怒不敢言，亦令他有恃無恐。據知情者透露：「呢期佢咁多劇開，已經當正自己係阿哥，改對白加戲已經係等閒事，對工作人員態度亦好差，試過PA叫佢埋位，如果未齊人要佢等，佢會發脾氣，工作人員都稱呼佢『洪爺』，對啲女拍檔，連親熱戲都自己加插，搞到班女拍檔個個有冤無路訴，所以今次朱朱挺身而出大快人心！」

美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
被指「阿哥」上身的洪永城，被爆拍《多功能老婆》自加摸啜戲後，據知不停背後狂唱朱晨麗大口，當時孖 「受害人」朱晨麗宣傳時，在劇中的默契不再，仲明顯面左左。（圖片來源：新傳媒照片庫）

醜行事件爆煲，唔少受害小花背後力撐朱晨麗肯挺身爆大鑊，可惜罪魁禍首洪永城回應事件冇誠意道歉，表示自己加戲純為拍攝效果！更背後唱朱晨麗大口令他形象受損，二人在電視城已成貼錯門神！

美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
上位被捧，洪永城近年不時扮大哥，拍劇自改對白兼自加親熱戲，令一班小花拍檔聞城色變，更在背後封他「多嘴城」，在拍《黃金有罪》時，他已曾強吻過陳瀅面珠。（圖片來源：《黃金有罪》截圖）
美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
觀其年前擔正演出的兩套劇《丫鬟大聯盟》及 《黃金有罪》，他同劇中兩位女主角黃心穎及陳瀅都有唔少親熱場口，據知他亦有肉緊加戲。（圖片來源：《丫鬟大聯盟》截圖）

洪永城唔認錯 不甘被唱反咬朱晨麗

其實入行已有11年的朱晨麗，拍劇出名夠博唔錫身，幾乎每套劇都有咀戲，當中男對手有馬國明、吳卓羲、袁偉豪及譚俊彥等，不過拍攝時個個皆屬正人君子，朱晨麗亦多次大讚同拍檔合作愉快，今次罕有爆出洪永城加咀戲事件，明顯真係唔想有人「冇王管」！

美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
周柏豪和楊千嬅在台慶頒獎禮憑劇集《多功能老婆》攞到最受歡迎電視男、女角色獎。（圖片來源：新傳媒照片庫）
美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
在《萬千星輝頒獎典禮》上，洪永城跟朱晨麗全程零交流。完騷一刻，洪永城即黐實黃翠如密密傾，朱晨麗則同閨密楊千嬅及陳煒開心自拍！（圖片來源：新傳媒照片庫）

據知情者透露：「Tony（洪永城）恃住喺劇做朱朱（朱晨麗）老公，成日表現得好肉緊，係咁加親熱戲，好似捽手臂，掃背脊，試過朱朱拍完同佢講，話好似做多咗喎！Tony反應好大，話自己好有feel，想拍得逼真啲，真係大石砸死蟹，其實拍親熱戲，朱朱唔係未試過，每次都會同對手溝通清楚，唔會有唔舒服嘅感覺，冇諗過Tony會咁大膽，因為發生咗太多次，朱朱先會忍無可忍，最弊係之前試戲嗰陣， Tony都冇加咁多嘢，但每次一roll機正式拍， 佢就猴擒嚟料，係人都會覺得唔對路啦！」

美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
據知監製陳寶華創作拿捏準繩，每個場口都描敍仔細，朱晨麗跟洪永城的親熱場口更是點到即止，未想到洪永城會自加親熱戲，車廂咀戲寶華姐更要預先下伸脷禁令！（圖片來源：新傳媒照片庫）

原來拍到後期，兩人一場車廂咀戲，朱晨麗更緊張到向寶華姐求助。據知情者透露：「因為兩個要喺車入面錫，朱朱驚Tony會突然情不自禁伸脷，拍之前，搵寶華姐拉埋Tony三個人當面講清楚，寶華姐下令唔准Tony拍嘅時候伸脷，佢先唔敢亂嚟！」

美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
面對洪永城扮老公過分投入，朱晨麗為後期劇中一場車廂咀戲，就曾向總監製陳寶華求助。（圖片來源：《多功能老婆》截圖）
美麗戰場 洪永城自加摸啜戲被封「多嘴城」 同朱晨麗互咬
據知寶華姐一度下禁令，講明要洪永城拍這場濕吻戲唔准伸脷，不過睇番場戲，洪永城仍然咀得非常肉緊，搞到朱朱嘴都歪埋！（圖片來源：《多功能老婆》截圖）
美麗戰場 洪永城與朱晨麗早在15年已經合作拍劇集《味想天開》，不過當時二人演兄妹冇親熱戲，加上洪永城身邊有個熱情如火的蔡思貝埋身，仲要借朱朱做掩護，當時三人便相處融洽！
洪永城與朱晨麗早在15年已經合作拍過劇集《味想天開》，不過當時二人演兄妹冇親熱戲，加上洪永城身邊據指已有個熱情如火的蔡思貝埋身，仲要借朱朱做掩護，所以當時三人相處融洽！（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱晨麗與何廣沛緋聞傳足5年

現年34歲的朱晨麗是2011年港姐冠軍，16歲隻身由內地來港讀舞蹈，當選後入行，朱晨麗曾在訪問中透露入行初只能屈住劏房，拍劇搞到周身傷，忍痛唔敢告知內地的父母，有苦自己知﹗近年總算捱出頭來，17年拍攝《超時空男臣》同對手何廣沛撻著，緋聞傳足5年，男方更多次被影到訪女方香閨，拍拖已是公開秘密，但一直未有公開認愛，何廣沛曾語帶相關指「你知我最鍾意朱朱」，戀情浮晒面，女方卻只話要專注事業！

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在內地長大的朱晨麗16歲時獲香港演藝學院邀請赴港就讀舞蹈藝術系，曾獲獎學金赴美深造，之後成為專業舞者，其後卻選擇選港姐而入行。（圖片來源：[email protected]_zhu ）
美麗戰場 洪永城不滿又如何？朱晨麗同緋聞男友何廣沛拍住上演出的《大醬園》，最高收視高達 36.5點，成績亮眼！
何廣沛當時對於緋聞女友朱晨麗被洪永城自加咀戲，曾揚言拍親熱戲同女拍檔溝通好重要，更不滿話：「佢 （洪永城）可能急咗少少所以錫咗落去！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

方力申拍吻戲「老師傅」上身？

宣傳活動上，方力申被問到有冇為吻戲做準備時，他的回應令朱晨麗頓然非常尷尬，之後又「老師傅上身」向新人張馳豪分享吻戲經驗⋯⋯詳見：方力申激吻後寸爆朱晨麗

《美麗戰場》陳瀅將如何黑化？

《美麗戰場》第6-10集劇情講述陳瀅為代父還債而簽約陳山聰出道，報名參加港姐競選，與蔣家旻成競爭對手，而結果⋯⋯按此看最新劇情劇透

撰文：東方新地圖片來源：《美麗戰場》截圖、[email protected]娛樂新聞台、[email protected][email protected]_zhu、新傳媒照片庫、《多功能老婆》截圖、《丫鬟大聯盟》截圖《黃金有罪》截圖資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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