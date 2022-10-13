美麗戰場｜方力申激吻後寸爆朱晨麗經驗豐富 重溫女方被「鹹豬嘴」事件
《美麗戰場》方力申問吻戲經驗朱朱尷尬回應
宣傳活動上，方力申被問到有冇為吻戲做準備時，回答：「冇呀！好似係（拍攝）前一日先話有呢場戲。」朱晨麗就補充：「你係前一日，我係去到臨拍嘅時候先知『吓，要咀嘅咩？』然後我就即刻去做準備功夫。」
小方狀甚輕鬆表示：「我做咗好多年，呢啲戲就拍得多嘅！」又指向朱晨麗問：「你呢？你都好有經驗㗎！」朱晨麗尷尬認同後，方力申即說：「咁即係冇嘢啦！」之後他又「老師傅上身」向新人張馳豪分享吻戲經驗，秘訣原來係「演得多就唔使準備」。
方力申鏡頭前明寸朱晨麗「對手都無乜準備」
方力申又指自己初入行時，拍吻戲前都會洗臉刷牙，甚至用埋牙線，不過後來發現「當你見到對手冇乜準備，就唔使準備」，出位回應令剛剛說要做準備的朱晨麗與張馳豪當場Hang機，幸好最後方力申補了一句「講笑啫！」打圓場。
事後朱晨麗接受傳媒訪問，表示當日自己是臨拍前時才知道要同方力申激咀，因為時間有限，她要和方力申即場溝通點拍法，然後一埋位就拍，完全冇NG。她表示雖然第一次同方力申合作，但唔知點解雙方都好有默契，她認為信任係好重要，所以拍攝時才會咁順利，出來個效果亦都好好。
方力申和朱晨麗受訪時針鋒相對，好有火花！
龐振宇（方力申飾）
與鍾家寶-阿寶有感情線，預告片中又與朱晨麗激吻，又擔任港姐選舉的評判而對阿寶一見鍾情。
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唐昕（朱晨麗飾）
一名學霸，是鍾家寶的閨蜜之一。
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重溫朱晨麗拍《多功能老婆》被洪永城自加摸啜戲
娛樂圈抽水事件屢見不鮮，朱晨麗就曾委屈爆出在拍2019年劇集《多功能老婆》期間，被拍檔洪永城擅加摸啜戲，令她唔識反應。因為同洪永城在劇中扮演恩愛夫妻，當中兩人有唔少親密場口，朱晨麗受訪時就不吐不快表示：「我同佢有好多親密動作，不過寶華姐（劇集總監製）劇本寫得好好，係點到即止，唔多亦唔少，不過佢（洪永城）就自己加咗好多摸我、錫我嘅戲，有一次仲突然錫落嚟，我唔知點反應，如果唔係錄影緊，我一定推開佢！有時我表現好enjoy，其實個心諗緊你摸完未？」
洪永城扮大牌被稱「洪爺」
近年劇接劇的洪永城，拍親熱戲向對手加料其實早已傳遍電視城，不過小花怕事敢怒不敢言，亦令他有恃無恐。據知情者透露：「呢期佢咁多劇開，已經當正自己係阿哥，改對白加戲已經係等閒事，對工作人員態度亦好差，試過PA叫佢埋位，如果未齊人要佢等，佢會發脾氣，工作人員都稱呼佢『洪爺』，對啲女拍檔，連親熱戲都自己加插，搞到班女拍檔個個有冤無路訴，所以今次朱朱挺身而出大快人心！」
醜行事件爆煲，唔少受害小花背後力撐朱晨麗肯挺身爆大鑊，可惜罪魁禍首洪永城回應事件冇誠意道歉，表示自己加戲純為拍攝效果！更背後唱朱晨麗大口令他形象受損，二人在電視城已成貼錯門神！
洪永城唔認錯 不甘被唱反咬朱晨麗
其實入行已有11年的朱晨麗，拍劇出名夠博唔錫身，幾乎每套劇都有咀戲，當中男對手有馬國明、吳卓羲、袁偉豪及譚俊彥等，不過拍攝時個個皆屬正人君子，朱晨麗亦多次大讚同拍檔合作愉快，今次罕有爆出洪永城加咀戲事件，明顯真係唔想有人「冇王管」！
據知情者透露：「Tony（洪永城）恃住喺劇做朱朱（朱晨麗）老公，成日表現得好肉緊，係咁加親熱戲，好似捽手臂，掃背脊，試過朱朱拍完同佢講，話好似做多咗喎！Tony反應好大，話自己好有feel，想拍得逼真啲，真係大石砸死蟹，其實拍親熱戲，朱朱唔係未試過，每次都會同對手溝通清楚，唔會有唔舒服嘅感覺，冇諗過Tony會咁大膽，因為發生咗太多次，朱朱先會忍無可忍，最弊係之前試戲嗰陣， Tony都冇加咁多嘢，但每次一roll機正式拍， 佢就猴擒嚟料，係人都會覺得唔對路啦！」
原來拍到後期，兩人一場車廂咀戲，朱晨麗更緊張到向寶華姐求助。據知情者透露：「因為兩個要喺車入面錫，朱朱驚Tony會突然情不自禁伸脷，拍之前，搵寶華姐拉埋Tony三個人當面講清楚，寶華姐下令唔准Tony拍嘅時候伸脷，佢先唔敢亂嚟！」
朱晨麗與何廣沛緋聞傳足5年
現年34歲的朱晨麗是2011年港姐冠軍，16歲隻身由內地來港讀舞蹈，當選後入行，朱晨麗曾在訪問中透露入行初只能屈住劏房，拍劇搞到周身傷，忍痛唔敢告知內地的父母，有苦自己知﹗近年總算捱出頭來，17年拍攝《超時空男臣》同對手何廣沛撻著，緋聞傳足5年，男方更多次被影到訪女方香閨，拍拖已是公開秘密，但一直未有公開認愛，何廣沛曾語帶相關指「你知我最鍾意朱朱」，戀情浮晒面，女方卻只話要專注事業！
常見問題
方力申拍吻戲「老師傅」上身？
宣傳活動上，方力申被問到有冇為吻戲做準備時，他的回應令朱晨麗頓然非常尷尬，之後又「老師傅上身」向新人張馳豪分享吻戲經驗⋯⋯詳見：方力申激吻後寸爆朱晨麗
《美麗戰場》陳瀅將如何黑化？
《美麗戰場》第6-10集劇情講述陳瀅為代父還債而簽約陳山聰出道，報名參加港姐競選，與蔣家旻成競爭對手，而結果⋯⋯按此看最新劇情劇透
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